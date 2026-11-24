La presentadora del programa La Hora de La 1, Silvia Intxaurrondo, ha asegurado que recibe con "orgullo" la sanción de la Junta Electoral Central (JEC) "por hacer preguntas y plantear un debate". "Iremos a los tribunales para revertir este ataque a la libertad de prensa", ha advertido.

Intxaurrondo se ha pronunciado así en un mensaje en X despues de que la JEC le abriera expediente sancionador por cuestionar que se hagan entrevistas a representantes de Vox después de que el líder de esta formación, Santiago Abascal, fuera entrevistado en el programa La Revuelta de TVE con David Broncano.

"Creo que es la primera vez que la Junta Electoral Central abre un expediente sancionador contra una periodista a título personal por hacer preguntas y plantear un debate", ha señalado. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha instado a retirar y archivar el expediente sancionador y Reporteros Sin Fronteras (RSF) también han cuestionado la decisión.

Vox denunció que Intxaurrondo cuestionara su participación en televisión

El expediente sancionador llega después de que Vox denunciara ante el organismo arbitral que Intxaurrondo cuestionara su participación en la televisión pública y alertara del "riesgo" que suponía dar cabida al discurso de la "extrema derecha".

Tanto RTVE como la propia Intxaurrondo defienden que esas afirmaciones se produjeron "en un espacio de análisis y debate político, con la finalidad de suscitar una reflexión sobre el pluralismo y la función de los medios públicos".

Pese a ello, la JEC estima la reclamación de Vox al apreciar "indicios" de una toma de posición "desfavorable" de Intxaurrondo hacia Vox, lo que podría vulnerar las exigencias de neutralidad informativa establecidas en el mencionado artículo.

Intxaurrondo subraya que la propia Junta Electoral reconoce que las "controvertidas" manifestaciones tuvieron lugar en un espacio de "análisis y tertulia" del programa, "y no en su bloque estrictamente informativo", pero mantiene que "debe tenerse en cuenta" que las realizó la propia presentadora de La Hora de la 1, "y no uno de sus colaboradores", proyectando, según apunta, "una apariencia de toma de posición contraria" a la candidatura de Vox.

Ante ello, la periodista ha asegurado que recibe dicha sanción "con orgullo" y que, por ende, irán a los tribunales "para revertir este ataque a la libertad de prensa".