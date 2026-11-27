El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha advertido que la ley que aplica el concepto de la "prioridad nacional" en la Comunidad Valenciana, que prosperó con los votos a favor de PP y Vox — en el mismo sentido que lo aprobado en Castilla y León —, vulnera la legislación europea al exigir más de cinco años de empadronamiento para acceder a la compra de vivienda protegida.

En una respuesta fechada este jueves a una pregunta del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, Brunner señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado que los estados miembros "no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años" que establece la directiva que regula la situación de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.

En concreto, en el caso de Castilla y León el punto 15.15 del acuerdo de gobierno de PP y Vox prevé la "exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Castilla y León y España (mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler)", lo que ahora cuestiona esta institución europea.

Primera vez que Bruselas se pronuncia sobre la norma aprobada por PP y Vox

Sin embargo, señala Marzà, que la Ley 5/2026 de la Generalitat Valenciana — que el Gobierno central ha recurrido al Tribunal Constitucional — exige diez años de empadronamiento para comprar vivienda protegida, el mismo plazo establecido en Castilla y León.

"El principio de no discriminación prohíbe no sólo la discriminación directa por razón de la nacionalidad, sino también la discriminación indirecta, en virtud de la cual la aplicación de otros criterios, como un período de residencia más largo, conduce, de hecho, al mismo resultado", señala la Comisión sobre la jurisprudencia comunitaria.

El mismo eurodiputado había preguntado ya a Bruselas por el concepto de la prioridad nacional cuando se había acordado impulsar una ley de este tipo en Aragón, pero señala que es la primera vez que el Ejecutivo comunitario se pronuncia sobre una norma ya aprobada.

"Una política que establezca la 'prioridad nacional' para los nacionales de los Estados miembros debe cumplir las normas de directiva (...) que establece la igualdad de trato entre los ciudadanos nacionales y los titulares del estatuto de residente de larga duración", concluye el comisario en su respuesta.