La estación de metro madrileña San Fermín-Orcasur ha vivido una tarde de viernes muy inusual. El ajetreo ha sido constante y la fluidez de las personas ha sido todo un reto para el personal del Metro de Madrid, indicando la salida exacta para ir directos a la Caja Mágica, un recinto con casi 13.000 localidades y que está acostumbrado a ver partidos de tenis y festivales de música.

A la salida de la boca del metro, un grupo de jóvenes entonaba una canción que algunos círculos del PSOE han movido en redes en la recta final de campaña. "Es mi pasión, que el domingo pierda Feijóo. Y que no pueda gobernar, con el fascista de Abascal", dice la letra, que entre bromas ha repetido este grupo de jóvenes, entre aplausos de otras personas.

Ya dentro de la Caja Mágica, lleno absoluto. La grada al completo de este espacio ha quedado inundada por el color rojo de las camisetas de la gente, con el lema 'La fuerza de la gente'. Banderas de España, del PSOE y del colectivo LGTBIQ+ han completado la escena, así como música de todo tipo para amenizar la espera. El PSOE ha preparado, además, toda una serie de actuaciones a lo largo del mitin, como la de Alice Wonder, la palestina Lina Makhul, unas palabras del director de cine Pedro Almodóvar y también del grupo Los Planetas.

El director de cine Pedro Almodóvar ha recitado un poema.Oscar DEL POZO / AFP

"Si esto se llena es que está pasando algo", han apuntado fuentes socialistas, teniendo en cuenta que Madrid no es un bastión para el partido.

"Esto es un punto de inflexión para las generales y también para las autonómicas", inciden. También hacen referencia a que el PSOE ha llenado la Caja Mágica, a diferencia del PP, que también celebró un acto en este espacio y se vieron asientos vacíos.

El PSOE también ha preparado toda una serie de vídeos que se han proyectado en pantallas gigantes. Algunos han mostrado declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, lo que ha generado un fuerte abucheo por parte del público.

Gritos de "¡Sí se puede!" y apelaciones a la movilización el 29N

La entrada de Pedro Sánchez ha estado acompañada de gritos de "¡Sí se puede!" del público. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección ha llegado acompañado de su mujer, Begoña Gómez. Ya cuando los dos estaban en el escenario, se han abrazado y se han besado ante las cámaras.

Sánchez, en su intervención, ha apuntado rápidamente a la única receta para ganar en las urnas el próximo domingo. "Frente a la involución de Feijóo y de Abascal, movilización, movilización y movilización", ha gritado el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección. "Estas elecciones van de que avance España y no de que avance el pasado", ha remarcado.

El presidente del gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, durante el mitin de cierre de campaña este viernes en la Caja Mágica en Madrid.EFE/ Juanjo Martín

Asimismo, ha alertado que los comicios del 29N van más allá de la disyuntiva que, según él, han planteado PP y Vox. "Han intentado hacer de estas elecciones un referéndum contra ese malvado Sánchez. Pero donde han fracasado es que estas elecciones no van de mí, van de vuestros derechos, de vuestra vivienda, de vuestra dignidad", ha dicho.

El candidato socialista a la reelección, con este contexto, ha pedido que el próximo domingo los ciudadanos lo pongan "todo al rojo" del PSOE, y ha recordado que "el sistema público de pensiones ni está petado ni se privatizará". "Mientras gobiernen los socialistas será público y estará garantizado", ha insistido.

"Lo tenemos a la vuelta de la esquina"

Sánchez ha mostrado un tono optimista a lo largo de todo el mitin, a pesar de lo que dicen todas las encuestas, que pronostican una victoria de PP y Vox. "La mayoría progresista la tenemos a la vista, os pido que rememos y que votemos para gobernar cuatro años más", ha insistido.

El PSOE lleva días dando por hecha su victoria. Fuentes del equipo de Sánchez aseguran que la movilización está haciendo mella y que ya se puede decir que esta es "la mejor campaña desde 1982".

Apuntan que los sondeos del partido señalan que la mayoría progresista está "a tocar" y que el error no forzado de Alberto Núñez Feijóo al decir que Ada Colau quedó "calladita" ha ayudado. Según el equipo de Sánchez, las mujeres "serán decisivas, como siempre" en estas elecciones.

Defensa de los derechos de las mujeres desde Plasencia

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha aprovechado este viernes por la mañana para celebrar también un acto en Plasencia (Cáceres), en el que ha apelado a las mujeres para facilitar una victoria socialista este domingo.

Desde Extremadura, Sánchez ha defendido los derechos de las mujeres y ha criticado abiertamente las palabras que dirigió el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, en el debate de este jueves, cuando le espetó "y tú, calladita" tras la dana de Valencia.

Sánchez ha recogido esta frase para mostrar la "involución" que, según él, representan PP y Vox. "El problema es que quieren gobernar una España que no existe, porque la España de 2026 no tiene calladitas a las mujeres".

El candidato socialista a la reelección también ha vuelto a nombrar las dos cifras que tiene en mente: 75% de participación y 176 escaños. "Necesitamos más de un 75% de participación, nadie se puede quedar en casa", ha pedido. Si esto se logra, el presidente del Gobierno confía en que España siga siendo "la aldea gala progresista en Europa".