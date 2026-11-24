Día 11: Último domingo de campaña Sánchez y Feijóo coinciden en Murcia, Abascal en Zaragoza y Colau en Canarias Día 12: Una semana para las elecciones La campaña entra en su recta final con una jornada marcada por el debate a ocho en RTVE Día 13: El voto exterior entra en campaña El voto exterior y el postdebate a ocho centran la campaña mientras los candidatos apuran los plazos con varias entrevistas Día 14: El 25N y las propuestas de los partidos para combatir la violencia de género centran el último miércoles de campaña

01.13 min El voto exterior, y el postdebate a ocho centran la campaña mientras los candidatos apuran los plazos con varias entrevistas

Horas después del debate a ocho en RTVE, que sirvió para evidenciar la confrontación entre dos los dos bloques ideológicos de la izquierda y la derecha, continúa la campaña electoral para los candidatos, que aprovechan las últimas horas para sumar votos a su papeleta multiplicando su presencia en medios de comunicación y mitines.

Este martes Pedro Sánchez ha ofrecido una entrevista en Radio Nacional y por la tarde ha multiplicado su presencia con actos en Huesca y Barcelona. Alberto Núñez Feijóo también ha sido entrevistado en la radio, en su caso Onda Cero, y por la tarde se ha trasladado a Alicante. Santiago Abascal, de Vox, ha declinado la entrevista electoral en RTVE y ha reducido su agenda, mientras la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha ofrecido por la mañana entrevistas en Antena 3 y por la noche se ha enfrentado en un Cara a Cara con el popular Xabier García Albiol, con quien ha podido confrontar los programas de vivienda de ambas formaciones.

01.11 min Feijóo y Sánchez llaman a la movilización apelando a la defensa de derechos y libertades

Feijóo siembra dudas sobre la limpieza electoral y el PP, de nuevo, abucheado en el País Vasco El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en duda la limpieza del sistema electoral por las "urnas de cartón" en los consulados para que voten ciudadanos a los que se les otorgó la nacionalidad por la llamada 'ley de nietos' y ha recordado "los antecedentes" de "modificación de sus primarias". "El señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios", ha asegurado en declaraciones en Onda Cero. No obstante, ha mostrado su confianza y fe en que los cónsules de nuestro país "blinden los votos que se emiten en las urnas de los consulados" y de que "esas urnas de cartón" que no sabe para qué se ponen, ha afirmado, estén "bien supervisadas". Feijóo admite "inquietud" por las "urnas de cartón" en consulados para los nacionalizados por la 'ley de nietos' Mª Carmen Cruz Martín Por la tarde, Feijóo ha protagonizado un mitin en el Museo Arqueológico de Alicante, ante unas 3.000 personas, según el PP, en el que ha pedido a las mujeres "no olvidar" cuando vayan a votar que el Gobierno de Sánchez es el que "más les ha fallado". "Ha recortado la seguridad y el bienestar a las mujeres de nuestro país", ha clamado en alusión a las consecuencias de la denominada 'ley del sí es sí', los fallos en las pulseras antimaltrato y los problemas de seguridad que muchas tienen en las calles, especialmente en Ceuta. Y ha prometido ampliar la prisión permanente revisable para los depredadores sexuales reincidentes y expulsar de los extranjeros que cometan delitos contra la libertad sexual de las mujeres. Feijóo pide "no olvidar" al ir a votar que el Gobierno de Sánchez es el que "más ha fallado a las mujeres" Mª Carmen Cruz Martín En un mitin en Andoain (Guipúzcoa), un grupo de radicales ha increpado y abucheado a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y al cabeza de lista por esta provincia, Jon Echeverría, a los que han gritado 'Kanpora' (Fuera), 'Alde hemendik' (Marcharos de aquí) e insultos como fascista. Muñoz ha acusado de la "agresividad" a Bildu y ha recordado que en el debate a ocho preguntó al portavoz de la formación 'abertzale' si pensaba mandar a sus "cachorros". "Al parecer les han dicho que no nos agredan físicamente, pero sí verbalmente. Y aquí están los cachorros de Bildu", ha señalado Muñoz. Echeverría, por su parte, ha dicho que "ellos son los fascistas": "Quién se creen para decirnos que nos vayamos de aquí", ha reprochado. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha hecho campaña en Leganés (Madrid), donde ha criticado que el Gobierno sea "tibio" condenando estos actos de violencia. Además, ha cargado contra Pedro Sánchez y el PSOE, al que ha llamado "mafia". Por ello, ha apelado a "arrasarle en las urnas" para que "tenga que abandonar la política". "Tenemos que sacar ese veneno de la política española", ha insistido.

