Día 13: El voto exterior entra en campaña El voto exterior y el postdebate a ocho centran la campaña mientras los candidatos apuran los plazos con varias entrevistas Día 14: La violencia de género centra la jornada El 25N y las propuestas de los partidos para combatir la violencia de género centran el último miércoles de campaña Día 15: el debate a cuatro marca la jornada El debate a cuatro marca la penúltima jornada de la campaña electoral de cara al 29 de noviembre Día 16: Último día de campaña Los candidatos ponen el broche final a la campaña del 29N en plena resaca por el debate a cuatro

05.52 min Los candidatos ponen el broche final a la campaña del 29N

La campaña llega a su fin este viernes con los candidatos apurando las últimas horas para pedir el voto. Lo hacen con una agenda repleta de entrevistas y mítines, y con la resaca del debate a cuatro, del que todos se reivindican como vencedores ante sus rivales. La jornada está siendo agitada especialmente por las polémicas palabras que le dirigió el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la de Frente Amplio, Ada Colau, a la que acusó de quedarse "calladita" mientras el presidente del Gobierno "huía de Paiporta" durante su visita tras la dana.

Con todo, la traca final de la campaña ha llegado a lo largo de la tarde. Alberto Núñez Feijóo ha elegido Sevilla para clausurar la campaña junto a la plana mayor del partido en Andalucía. Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha desplazado hasta Plasencia por la mañana, pero ha regresado a Madrid para un gran último mitin con invitados sorpresa. El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha puesto como reto llenar la Plaza de Toros de Valencia, donde ha puesto fin al largo tour que inició durante la precampaña. El Frente Amplio también ha cerrado en la capital española, con Ada Colau acompañada por los principales candidatos del partido.

Feijóo habla de estrategia del "avestruz" de Sánchez en el debate: "Bajo tierra y esperar a que pase" En un acto en L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Feijóo ha pedido "contestar en las urnas" a los "silencios" de Pedro Sánchez sobre su gestión estos años durante el debate de este jueves, al tiempo que ha prometido "verdad, decencia y gestión" si llega a la Moncloa. Además, sobre el debate, Feijóo ha asegurado que la estrategia del socialista fue la del "avestruz", que consiste en "bajo tierra y esperar a que pase". Por la noche, ya en Sevilla, el candidato del PP ha prometido "ganar y esta vez gobernar" y ha vuelto a apelar al votante de izquierdas. "No pido que me quieras, te pido que me exijas. Puedo no gustarte, pero no te voy a engañar. Voy a servirte y ser un presidente para todos", ha garantizado ante, según los 'populares', unas 9.000 personas que se han congregado en el Pabellón de Navegación de la Isla de la Cartuja. Feijóo ha insistido en pedir el voto "prestado" con independencia de ideologías, porque, ha afirmado, la decencia no es de derechas o de izquierdas. "Se puede ser distinto y querer lo mismo", ha añadido, al tiempo que ha reclamado que ningún socialista se quede en casa y vote "una opción honesta". "Préstanos tu voto para volver a la honestidad, empezando por tu partido, vuelve a un partido honesto y olvídate del sanchismo", ha insistido. Feijóo confía en "ganar y gobernar" y apela al votante de izquierda: "Puedo no gustarte, pero no te voy a engañar" Mª Carmen Cruz Martín La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha apelado a la "España silenciada y esforzada" frente a "bandos, matones y violentos". Ayuso ha protagonizado un mitin en una terraza del centro de la capital, acompañada de la número dos del PP al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con una imagen del candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, de fondo tras sufrir una agresión en un mitin en Hernani. "Cuando uno pregunta por qué te afilias a un partido, yo me afilié por esto, yo me afilié por el País Vasco. No podía entender que en España alguien tuviera que sufrir lo que otra vez está sufriendo Jon y tantos jóvenes españoles en su tierra", ha subrayado la también líder del PP madrileño, quien ha lamentado que esta gente se está jugando "su integridad y su vida cada mañana". Por otro lado, el PP ha presentado varias denuncias ante la Junta Electoral Central (JEC). Por un lado, ha denunciado a RTVE por lo que consideran que es una "falta de neutralidad informativa", y han exigido a la JEC "amparo urgente" ante la "omisión en sus informativos de hechos de evidente relevancia electoral". En concreto, los 'populares' denuncian que "los telediarios omitieran de sus ediciones el acoso e intimidación que sufrieron los candidatos Jon Echeverría y Ester Muñoz en Andoain (Guipúzcoa)". Sin embargo, RTVE Noticias sí que se hizo eco de estos hechos en su diario de campaña. También han denunciado la "rebeldía de Silvia Intxaurrondo", presentadora de La Hora de La 1, por "manifestarse en contra de un requerimiento previo de la JEC". Asimismo, los 'populares' han denunciado las presuntas "irregularidades" y "graves incidencias" en el voto por correo y el reparto de la propaganda electoral. Según fuentes del PP, han recibido "numerosas quejas de electores que, habiendo solicitado el voto por correo, no han recibido la documentación o la han recibido con retraso". Por ello, exigen a Correos que informe a la Junta Electoral de las solicitudes de voto por correo admitidas, así como las documentaciones remitidas y los votos recibidos, y que esclarezca los hechos denunciados y que depure responsabilidades.

