Mensajes de redes sociales cuestionan la validez del censo electoral tras la decisión del Tribunal Supremo que impide que voten ciudadanos que han conseguido la nacionalidad por la llamada 'ley de nietos' y no han certificado ser descendientes de exiliados políticos. En VerificaRTVE te explicamos cómo se realiza y cuándo se cierra el Censo Electoral vigente para las elecciones generales del 29 de noviembre.

¿Cómo se configura el Censo Electoral?

El Censo Electoral es un registro integrado por todos los ciudadanos españoles con derecho a voto. La actualización de esta base de datos la realiza cada mes la Oficina del Censo Electoral, que depende del Instituto Nacional de Estadística (INE), con la información que recibe de los ayuntamientos, las oficinas consulares y el Registro Civil.

El Registro Civil es precisamente el órgano encargado de enviar a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral los datos de fallecimientos, adquisición o pérdida de nacionalidad, cambios de nombre, apellidos o sexo y la declaración de privación del derecho de sufragio.

Cuando se convocan unos comicios, la legislación vigente estipula que el censo se cierra dos meses antes de la convocatoria a las urnas, con las personas que figuran en el registro hasta esa fecha de cierre. En estas elecciones generales del 29 de noviembre, el Censo Electoral se cerró el 1 de agosto de 2026. Las personas fallecidas después de esa fecha continúan en el censo, pero hay un plazo para corregirlo, del 12 al 19 de octubre.

En todo caso, como hemos contado en VerificaRTVE, la emisión errónea de una tarjeta censal no permite votar, ya que el ciudadano tiene que demostrar su identidad con un documento para poder ejercer su derecho al sufragio. El elector tiene que identificarse con su DNI, pasaporte o carnet de conducir ante la mesa electoral para poder votar en urna el 29 de noviembre. Si opta por el voto postal, tiene que identificarse en tres ocasiones distintas: en la solicitud, en la recepción y en la entrega en la oficina de Correos. Como ha explicado el INE en anteriores declaraciones a VerificaRTVE: “La eventual permanencia indebida de una inscripción censal no permitiría, por sí misma, que otra persona ejerciese válidamente el derecho al voto en nombre del fallecido”.

El impacto en el Censo Electoral del fallo del Supremo por la ‘ley de nietos’

El Censo Electoral para estas elecciones generales se ha visto modificado por las dos órdenes del Tribunal Supremo que implican la exclusión de todas aquellas personas que consiguieron la nacionalidad por la llamada ‘ley de nietos’ que no forman parte del grupo de 901 ciudadanos que ya han certificado ser descendientes de exiliados políticos.

La documentación electoral de estos ciudadanos con nacionalidad española que han sido excluidos del censo por la decisión del alto tribunal y quieren votar en estos comicios generales se está almacenando en cajas de cartón y en sobres en diferentes consulados españoles en el exterior.

Cuidado con esta web con más de 15.000 incidencias sin un origen claro

Difunden también en redes sociales que se han registrado más de 15.000 incidencias sobre el censo en una web que recopila reclamaciones ciudadanas con un formulario. La página ‘www.corrupcioncensal.org’ muestra un contador que señaló “15.884” incidencias hasta el 25 de noviembre a las 15:30 horas. Sin embargo, el código web señala que el marcador cuenta las reclamaciones enviadas desde esa web y otras 15.576 incidencias adicionales con un origen no aclarado. En concreto, el código indica que el marcador computa otras “4.982 incidencias recibidas por WhatsApp” y “11.078 más (sin desglose)”.

Imagen de la página Corrupción Censal con el detalle de la línea de código webVerificaRTVE

Esto implica que hasta el 25 de noviembre a las 15:30 horas, la web había registrado con su formulario “308” incidencias y que las otras 15.576 son incidencias de otra procedencia no especificada. Hemos consultado por correo a la página web para conocer el origen de esas otras “incidencias” y no hemos recibido respuesta a fecha de publicación de este artículo. Sin aclarar la procedencia de esas 15.576 referencias adicionales, la web explica en su apartado de Metodología que "las incidencias llegan por distintas vías, no solo por el formulario de esta web". La página incluye entre los "ejemplos" de incidencias una queja que no tiene que ver con el censo, en la que un ciudadano denuncia que recibió en un envío de propaganda electoral del PP una papeleta para el Senado con las casillas marcadas de los candidatos de ERC y EH Bildu.

Marcelino Madrigal, investigador especializado en redes sociales e internet, ha denunciado esta web como un caso de “desinformación” sobre el censo y ha detallado cómo el código de la página revela los datos con los que se nutre su marcador, sin aclarar el origen de más de 15.000 incidencias.

La información errónea y la desinformación que busca poner en cuestión el funcionamiento de los procesos electorales en países democráticos son una constante en redes sociales cada vez que se convoca una cita con las urnas. En VerificaRTVE hemos contado que un fallo de Indra en un simulacro no demuestra un fraude electoral el 29 de noviembre y también hemos avisado de que esta foto de Rosalía con una camiseta del PSOE está hecha con IA.