Sánchez advierte: "PP y Vox, si no suman, no van a aceptar el resultado" El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha arrancado el último martes de campaña con una entrevista en RNE. En ella, ha pedido una movilización "contundente" el próximo 29 de noviembre y ha advertido que si "PP y Vox, si no suman, no van a aceptar el resultado". Sánchez ha criticado algunos comentarios de dirigentes del PP que, según él, han puesto en duda un sistema electoral "garantista y reconocido internacionalmente". Sánchez también ha también ha replicado en la entrevista a Radio Nacional al expresidente Felipe González que con el "voto en blanco no se frena a la ultraderecha", después de que el exmandatario haya dicho que no votará al PSOE en estas elecciones. "Con el blanco no se frena a la ultraderecha. Se frena con el rojo", ha insistido. Sánchez pide una movilización "contundente" el 29N y advierte: "PP y Vox, si no suman, no van a aceptar el resultado" Àlex Cabrera Sánchez también ha celebrado dos mítines este martes. El primero ha sido en Huesca, desde donde ha apelado a una "movilización inteligente" para evitar la "negrura de Feijóo y Abascal. En este sentido, ha apelado al voto útil en provincias pequeñas y en las que un diputado se puede ganar por un puñado de votos. "Seamos conscientes de que esa movilización debe de ser inteligente, porque tenemos que optimizar nuestro voto. Y eso significa que hay circunscripciones como Huesca que, si queremos frenar la negrura de Feijóo y de Abascal, solamente podemos votar al rojo del PSOE", ha dicho. Sánchez se da un baño de masas en Barcelona y promete cambios en la Ley de Seguridad para que España "nunca participe en una guerra ilegal" Àlex Cabrera El otro mitin ha sido en Barcelona, donde se ha dado un baño de masas, con 10.000 asistentes según la organización. Dada la importancia de Cataluña para los socialistas (se reparten 48 diputados en esta región), Sánchez ha aprovechado para lanzar una nueva promesa electoral: "En la próxima legislatura modificaremos la Ley de Seguridad Nacional para que España nunca participe en una guerra ilegal, en una guerra como la de Irak o como la que vivimos ahora en Irán".

Abascal declina participar el programa La Hora de la 1, donde la Junta Electoral le asignó 20 minutos Dentro del espacio que la Junta Electoral Central asigna a los distintos partidos políticos, el candidato de Vox Santiago Abascal estaba invitado este martes a participar en el programa La hora de la 1, para ser entrevistado por la periodista Silvia Intxaurrondo. El líder de Vox, al que le correspondían hoy 20 minutos según lo marcado por el órgano electoral, no ha asistido a la cita y la entrevista no se ha podido llevar a cabo. Además, ha despejado su agenda y no tiene actos ni miércoles ni jueves. Precisamente la Junta Electoral Central ha abierto expediente a Intxaurrondo por una posible vulneración de la neutralidad, ya que, tras la entrevista de Santiago Abascal en el programa La Revuelta de RTVE, la presentadora del programa matinal reflexionó si la televisión pública debería dar cabida a la "extrema derecha" y se preguntaba "¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?". Este martes, Intxaurrondo ha dicho que recibe la sanción "con orgullo" y ha anunciado que acudirá a los tribunales para revertir "un ataque a la libertad de prensa". "Creo que es la primera vez que la Junta Electoral Central abre un expediente sancionador contra una periodista a título personal por hacer preguntas y plantear un debate", ha trasladado Intxaurrondo. Quién si ha tenido agenda ha sido la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, que ha hecho a la movilización en las urnas en favor de su partido el próximo domingo "para poder superar todas las trampas y los obstáculos que el PSOE seguramente ya tenga preparadas para estas elecciones".

