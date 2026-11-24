El plazo para votar en urna desde el extranjero ya está abierto en consulados y embajadas de cara al 29N, y en redes sociales se difunde que el Gobierno ha colocado "urnas ilegales" para que voten las personas nacionalizadas por la ‘ley de nietos’ que tienen suspendido este derecho por orden del Tribunal Supremo. Es falso. Consulados y embajadas están recogiendo esta documentación electoral por orden, precisamente, del Alto Tribunal de forma separada a las papeletas de quienes sí pueden votar. Y hemos confirmado cómo se está cumpliendo esta orden en los consulados de Buenos Aires y Berlín.

"Hola, en Paraguay en el consulado de Asunción he votado esta mañana", leemos en una captura de pantalla de una supuesta conversación de WhatsApp difundida en Instagram por la que nos habéis consultado. "Una urna paralela ilegal. Y decenas de paraguayos con pasaporte español nuevito votando", difunde. Otros mensajes en redes afirman que los consulados permiten votar a quienes tienen este derecho suspendido. "Un Estado organizando un pucherazo a plena luz del día. Los consulados montan mesas con urnas de cartón para los 'nietos' que no pueden votar ", asegura un mensaje en X compartido más de 2.000 veces desde el 22 de noviembre. "Nacionalizados fraudulentamente en Argentina votando en el Consulado de Buenos Aires con urnas de cartón, sin custodia y sin certificado censal", difunde el 24 de noviembre otro mensaje en esta misma red social.

El Supremo ordenó recoger la documentación electoral

El origen de estas falsedades es la suspensión del voto el 29N de unas 163.000 personas por orden del Tribunal Supremo, ante la denuncia de Vox y de Iustitia Europa por cómo se nacionalizaron de acuerdo a la denominada 'ley de nietos'. Mientras resuelve el fondo del asunto, y como medida cautelar, el Alto Tribunal ha impedido que estas personas voten en las próximas elecciones generales. Para ello, ha ordenado eliminar sus nombres del censo de electores residentes en el exterior (CERA).

Como ya te explicamos en VerificaRTVE, el Tribunal Supremo ordenó en un auto del 23 de octubre recoger la documentación electoral de quienes acudan a votar a los consulados y no figuren en el censo electoral. En concreto, en la página 7 del citado auto, el Supremo señala que si se da el caso, "los responsables consulares recibirán su documentación electoral, pero no la introducirán en la urna, sino que la mantendrán aparte para su envío". No precisa el método para recoger esa documentación, pero sí especifica que se guarde y envíe a España "debidamente diferenciada" de los votos. "De ello se dejará constancia en el acta consular", agrega el tribunal. Fuentes consulares de Buenos Aires corroboran a RTVE que se está siguiendo el procedimiento como ha indicado el Supremo.

El motivo de que esta documentación se guarde es que será revisada después en las Juntas Electorales Provinciales cuando realicen el escrutinio general. Se trata del recuento definitivo de las elecciones, que tendrá lugar entre el 4 y el 7 de diciembre. Es el momento en el que se reciben las papeletas enviadas desde el extranjero y se suman al resto. Como ordena el Tribunal Supremo, será entonces cuando las Juntas revisen toda la documentación enviada y confirmen quién tiene derecho al voto de acuerdo con el censo CERA autorizado: "Únicamente introducirán en la urna los sobres de los electores que estén incluidos en dicho listado, debiendo guardar aparte, junto con el resto de su documentación electoral, los de quienes no lo estén, haciéndolo constar además en el acta de la sesión" (página 7, punto 4º).

"Una caja distinta y rotulada", según Exteriores

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se explica a VerificaRTVE que "los Consulados aplican estrictamente a este proceso electoral los mandatos de los distintos autos del Tribunal Supremo". En el caso de los votos de quienes no figuran en el censo CERA, que han sido suprimidos por verse afectados por la decisión judicial, "los responsables consulares recibirán su documentación electoral en una caja distinta y rotulada al efecto", por lo que es "falso" que se trate de urnas ilegales.

El presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, Alberto Virella, ha asegurado a VerificaRTVE que "en los locales" de votación, "la seguridad de que no hay resquicio para una operación de fraude está garantizada". Dicho esto, el portavoz asegura también que no se han dado instrucciones concretas a consulados y oficinas consulares sobre cómo recoger esa documentación electoral de los afectados por la ‘ley de nietos’. "Tienes que cumplir esa decisión del Supremo y no nos han dicho si en cajas de cartón, en otro tipo de caja, en bolsas de plástico, sobres o en la esquina de una mesa", explica. "Ni el Tribunal Supremo nos ha dicho cómo operar esa recepción y separación ni la Junta Electoral Central ni el Ministerio de Asuntos Exteriores", añade.

Virella reivindica el trabajo de estos funcionarios en el exterior, que atienden seis días de votaciones y no uno, como en España, "con las limitaciones graves de recursos humanos, instalaciones en muchos casos inadecuadas y medios informáticos deficientes".

Los consulados recogen aparte esa documentación: los casos de Buenos Aires, Berlín y Londres

Las corresponsales de RTVE en Buenos Aires y en Berlín, Ana Jiménez y Melanie Stüber, han informado desde los centros de votaciones en ambas ciudades sobre cómo se está desarrollando el proceso y esa recogida de la documentación de los afectados por la ‘ley de nietos’.

En el consulado de Buenos Aires, explica la corresponsal de RTVE, "se han instalado nueve urnas con precinto numerado, que se abre y cierra delante de los interventores de los partidos políticos acreditados". Entre estos, se encuentran representantes de Vox, PP, PSOE y BNG. Para cumplir la orden del Tribunal Supremo, que no especificó dónde recoger esa documentación, en la capital argentina "se ha optado por las cajas de cartón", informa Ana Jiménez, dos cajas separadas de las urnas de votación.

La periodista explica que al llegar al consulado, el elector presenta la documentación en una ventanilla, se escanea y, si está afectado por la suspensión del Supremo, "el funcionario le acompaña a una sala contigua donde deposita el voto con la documentación". Al finalizar cada jornada, las cajas son "selladas y firmadas por los distintos representantes de los partidos políticos", incluido Vox, que ha anunciado una querella contra el cónsul de Buenos Aires por permitir recoger esta documentación. La corresponsal ha recabado el testimonio de Walter Spraggon, representante de Vox en este consulado de Buenos Aires, quien afirma que "no está habiendo votación paralela y todo transcurre con normalidad". Cuando termine el proceso electoral, toda la documentación será enviada por valija diplomática a España.

En el reportaje de Ana Jiménez puedes ver imágenes de esas cajas, que se encuentran en un lugar separado de la sala de votación con las urnas. Puedes comprobar en la siguiente imagen que la escena de este sitio grabada por RTVE en el consulado de Buenos Aires es la misma que la difundida en redes sociales de supuestas "urnas ilegales".

Imagen en redes que atribuyen a "urnas ilegales" (izda.) e imagen de RTVE en el consulado de Buenos Aires (dcha.)VerificaRTVE

En el caso de Berlín se han instalado dos urnas de votación y una tercera para recoger la documentación de los electores afectados por la decisión del Supremo, como explica Melanie Stüber en el Telediario de TVE. En Londres, una fuente consular ha explicado a la corresponsal Silvia Guerra que los electores afectados por la suspensión son en este caso muy pocos y se está recogiendo su documentación en sobres.

La Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha Contra la Corrupción pidió al Supremo la suspensión inmediata de esta colocación de mesas separadas y urnas de cartón en los consulados para la documentación de los afectados por la ‘ley de nietos’. Este martes 24 de noviembre, el Alto Tribunal ha rechazado tomar esta medida y ha aclarado que es un asunto que le corresponde a la Junta Electoral Central.

El proceso de votación desde el extranjero se lleva a cabo según las instrucciones de la Junta Electoral Central. En VerificaRTVE te hemos explicado cómo se recogen los votos, se custodian y envían a España por valija diplomática, para ser incorporados al recuento definitivo de papeletas.