Sánchez pisa Extremadura el último día de campaña y confía en el voto de las mujeres para ganar el 29N Pedro Sánchez ha aprovechado la última mañana de esta campaña electoral para viajar hasta Extremadura y celebrar un mitin en Plasencia (Cáceres). Ningún líder nacional ha ido a esta comunidad autónoma en campaña, excepto él; un hecho que ha destacado el secretario general de los socialistas en la región, Álvaro Sánchez Cotrina. Desde allí, Sánchez ha defendido los derechos de las mujeres y ha criticado abiertamente las palabras que dirigió el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, en el debate de este jueves, cuando le espetó "y tú, calladita" tras la dana de Valencia. "Lo vimos ayer, fue una vergüenza, fue lamentable ver al jefe de la oposición y del PP levantar el dedo y decir "tú calladita", ha insistido el candidato socialista. Al mismo tiempo, ha denunciado que también fue "una vergüenza que el líder de Vox no fuera capaz de condenar la violencia de género en este país". Sánchez también ha rechazado los recortes que plantea Vox de 112.000 millones de euros y que ha expuesto su portavoz económico, José María Figaredo, en una entrevista en un medio internacional. "¿Para qué quieren hacer eso? Pues porque, entre otras cosas, llevan en su programa electoral algo que nosotros dijimos que no, al 5% del presupuesto en defensa en relación con el PIB. Eso es lo que quieren hacer, que haya menos pensiones, menos educación pública para comprarle las armas a Trump en Estados Unidos", ha resumido Sánchez. Sánchez ha cerrado la campaña electoral este viernes por la tarde en Madrid, en un acto multitudinario en la Caja Mágica. En su intervención, ha apuntado rápidamente a la única receta para ganar en las urnas el próximo domingo. "Frente a la involución de Feijóo y de Abascal, movilización, movilización y movilización", ha gritado el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección. "Estas elecciones van de que avance España y no de que avance el pasado", ha remarcado. Asimismo, ha alertado que los comicios del 29N van más allá de la disyuntiva que, según él, han planteado PP y Vox. "Han intentado hacer de estas elecciones un referéndum contra ese malvado Sánchez. Pero donde han fracasado es que estas elecciones no van de mí, van de vuestros derechos, de vuestra vivienda, de vuestra dignidad", ha dicho. Sánchez alerta que la "involución de PP y Vox" solo se frena con "movilización y movilización" en un cierre de campaña multitudinario en Madrid Àlex Cabrera