Colau reivindica las medidas de sumar del Ejecutivo de las que presume Sánchez: "Hay que votar al original, no a la copia" La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha reivindicado una vez más las medidas del Ejecutivo de Coalición de las que, ha asegurado, presume Pedro Sánchez en campaña: "Parece que vamos anunciando medidas nuevas y a los pocos días las incorpora el PSOE". Precisamente este martes la formación ha dado a conocer una campaña titulada "Que no sea la última vez". Con un vídeo acompañado por la canción "Don’t stop me now", de Queen, celebran logros como la Reforma Laboral, la subida del SMI y las pensiones, La Ley Riders o los avances en dependencia, conseguidos por los ministerios del espacio político de la formación. “Este 29N, nos jugamos que no sea la última. Este 29N, vota Frente Amplio. https://t.co/1V3cwzTZsn“ — Frente Amplio (@Frente_Amplio_) November 24, 2026 Frente a esa estrategia de Sánchez "que parece que en campaña se anima mucho y se pone progresista", Colau ha insistido en que lo importante es "que lo que decimos en campaña se pueda trasladar al BOE". Y para que eso suceda, ha asegurado, "hay que votar al original y no a la copia, y ese es Frente Amplio". Colau se ha referido también al manifiesto que este lunes firmaron unas doscientas personalidades del mundo de la cultura para apoyar su formación política y ha vuelto a reivindicar que el voto a Frente Amplio es doblemente útil: "No me extraña que la cultura se movilice para conseguir ese voto valiente que planta cara a la extrema derecha y consigue ampliar derechos", porque "allí donde gobiernan están aplicando la censura en la cultura".

ERC pide subirlas pensiones según el IPC de Cataluña y blindarlo en la Constitución El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido este martes que las pensiones suban según el índice de precios al consumo (IPC) de cada comunidad autónoma, lo que supondría que en Cataluña aumentaran, y que la revalorización esté blindada en la Constitución. En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, en la sede del sindicato, Junqueras ha afirmado que Esquerra está "ferozmente y salvajemente comprometida en la defensa de las pensiones" y ha sostenido que el PP, Vox y Aliança Catalana suponen un riesgo. "Los salarios y las pensiones tienen que responder al coste de la vida. Defendemos un salario mínimo en Cataluña y defendemos unas pensiones mínimas en Cataluña", ha señalado Junqueras. Por otro lado, ha lanzado dardos al PSOE y a Frente Amplio por el paquete de medidas sociales con nuevos permisos aprobados este martes por el Gobierno. "Han tenido ocho años para hacerlo y lo han aprobado tres días antes de las elecciones. Es la mejor demostración de que votar al PSOE y al Frente Amplio y Comuns es perder el tiempo y de por qué hay que votar a ERC, ha indicado. Al respecto, ha afirmado que "si Esquerra Republicana no aprieta, empuja y obliga, aquí nadie se mueve; en particular ni el PSOE ni el Frente Amplio".

Nogueras: “En 2023 dijimos no a un Gobierno de PP y Vox. Lo mantenemos” La candidata de Junts, Miriam Nogueras, ha descartado esta mañana facilitar un gobierno de PP y Junts con los escaños del Congreso que las urnas les otorguen el próximo 29N. “En 2023 ya dijimos que no a un Gobierno de PP y Vox. Lo mantenemos aquí”, ha dicho Nogueras, que ha explicado que no darán sus votos “a los que están diciendo que prohibirán nuestra lengua, se cargarán nuestras instituciones, nuestra historia y nuestra identidad”. El escenario que manejan los de Junts es que su formación, tras las elecciones “sea decisiva”, con el objetivo de “detener a la derecha y la extrema derecha y frenar la decadencia de las políticas de un PSOE arrastrado por Podemos” y por las de Colau. La de Junts se ha referido además a las medidas sociales adoptadas por el Consejo de Ministros, para decir que “me chirría un poco lo que está haciendo el Gobierno estos últimos días de campaña”: “Utiliza herramientas que se pueden cuestionar, aprobando medidas sin mayoría para ello. Y les está sirviendo para tapar la victoria del independentismo ”, en referencia a la decisión del Supremo de aplicar la amnistía a Carles Puigdemont.

