De cara a las elecciones del 29 de noviembre, Vox ha presentado un programa electoral de medio centenar de folios que desarrollan 115 puntos agrupados en 13 temáticas principales que giran en torno a sus ejes principales de campaña: prioridad nacional, desregulación y remigración.

Bajo el lema 'sentido común', la formación de extrema derecha liderada por Santiago Abascal propone medidas en materia de economía con bajadas de impuestos, endurecimiento del control migratorio, aumentar las penas y ampliar la prisión permanente revisable, defensa de la familia y en contra del derecho al aborto o reformas judiciales, entre otras.

Concretamente, los 13 epígrafes son: Ceuta y Melilla; economía, industria y energía; inmigración; prioridad nacional; vivienda; desregulación; sector primario y mundo rural; sanidad; educación, cultura y deporte; seguridad y defensa; familia y vida; independencia de la justicia y lucha contra la corrupción; infraestructuras y transportes.

Economía, industria y energía: "rebaja masiva" de impuestos

Rebajar el sistema de IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades. Además, proponen una "reducción sistemática de todos los impuestos".

Cuota cero para los autónomos que no alcancen el SMI y, por encima, una cuota progresiva desde 50 euros.

Reforma del sistema tributario de Baleares, Canarias y zonas en riesgo de despoblación.

"Reindustrialización" de la economía con bajada de impuestos a la luz, recuperar el plan nuclear y derogar el calendario de cierre de las centrales.

En contra del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 y poner "fin a las restricciones para poder explotar nuestros recursos naturales y yacimientos minerales".

Derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Sánchez en la anterior legislatura.

Defienden "garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones", aunque no explican como.

Inmigración: "Ni uno más"

Abogan por "prohibir las regularizaciones masivas" de inmigrantes y que no entre "ni uno más".

Endurecer los requisitos para adquirir la nacionalidad española y revisar las concedidas, así como aumentar los supuestos de retirada "en caso de delitos graves o reiterados". Además, proponen deportar a los inmigrantes que cometan delitos graves "o hagan del delito leve su forma de vida".

"Repatriación" de quienes estén en "situación ilegal" y "remigración" de los "extranjeros que no contribuyan o vivan de subsidios públicos".

Además, contempla el retorno de los menores extranjeros no acompañados con sus familias y retirar ayudas a las ONG que "colaboren con el efecto llamada".

Prioridad nacional: "Los españoles primero"

Acceso "preferente" de los españoles a vivienda pública, guarderías, bonos de comedor y transporte, ayudas y servicios sociales.

Destinar el Ingreso Mínimo Vital exclusivamente a los españoles con menos recursos y "suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales".

Proponen excluir del sistema sanitario público a los "extranjeros en situación ilegal salvo casos de urgencia grave".

Gravar las "remesas" de los extranjeros que mandan dinero al exterior.

Vivienda: derogación de la Ley de Vivienda y reformar la Ley del Suelo

La formación de extrema derecha defiende reformar la Ley del Suelo y derogar la ley de vivienda.

"Prioridad nacional" en el acceso a vivienda protegida, ya sea para compra o alquiler.

Aumentar la inversión pública en vivienda con "colaboración público-privada" cediendo "suelo, subvenciones, descuentos y avales a financiación y créditos blandos".

"Mano dura contra la ocupación e inquiocupación". Al respecto, proponen endurecer el Código Penal y tipificar la "inquiocupación" como un delito de estafa.

También proponen la prohibición de arrendar viviendas a "inmigrantes ilegales".

Reducir al 0% el IVA de la compra de primera vivienda de "familias españolas si es nueva" y bonificar al 100% el ITP si es de segunda mano.

Aumentar el gravamen de la fiscalidad de la especulación de fondos y de los compradores no comunitarios.

Desregulación: menos burocracia y cambios en la ley de violencia de género

Los de Santiago Abascal proponen que por cada ley nueva derogarán tres para reducir la burocracia.

Prometen implantar el "silencio administrativo positivo", es decir que si la administración pública "no contesta en plazo, el ciudadano ha de poder seguir adelante con su proyecto".

Proponen eliminar la cita previa obligatoria y establecer una ventanilla única. Incluye una auditoría de la Administración, la supresión progresiva de subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, ONG y "organismos ideológicos" y el fin de las Zonas de Bajas Emisiones.

Vox se compromete a "superar" la ley de Memoria Democrática y derogar "las leyes que han criminalizado a los hombres y desprotegido a las mujeres". En su lugar, proponen "impulsar la aprobación de leyes y normas que protejan de verdad a las mujeres víctimas de violencia, en especial a aquellas que sufran maltrato, y que no dejen a ninguna víctima desamparada", aunque no especifican como.

Sanidad: atención a inmigrantes "ilegales" en caso de urgencia y fomento de colaboración "público-privada"

Proponen una tarjeta sanitaria única para toda España y que el historial clínico esté disponible en todo el país.

