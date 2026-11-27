La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado a consulados y juntas electorales provinciales que conserven los votos emitidos por los nacionalizados al amparo de la ley de nietos con el derecho al sufragio suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo. En una circular, la JEC aclara que esas papeletas deben constar en la columna de "votos no escrutables".

La JEC también ha advertido de que las mesas electorales no admitirán el DNI digital como medio de identificación en las elecciones generales del 29N si se produce un fallo en el sistema de verificación del código QR de la aplicación MiDNI y no resulta posible subsanarlo. En ese caso, solo se admitirán el DNI, el pasaporte o el carné de conducir físico.

Por último, el organismo arbitral ha solicitado al Ministerio de Defensa que facilite el voto a los militares desplegados en El Hierro por la emergencia migratoria que sufre la isla, tal y como había solicitado el Partido Popular. En un escrito enviado tanto a Defensa como a la JEC, los populares pedían que se adoptase con carácter urgente las medidas necesarias para que los 120 efectivos enviados a la isla puedan ejercer su derecho al voto. Este traslado, ha remarcado el PP, se ha producido una vez finalizado el plazo para votar por correo.

Conservar "los votos no escrutables" por países y consulados

Ambas decisiones se han conocido en una circular del organismo arbitral. En el caso de los nacionalizados por la ley de nietos pero con el voto suspendido cautelarmente, la JEC detalla que esas papeletasno escrutables se incorporarán a un registro por países y consulados.

El plazo de votación presencial para los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) comenzó el sábado 21 de noviembre y finalizó el jueves 26 de noviembre. En el interior de los consulados, se dispusieron cajas de cartón para recoger la documentación electoral de aquellos con el voto suspendido cautelarmente. Se calcula que unas 163.355 personas se ha visto afectadas tras la decisión del Tribunal Supremo de excluir del CERA a quienes no contarán con una acreditación consular que avalase que habían recibido la nacionalidad como descendientes de exiliados.

Así, estas cajas de cartón se desplegaron para recoger la documentación electoral de quienes acudieron a votar a los consulados, pero no figuraban en el censo electoral. El Tribunal Supremo, en un auto del 23 de octubre, especificó que debía conservarse dicha documentación, -aunque no aclaró el método de custodia-, para luego enviarse a España "debidamente diferenciada de los votos".

La decisión de la JEC, por tanto, aplica a los sobres remitidos por correo tanto a los consulados como a las respectivas juntas electorales provinciales. También, a las papeletas depositadas en los consulados en las cajas de cartón habilitadas.

Los votos no introducidos deberán constar en un anexo del acta de votación, por país y consulado. Estos datos se remitirán a la JEC y "deberán conservarse junto con el resto de documentación electoral por si se presentan recursos".

La circular llega tras criticar PP y Vox que los consulados estuvieran recogiendo los sobres de personas con derecho a voto suspendido en cajas de cartón. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han recordado que se cumplía "escrupulosamente" con las indicaciones del Tribunal Supremo.

El DNI físico, sustituto si falla la versión digital

La JEC también ha publicado el protocolo que se debe seguir en las mesas electorales si fallan los dispositivos de verificación del DNI electrónico. Si se llegase a dar el caso, solo se aceptará el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir físicos.

El organismo ha recordado que cada mesa electoral dispondrá de un dispositivo móvil con cámara y navegador con un verificador QR de la web oficial de MiDNI. Desde aquí, se podrá comprobar la identificación de los electores de forma segura mediante la lectura del citado código QR.

Los integrantes de la mesa electoral recibirán las instrucciones para el correcto uso del dispositivo de lectura del código QR generado por la aplicación y sobre cómo el votante ha de proporcionar la información desde MiDNI.

La JEC dispone que si antes de la apertura de los colegios electorales, no se ha entregado ni el dispositivo ni las instrucciones de uso, la Presidencia de la Mesa ha de comunicarlo a la Junta Electoral de Zona para que lo suministre "de inmediato".

Por último, si durante la votación fallase el dispositivo de verificación de MiDNI, el presidente de la mesa "debe comunicarlo de manera inmediata al representante de la Administración" y podrá "recurrir" al protocolo de atención de incidencias de la Dirección General de Política Interior. Si nada de esto funcionase, entonces, solo se admitirán las identificaciones físicas.

Facilitar el voto a los 120 militares desplegados en El Hierro

La JEC, además, ha requerido al Ministerio de Defensa que posibilite el voto de los militares desplegados en El Hierro tras una solicitud del PP. Por su parte, el área dirigido por Margarita Robles y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han asegurado "que se tomarán medidas para permitir, como ha estado garantizado hasta la fecha" que el "personal desplegado" en la isla "pueda ejercer su derecho al voto".

Los populares habían pedido al organismo arbitral y a Defensa medidas urgentes para que los 120 efectivos desplegados en la isla puedan ejercer este derecho constitucional ya que su traslado a la isla se produjo una vez concluido el plazo para solicitar el voto por correo.

Los populares han remarcado que es necesario que se organicen los turnos, relevos y traslados necesarios para que los afectados puedan depositar su papeleta. "La nefasta política migratoria" del Gobierno de Pedro Sánchez "no justifica la usurpación de un derecho constitucional a las mujeres y hombres que conformas las Fuerzas Armadas".

Tras conocerse la decisión, el PP ha celebrado que el organismo arbitral "nos da la razón" y "urge que el Gobierno actúe para garantizar este derecho constitucional de todos los militares desplegados".