Abascal, tras el rechazo a la prioridad nacional: "Nos presentamos para tumbar a la Comisión Europea" De camino a su cierre de campaña en Valencia en la tarde de este viernes, el líder de Vox ha hecho un alto en el camino en Tarancón (Cuenca) para hacer una atención a medios y dar un pequeño adelanto de lo que será su gran acto de cierre. Santiago Abascal ha vuelto a defender la prioridad nacional y ha reaccionado a la decisión de Bruselas de mostrarse en contra. "No nos sorprende que la Comisión Europea haya tumbado la prioridad nacional", ha valorado al ser preguntado por ello. "Nos presentamos a estas elecciones para cambiar las leyes y tumbar a la Comisión Europea. Y vamos a conseguirlo", ha avisado. Por otro lado, ha vuelto a valorar el desarrollo del debate, del que ha dicho salir "muy satisfecho". A su parecer, su mensaje "pudo llegar a diez millones de españoles" y es por eso por lo que se marcha muy positivo del último debate antes del 29N y que va a permitir "una movilización masiva". Además, ha criticado las tácticas del PSOE y Frente Amplio durante el debate. "La estratagema de Colau y Sánchez, tengo que decirlo, me dio bastante asco. La pregunta era muy ofensiva. Preguntar si condeno la violencia contra la mujer es una ofensa. Yo quiero denunciar la traición de Sánchez a las españolas por el machismo importado", ha añadido. Abascal cierra su campaña en la plaza de toros de Valencia: "Aspiro a decir misión cumplida, Sánchez se va'" Félix Donate Mazcuñán Ya en la capital del Turia, Abascal ha llenado el aforo de la Plaza de Toros con un mitin en el que ha cargado más duramente que nunca en toda la campaña contra el presidente del Gobierno. "Solo quiero llegar al domingo y deciros, misión cumplida, se va", ha señalado en alusión a Pedro Sánchez, al que ha vuelto a acusar de querer hacer trampas y ser el presidente de una "mafia criminal". "El domingo puede haber cualquier tipo de valencia o treta, por eso os pido el voto para que podamos parar la inmigración masiva y las fronteras", ha añadido. Pero el momento álgido y momento de mayor exaltación contra Sánchez ha llegado cuando ha hablado de la dana de Valencia de 2024.

Frente Amplio cierra campaña en Madrid y considera que Colau "ganó por goleada" el debate Frente Amplio llega al último día de la campaña electoral con la satisfacción de sentirse ganadores del debate de este jueves, en el que, según el portavoz de la campaña, Pablo Bustinduy, "Ada Colau ganó por goleada". En la formación tienen "esa sensación que solo dejan las cosas bien hechas" y confían en que serán "la gran sorpresa de este domingo electoral". Bustinduy ha recordado también el momento "sumamente desafortunado que tuvo Feijóo", cuando se enzarzó con la candidata de la formación. "Hace falta no conocer a Ada Colau para pensar que se va a quedar calladita", ha dicho. Aunque después el popular ha intentado matizar sus palabras, Colau ha insistido en que "se retrató solo, sobran los comentarios; lo vio toda España en directo". Por la tarde el Frente Amplio ha cerrado la campaña en Madrid y Colau ha reivindicado rescatar la ilusión en la izquierda para volver a gobernar y apela a completar la remontada. Además ha avisado a Sánchez que no vale de nada quedar primero porque las elecciones se votará bloque de coaliciones. Colau asegura que no se quedarán "calladitas": "Los matones de la extrema derecha no nos van a intimidar" La formación ha reclamado en un corto publicado en redes sociales, pidiendo el "voto útil" con un último alarde de creatividad. A esta derecha no se les gana "votando a un solo perro", sino a "la jauría", dicen en ese video, que concluye con una canción: "No votes perro, vota chucho".

