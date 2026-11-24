La gestión remota de los lectores del DNI digital del 29N, que según Interior es una opción para atender posibles incidencias técnicas, no prueba que se pueda manipular el voto o suplantar o falsear la identidad de un elector, un hecho que para consumarlo necesitaría evadir las garantías del sistema electoral español y la implicación de diversos actores gestionados por distintos organismos.

Mensajes en redes sociales (X) difunden la información citada en medios de comunicación de que Interior podrá "bloquear, borrar y controlar" de forma remota los dispositivos que verificarán la identificación digital de los votantes, citando como fuente el pliego técnico del contrato adjudicado a Telefónica Defensa y Seguridad.

Los mensajes sugieren que, de esta manera, el Gobierno podrá manipular las elecciones, al cambiar el sentido de voto de los electores o permitir que voten personas con una identidad falsa o suplantada.

Control remoto para incidencias

Las capacidades del propio sistema de administración centralizada, conocido como MDM (siglas en inglés de Gestión de Dispositivos Móviles), están destinadas a atender incidencias técnicas en los lectores que se utilizan para comprobar el QR del DNI digital, que, en ningún caso, pueden manipular el voto. Para consumar un fraude de este tipo habría que superar simultáneamente controles documentales, tecnológicos, censales y presenciales, gestionados por organismos y autoridades diferentes.

El pliego técnico recogido por medios de comunicación prevé intervenir a distancia sobre los terminales para labores de "administración", "aplicación de políticas de seguridad", "bloqueo remoto en caso de incidencia" y "monitorización del estado durante el servicio", pero esto no acredita que se pueda utilizar para un uso fraudulento.

Fuentes del Ministerio de Interior precisan a EFE Verifica que el sistema de gestión "permite atender posibles incidencias técnicas y, al mismo tiempo, garantiza que el terminal solo pueda ser utilizado para la lectura del código QR del votante".

Estas mismas fuentes recalcan que el MDM "también garantiza que no exista información almacenada en el terminal móvil ni en tránsito", por lo que "de esta manera, se preserva la identidad del votante para que solo la Mesa pueda realizar la identificación".

Dificultades para suplantar la identidad

Por otro lado, la gestión remota del dispositivo no es prueba alguna de que se pueda validar una identidad falsa o suplantada.

El dispositivo especial, que conecta con la Policía, "permite comprobar, con todas las garantías necesarias, el código QR temporal generado por la aplicación, el cual deberá abrirse delante de la Mesa", según especifica la Junta Electoral, que autorizó el uso de MiDNI como medio de identificación tras el despliegue de estos lectores.

Si el código validado por la Policía Nacional caduca antes de ser escaneado, el verificador lo rechaza y el ciudadano simplemente debe generar uno nuevo.

En cada mesa electoral solo pueden votar las personas que recoja el censo, que lo realiza Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística, con la supervisión de la Junta Electoral Central, un órgano independiente del Gobierno.

Además, la identidad tendrá que ser corroborada por la Mesa electoral que, según la ley, su formación compete a los Ayuntamientos (y no al Gobierno), bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona. En caso de que haya dudas sobre la identidad de algún elector, la Mesa debe resolverla por mayoría, conforme al artículo 85 de la ley electoral (LOREG).

Por tanto, para suplantar a un elector o votar con una identidad falsa habría que conseguir que esa persona figurase en el censo, superar la validación del QR temporal en el caso del DNI digital -que debe abrirse en el momento que se vaya a identificar la persona- y/o la implicación de la Mesa electoral para la manipulación del censo o del lector digital. Todo ello supone superar controles realizados por distintas autoridades y en diferentes fases del proceso electoral.

Algunos mensajes apuntan a la posibilidad de que el Ministerio de Interior bloquee los lectores. Pero, en ese caso, el votante puede identificarse con el DNI físico, el pasaporte o el permiso de conducir con fotografía. Solo serán aceptados los documentos originales, aunque estén caducados, como indica el Ministerio del Interior.

En definitiva, Interior confirma que los lectores del DNI digital pueden gestionarse a distancia para atender incidencias técnicas. Esto no prueba que se puedan alterar votos o suplantar alguna identidad.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 29 de noviembre.