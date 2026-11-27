Las pensiones subirán un 3,5% en 2027, conforme a la inflación del último año, a falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme el dato de noviembre adelantado este viernes. Este incremento supone 48 euros más al mes para una pensión media, unos 670 euros al año, teniendo en cuenta las pagas extraordinarias.

La revalorización se calcula por la variación media del índice de precios de consumo (IPC) de 12 meses, de diciembre del año anterior a noviembre, para que los pensionistas puedan mantener su poder adquisitivo desde el 1 de enero del nuevo año. La tasa se ha situado en noviembre a 4,1%, según ha avanzado este viernes el INE, que publicará el dato definitivo el próximo 15 de diciembre.

En España hay más de 9,5 millones de pensionistas, y de acuerdo con el balance de octubre, perciben en promedio 1.376 euros al mes. La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se sitúa en 1.580,6 euros mensuales, por lo que aumentará en 55 euros.

Las pensiones mínimas y no contributivas suben entre un 8,8% y un 14,2%

Por su parte, las pensiones mínimas y las no contributivas, incluido el Ingreso Mínimo Vital, subirán entre el 8,8% y el 14,2%, en función de su modalidad, según ha confirmado el Gobierno. En concreto, la cuantía de este último se incrementará un 14,1%.

Cuando se conozca el dato definitivo del IPC, el Gobierno ha avanzado que aprobará un real decreto-ley para que pueda entrar en vigor en enero, pero tendrá que ser convalidado antes en el Congreso, lo que dependerá ya del resultado de las urnas de las elecciones generales de este domingo.

El año pasado la revalorización fue de un 2,7% con carácter general, ocho décimas por debajo de esta ocasión porque también la inflación fue inferior durante el 2025. Este año, la evolución de los precios ha estado marcada por la guerra en Irán que Estados Unidos e Israel iniciaron a finales de febrero, desestabilizó la región y sigue encareciendo los combustibles.

Según el Gobierno, entre 2018 y 2026 la revalorización acumulada ha alcanzado el 28,1%, frente al incremento del 2% que se habría producido durante ese mismo periodo si se hubiera mantenido el mecanismo anterior, que desde 2013 establecía un 0,25% anual.

La reforma de 2021 estableció que las pensiones se revalorizarán todos los años en función del IPC. Para calcular el incremento de las prestaciones, se toma como referencia la media de la inflación en los 12 meses previos a la aprobación de la subida, que se acuerda en diciembre para que pueda entrar cuanto antes en el nuevo año.