ERC cierra la campaña apelando al voto útil El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha llamado este viernes a votar a ERC como opción "útil" en las demarcaciones de Girona, Lleida y Tarragona para contrarrestar a PP y Vox: "Si votamos bien, haremos 13 o 14 diputados". En un acto de cierre de campaña celebrado en Sant Andreu de la Barca, ha subrayado que "para plantar cara al PP y Vox, vale más 13 o 14 valientes que solo 11 o 12": "Votad bien, que nos jugamos mucho". Ante unas 2.500 personas, según la organización, Junqueras ha subrayado que votar a Junts y a Comuns-Frente Amplio en Lleida y en Tarragona es "tirar el voto y regalar un diputado al PP y Vox", y lo mismo para la lista que lidera Ada Colau en Girona. Antes, desde L'Hospitalet de Llobregat, el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, ha llamado al electorado "socialista, catalanista y antifascista" a confiar en ERC y ha afirmado que el PSC "no se merece" su voto: "Confiad en nosotros. No os fallaremos". "Yo lo digo orgullosamente: quiero representar a gente diferente, ¿o aquí todo el mundo es igual? No hay una manera correcta de ser catalán. Me siento muy orgulloso de representar a gente que, más allá de lo que vota, comparte valores como la democracia, la justicia social y el antifascismo. Sois de los nuestros", ha subrayado.

Nogueras pide el voto a Junts: "¡O Catalunya o España!". La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha pedido el voto para poder decidir qué pasa en Cataluña en la próxima legislatura: "¡El 29 de noviembre o Catalunya o España, y nosotros Catalunya!". "Si hacemos que Catalunya vuelva a estar en el medio, que se preparen ", ha reclamado en el mitin final de campaña ante más de un millar de personas en Barcelona, con la participación del expresidente Artur Mas. Ante la disyuntiva de que los ciudadanos elijan entre el bloque de derechas o izquierdas, Nogueras ha avisado de que, si Junts no es decisiva, Cataluña no existirá y quedará "en el rincón, de decorado". "Si Junts es decisiva, que se preparen. Conseguimos la amnistía y ahora pondremos el dinero de los catalanes. Y acabaremos el trabajo con la lengua, el traspaso de las competencias de inmigración y el traspaso de Rodalies", ha asegurado. ““ En su intervención, Mas ha llamado a confiar en Junts frente a los que, entre el bloque de derechas e izquierdas, invitan a votar en contra de Cataluña. "Unos bloques que hicieron pinza común para cargarse lo que les molestaba, que Xavier Trias fuera alcalde", ha apuntado el expresidente catalán, que también ha recordado que populares y socialistas apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Por ello, ha emplazado a los indecisos a recordar todo esto: "No es un problema de normalidad, es un problema de la anomalía que ha significado la represión durísima que han recibido una serie de personas solo por defender unas ideas e ideales".

EH Bildu cancela su campaña por el asesinato machista en Bilbao Dos días después del 25 de noviembre, Bilbao ha acogido con horror la noticia del asesinato de una mujer de 34 años, investigado como posible caso machista. En señal de luto, EH Bildu ha expresado su "rabia e indignación" y ha anunciado que suspende este viernes toda su actividad de campaña en señal de respeto, incluido el mitin que estaba previsto en Pamplona. De este modo, el candidato por Bizkaia, Oskar Matute, no concederá declaraciones ni intervendrá en actos públicos. "Nuestro pueblo vuelve a conocer la cara más cruel de la violencia machista. Ante el asesinato machista ocurrido en Bilbo, la izquierda soberanista quiere expresar su rabia e indignación. La violencia machista es una cruda realidad", ha escrito EH Bildu en sus redes, desde donde han trasladado su solidaridad y pésame con los familiares y amigos de la mujer asesinada. ““

