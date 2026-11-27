De camino a su cierre de campaña en Valencia en la tarde de este viernes, el líder de Vox ha hecho un alto en el camino en Tarancón, Cuenca. Desviándose unos metros de la carretera que conecta Madrid con Valencia, Abascal ha parado para hacer una atención a medios y dar un pequeño discurso de adelanto a lo que será su gran acto de cierre. Desde Tarancón, el líder de Vox ha vuelto a defender la prioridad nacional y ha reaccionado a la decisión de la Comisión Europea de mostrarse en contra.

"No nos sorprende que la Comisión Europea haya tumbado la prioridad nacional", ha valorado al ser preguntado por ello. "Nos presentamos a estas elecciones para cambiar las leyes y tumbar a la Comisión Europea. Y vamos a conseguirlo", ha avisado.

A juicio de Abascal, "las cosas están cambiando en estos momentos en toda Europa" y "ya hay una mayoría en el parlamento que no es la de siempre, de PSOE y PP. Es la que hay entre Patriotas - grupo al que pertence Vox - y el PP. Está en manos del PP acabar con la discriminación de los europeos", ha enfatizado poniendo la presión en su posible socio del Gobierno en un futuro.

El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha señalado este viernes que la ley que aplica el concepto de la "prioridad nacional" en la Comunidad Valenciana, que prosperó con los votos a favor de PP y Vox, en el mismo sentido que lo aprobado en Castilla y León, vulnera la legislación europea al exigir más de cinco años de empadronamiento para acceder a la compra de vivienda protegida.

Antes de continuar en su camino hacia Valencia, Abascal ha pedido "el respaldo para Vox" porque solo su formación, dice, "ofrece un cambio de rumbo".

Durante su atención a medios, Abascal ha vuelto a valorar el desarrollo del debate a cuatro de este jueves. "Muy satisfecho", ha asegurado el líder de Vox. A su parecer, su mensaje "pudo llegar a diez millones de españoles" y es por eso por lo que se marcha muy positivo del último debate antes del 29N y que va a permitir "una movilización masiva".

Además, ha criticado las tácticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, durante el debate. "La estratagema de Colau y Sánchez tengo que decirlo me dio bastante asco. La pregunta era muy ofensiva. Preguntar si condena violencia contra la mujer, es una ofensa. Yo quiero denunciar la traición de Sánchez a las españolas por el machismo importado", ha añadido.

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