Aitor Esteban defiende que "la inmensa mayoría de los partidos, menos el PNV, está metida en bloques" El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha destacado la actitud de Maribel Vaquero en el debate a ocho de los portavoces parlamentarios en RTVE, aislándose del "ruido de Madrid", y ha lamentado que "la inmensa mayoría" de las formaciones políticas, a excepción de su partido, está "metida en bloques". En una entrevista en Radio Nervión, Esteban se ha mostrado confiado en que, en las elecciones generales del próximo domingo, el PNV logrará revalidar sus 5 escaños y, por tanto, podrá formar grupo parlamentario propio.Tras vaticinar que "probablemente va a haber un cambio de Gobierno" como resultado de los comicios, ha advertido de que "tiene que haber un Grupo Vasco fuerte que haya conocido diferentes circunstancias" y "capaz de aprovechar todos los momentos".

EH Bildu pide un voto "masivo" como "garantía" para derrotar al "bloque reaccionario" El candidato de EH Bildu al Congreso de los Diputados por Álava, Mikel Otero, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "votar masivamente" a la coalición como "garantía" y "voto seguro" para derrotar al "bloque reaccionario". Otero, en un acto político celebrado en Legutio (Álava), ha afirmado que "solo con EH Bildu será posible conformar una mayoría progresista". Para lograrlo, el candidato ha invitado a la ciudadanía a formar parte de "la ola de ilusión" que representa EH Bildu. "Desde hoy hasta el viernes, tenemos que organizar la inteligencia colectiva de este pueblo para que la emoción, la sonrisa y la esperanza lleguen a todas las calles, puestos de trabajo y grupos de WhatsApp de Euskal Herria", ha manifestado.

Montero pide ampliar los permisos a "la familia elegida" e ironiza: "Que vivamos siempre en campaña" La cabeza de lista de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha reconocido en una entrevista en Cadena Ser que su partido ha cometido algunos errores en los últimos años, principalmente por cuestiones internas, pero ha considerado que han perdido más votos por sus "aciertos políticos", como los "avances feministas contundentes". Después, en referencia a la ampliación de los permisos retribuidos que este martes aprueba el Ejecutivo, ha pedido ampliarlos a la "familia elegida" y ha ironizado que querría que "vivamos siempre en campaña": porque "aparecen permisos retribuidos y derechos".

Coalición Canaria condiciona su voto a la investidura a un compromiso de inversión de 2.000 millones en las islas La candidata de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha anunciado que su eventual apoyo a la investidura del candidato que aspire a presidir el Gobierno tras las elecciones de este domingo queda condicionado a diez compromisos que implican 2.084 millones de euros de inversión las islas. Además, Valido ha señalado que tienen "muy buenas sensaciones" de cara al 29N porque los únicos sondeos a los que les hacen caso son "los de la calle" y no aquellos con apenas 30 consultas en Canarias o los encargados "por una parte interesada".

Pontón reclama "menos bombas y más vivienda" y concentrar en el BNG el voto pacifista La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido este concentrar en el BNG el voto pacifista de quienes defienden que haya "menos bombas y más vivienda", aumentando el gasto social y reduciendo el militar. "Menos tanques y más vivienda, menos armas y más médicos, menos bombas y más atención a la dependencia", ha reivindicado Pontón en un acto electoral celebrado en Pontevedra junto a la candidata al Congreso, Carme da Silva.