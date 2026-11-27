Cerca de 39 millones de españoles, en concreto 38.728.356, están llamados a las urnas este 29N, lo que supone un incremento de 1,26 millones respecto a los comicios de julio de 2023. Desde aquella convocatoria, han cumplido 18 años hasta 1,6 millones personas, que podrán ejercer este domingo por primera vez su derecho al voto para elegir a 350 diputados y 209 senadores. Andalucía es la que más votantes tiene inscritos en el censo, seguida de Cataluña y Madrid.

En la última semana se han llevado a cabo todos los preparativos necesarios para que la jornada se pueda desarrollar con normalidad en todo el territorio nacional. Desde la recogida de papeletas para distribuirlas hasta la limpieza de las urnas. El presupuesto para estas elecciones asciende a 243,4 millones de euros y más de 100.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velarán por la seguridad.

¿A qué hora abren los colegios electorales en las elecciones del domingo?

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece once horas de votación y la constitución de las mesas a partir de las ocho de la mañana. En esta convocatoria hay 61.033 mesas electorales instaladas en 22.493 locales en los que se han repartido 210.000 urnas.

Los colegios electorales abrirán sus puertas para poder depositar el voto desde las 9 de la mañana y hasta las 20:00 horas, de forma ininterrumpida.

"Extendida el acta de constitución de la Mesa, con sus correspondientes copias, se iniciará a las nueve horas la votación, que continuará sin interrupción hasta las veinte horas. El Presidente anunciará su inicio con las palabras: "Empieza la votación'", se puede leer en el artículo 84 de la LOREG.

¿Qué pasa si llego al colegio electoral justo a las 20:00 horas?

Una de las dudas recurrentes es que si son las 20:00 horas y hay cola puedo votar aunque se haya excedido el horario. La LOREG alude a esta situación en su artículo 88 y explica que pueden ejercer su derecho aquellas personas que ya se encuentren en el interior de colegio electoral.

En concreto, el texto de la ley estipula lo siguiente: "A las veinte horas, el Presidente anunciará en voz alta que se va a concluir la votación. Si alguno de los electores que se hallan en el local o en el acceso al mismo no ha votado todavía, el Presidente admitirá que lo hagan y no permitirá que vote nadie más".

¿Es el mismo horario de votación en toda España, incluidas las islas Canarias?

El horario de votación es el mismo en todo el territorio nacional respetando, evidentemente, los husos horarios. Es decir, que cuando en la Península los colegios electorales abran a las 9 de la mañana, en las islas Canarias aún no estarán operativos ya que serán las 8.

La noche del 29 de noviembre, a partir de las 21:00 horas y al cierre de los colegios electorales en Canarias, comenzará a difundirse la información provisional de resultados.

Documentación necesaria: ¿qué necesito llevar para votar?

Por primera vez en un proceso electoral en España, los votantes podrán hacer uso del DNI digital para acreditarse ante la mesa electoral. La Junta Electoral Central autorizó el pasado 6 de noviembre este medio de identificación, que tendrá plena validez para ejercer el derecho a voto.

El Ministerio del Interior dotará a las mesas electorales de los dispositivos de lectura necesarios, que se distribuirán, a través de Correos, con unas instrucciones específicas sobre su utilización.

¿Cómo funciona el DNI digital para votar el 29N?

La persona que desee identificarse con su teléfono móvil mediante la aplicación MiDNI deberá abrir la aplicación delante de la mesa y obtener en ese momento el código QR temporal generado por Policía Nacional, que certifica la autenticidad de los datos.

La mesa dispondrá de un dispositivo móvil que tendrá incorporado el verificador QR de MiDNI y que le permitirá comprobar la identificación de forma segura mediante la lectura del código.

MiDNI es la aplicación móvil oficial de Policía Nacional que permite llevar el DNI de forma digital en el teléfono y compartirlo de forma segura a través de códigos QR firmados digitalmente. El sistema se apoya en una arquitectura centralizada en servidores de Policía Nacional.

¿Puedo votar con el DNI caducado, el pasaporte o el carnet de conducir?

Los votantes también podrán identificarse ante la Mesa electoral con el DNI físico, el pasaporte y el permiso de conducir originales, aunque estén caducados. En ningún caso son válidas las fotocopias.