Mensajes de condena y minutos de silencio en el PNV El PNV también ha mostrado su condena ante la violencia machista. "Lamentablemente, la hemos visto reiterada en su expresión más brutal esta pasada madrugada con el crimen de una mujer en Bilbao", han trasladado desde el partido. En solidaridad con la familia y allegados de la víctima, el líder del PNV, Aitor Esteban, y otros dirigentes han participado en la concentración institucional organizada por el Ayuntamiento de la ciudad. Por la tarde, la candidata por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha cerrado la campaña con un mitin en el que se ha centrado exclusivamente en la defensa de los derechos de las mujeres. "Ningún recorte, ninguna involución en los derechos que tanto ha costado conquistar a las mujeres", ha asegurado Vaquero, que ha trasladado su compromiso feminista de luchar por "la erradicación de la violencia machista a través de nuestro apoyo a todas las políticas públicas de igualdad". El acto ha comenzado con un minuto de silencio por la víctima de Bilbao y con el presidente del PNV, Aitor Esteban, cantando el himno Eusko Gudariak. ““

Compromís-Front Valencià cierran su campaña con satisfacción y avisan de que "hay partida" La coalición de izquierdas Compromís-Front Valencià ha cerrado su campaña electoral con un acto en Valencia en el que sus principales candidatos y dirigentes han mostrado su satisfacción por el trabajo realizado y han advertido que aún "hay partida" ante las elecciones del domingo. En declaraciones previas a los medios en la plaza del Pilar, donde se ubica la sede de Compromís, la cabeza de lista al Congreso por Valencia, Àgueda Micó, ha señalado que están "contentísimas" de la campaña realizada, en la que han recorrido las tres provincias "con una candidatura plural y explicando los problemas valencianos". "Cuando hablamos de la utilidad del voto para el domingo, lo que estamos diciendo es que los valencianos y valencianas de clase obrera trabajadora necesitan a valencianos y valencianas de clase obrera trabajadora representándoles en el Congreso", ha añadido.

Podemos invita a las mujeres a no estar "calladitas" y "hablar muy fuerte" el 29N Desde Madrid, la candidata de Podemos, Irene Montero, ha animado a las feministas, las trabajadoras y al colectivo LGTBI a "rebelarse" y votar a su formación el domingo. "Si te rebelas contra el 'calladita estás más guapa', vota Podemos, que es a quien más han intentado silenciar en estos años", ha lanzado en el último mitin de campaña, donde ha intervenido junto al ex secretario general del partido Pablo Iglesias. Montero, que ha tirado de versos de Miguel Hernández para instar a ser valientes en las urnas, ha afirmado que si las palabras de Feijóo han cobrado tanto protagonismo es porque "no estaban preparadas" y "revela lo que estaba fuera del debate". "Sale la furia y la rabia que llevamos dentro desde hace 12 años, cuando no paramos de salir a las calles y a manifestarnos para pedir más derechos y nos dicen que hacemos ruido, que molestamos", ha sostenido. Por ello, ha pedido "rebelarnos una vez más". ““

Pontón (BNG) dice que no le "sorprende" el "machismo" de Feijóo La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reconocido que no le "sorprende" el "machismo" del candidato de Alberto Núñez Feijóo, porque ella misma, ha afirmado, tuvo que "soportar" que él dijera "la señora Pontón está muy necesitada" en un pleno del Parlamento de Galicia. A preguntas de los medios este viernes en un acto en Santiago, la líder nacionalista ha lamentado que a estas alturas las mujeres tengan que "soportar este tipo de cosas en política", lo que, a su juicio, "dice mucho de la necesidad del feminismo".

Valido (CC) pide votar a representantes que no se sometan a los “jefes peninsulares” La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha pedido el voto para representantes canarios que sean "personas libres" y que no vayan a Madrid "a someterse a los deseos, a las prioridades y a las ambiciones de sus jefes peninsulares". En declaraciones a los medios, Valido se ha dirigido sobre todo a los votantes indecisos o a los que barajan la abstención, a quienes ha pedido que tengan en cuenta que "Canarias depende de su voto". "El futuro, lo que podamos conseguir, lo que es justo, el respeto a nuestros derechos o incluso no perder lo conseguido depende de que tengamos la fuerza necesaria en Madrid para hacernos respetar", ha afirmado la candidata nacionalista. ““