Reforzar la atención primaria y la atención pediátrica, además de un plan contra las listas de espera "reorganizando los circuitos asistenciales" facilitando "derivaciones entre centros y territorios".

Fomento de la colaboración "publico-privada" en sanidad.

Atender sanitariamente a los inmigrantes en "situación ilegal" solo en caso de urgencia.

Mejora de las condiciones laborales y retributivas de los profesionales del sector.

Proponen un plan de atención específica a la salud de la mujer, una Red de Centros Nacionales de Oncología y refuerzo de la salud mental.

Seguridad y defensa: reforzar fronteras y recuperar Gibraltar

VOX propone rebajar la edad de responsabilidad penal y ampliar la prisión permanente revisable. Además, defienden eliminar la "inimputabilidad" para delitos como homicidios o agresiones sexuales.

Reconocer como profesión de riesgo para policías, guardias civiles, militares y funcionarios de prisiones.

Reforzar los recursos contra el narcotráfico y restablecer el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur.

Exigen "defender" la soberanía ante "injerencias extranjeras", proteger las fronteras, especialmente en Ceuta y Melilla. Y una "lucha incesante contra el terrorismo islámico". También recoge ejercer toda la presión necesaria para recuperar Gibraltar.

Ceuta y Melilla: "Expulsión de los invasores" y suspender los acuerdos con Marruecos

Expulsión de "todos los invasores" inmediatamente y militarización de la frontera.

Promover un plan de inversiones para ambas ciudades autónomas.

Procesar al presidente del Gobierno "por traición".

Sancionar a Marruecos y revisar las relaciones diplomáticas para suspender los acuerdos internacionales con ellos "hasta que respete las fronteras".

Sector primario y mundo rural: defensa del campo y la caza

En este punto Vox muestra su rechazo al acuerdo de Mercosur y a los acuerdos comerciales "que lastren al campo español".

Derogación de "cualquier normativa que perjudique, imponga cargas o sobrecostes".

Rechazo a la propuesta de una posible reducción del presupuesto de la PAC.

Proponen endurecer las penas a los "incendiarios" y que en materia de lucha contra incendios se pueda "limpiar y aprovechar" los montes. Por ello, abogan por "revisar las restricciones ambientales".

Aumento de la inversión para "situaciones sobrevenidas" como puedan ser "inundaciones o granizadas".

Defensa a ultranza de la caza como "actividad esencial".

Familia y vida: en contra del derecho al aborto

Proponen promover un plan de natalidad y apoyo a las familias "españolas". Entre ello, aumentar las ayudas a las familias numerosas, las bonificaciones fiscales para las empresas que "fomenten conciliación" y que la seguridad social cotice por quienes "cuiden de sus hijos".

Aumentar el presupuesto para la dependencia y las deducciones para personas con discapacidad.

En contra del derecho al aborto. Aunque no mencionan el término específicamente en todo su programa electoral, Vox lo desarrolla en su punto 98 del documento. "Defensa del derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y fin de la cultura de la muerte". Además aseguran que van a implantar que se "garantice la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y farmacéuticos y potenciar los cuidados paliativos".

Educación, cultura y deporte: derogación de la LOMLOE, prohibición del burka y defensa de la tauromaquia

Vox defiende unificar criterios y realizar las mismas evaluaciones a nivel nacional, reválidas y una prueba de acceso a la universidad única.

Además defienden que la educación sea español en todo el territorio y libre elección de centro.

Derogar la ley de educación, la LOMLOE, y "eliminar los contenidos ideológicos ajenos a materias académicas".

Limitar el número máximo de alumnos por aula "procedentes de otras culturas o con dominio insuficiente del español". También proponen crear aulas "específicas de nivelación".

Prohibición del burka y el niqab en "todos los espacios públicos", los "menús halal" en comedores escolares y la enseñanza de "lengua árabe y cultura marroquí".

Defienden el patrimonio, la tauromaquia y su difusión y "un deporte femenino regido por criterios biológicos".

Justicia y corrupción: recuperar el delito de sedición y prohibir indultos

Vox propone que los jueces elijan a los doce vocales judiciales del CGPJ.

Plantea recuperar el delito de sedición, agravar la malversación y prohibir los indultos por corrupción o por "atentar contra la unidad de España".

Propone proteger "nuestros usos y costumbres y de las tradiciones religiosas y populares de España". Además, dotar de la "máxima protección jurídica" los símbolos nacionales y agravar las penas por "ofensas y ultrajes" a los "símbolos" de España.

Defiende que los condenados por corrupción respondan con su patrimonio "hasta devolver lo robado".

Considerar los crímenes de ETA de lesa humanidad y "limpiar RTVE" con una "reforma integral".

Infraestructuras y transportes: conexión y seguridad

Aumentar la inversión en infraestructuras y realizar obras contra "inundaciones para proteger vidas".

Interconectar todas las cuencas de agua en España.

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