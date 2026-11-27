El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha aprovechado la última mañana de esta campaña electoral para viajar hasta Extremadura y celebrar un mitin en Plasencia (Cáceres). Desde allí, Sánchez ha defendido los derechos de las mujeres y ha criticado abiertamente las palabras que dirigió el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, en el debate de este jueves, cuando le espetó "y tu, calladita" tras la dana de Valencia.

Sánchez ha recogido esta frase para mostrar la "involución" que, según él, representan PP y Vox. "El problema es que quieren gobernar una España que no existe, porque la España de 2026 no tiene calladitas a las mujeres. Van a habar alto y fuerte con su voto el 29 de noviembre para frenar la involución de Feijóo y de Abascal", ha dicho ante centenares de personas y vestido con una camiseta en la que se podía leer 'La fuerza de las mujeres'.

"Lo vimos ayer, fue una vergüenza, fue lamentable ver al jefe de la oposición y del PP levantar el dedo y decir "tú calladita", ha insistido el candidato socialista. Al mismo tiempo, ha denunciado que también fue "una vergüenza el que el líder de Vox no fuera capaz de condenar la violencia de género en este país".

Para Sánchez, lo "grave en esa coalición reaccionaria de Feijóo y Abascal es que quien dice que si hay que condenar la violencia de género sea el señor Abascal y no Feijóo", ha lamentado.

Con este contexto, el presidente del Gobierno se ha erigido como la única papeleta que puede defender los derechos de las mujeres y se ha mostrado convencido de que el voto femenino "va a ser la fuerza vuelva a hacer que haya un Gobierno de coalición progresista al frente del país".

Sánchez ha vuelto a nombrar las dos cifras que tiene en mente: 75% de participación y 176 escaños. "Necesitamos más de un 75% de participación, nadie se puede quedar en casa", ha pedido. Si esto se logra, el presidente del Gobierno confía en que España siga siendo "la aldea gala progresista en Europa".

Sánchez habla de los recortes "moderados" anunciados por Figaredo (Vox)

Sánchez también se ha hecho eco de una entrevista que ha ofrecido el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, en la que plantea un "recorte moderado" de 112.000 millones de euros de gasto público. Según Figaredo, su formación propone revisar 44.000 millones de euros en subvenciones del Gobierno central y 180.000 millones de euros en transferencias a las comunidades autónomas.

"¿Para qué quieren hacer eso? Pues porque, entre otras, cosas llevan en su programa electoral algo que nosotros dijimos que no, al 5% del presupuesto en defensa en relación con el PIB. Eso es lo que quieren hacer, que haya menos pensiones, menos educación publica para comprarle las armas a Trump en Estados Unidos", ha resumido Sánchez.

El candidato socialista a la reelección también ha evidenciado que, tras los recortes de Milei en Argentina, "todo ello ha derivado en una recesión económica y en una desigualdad desesperada".

Cierre de campaña en Madrid

Pedro Sánchez cerrará la campaña electoral este viernes por la tarde en Madrid, en un acto a partir de las 18.30 horas que se espera multitudinario en la Caja Mágica. Se esperan actuaciones musicales e intervenciones que el PSOE todavía no ha desvelado.

La campaña de los socialistas para las elecciones del 29N arrancó en Sevilla, en el Auditorio Fibes, con la presencia y la participación en el mitin de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.