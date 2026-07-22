PP y Vox aprueban en Las Cortes Valencianas los presupuestos, que introducen en la ley la 'prioridad nacional'

El pleno de Les Corts ha aprobado definitivamente este miércoles los presupuestos de la Generalitat para 2026, los primeros de Juanfran Pérez Llorca al frente del Consell y los primeros que regulan por ley la 'prioridad nacional' en una comunidad autónoma.

Las cuentas han salido adelante con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV y Compromís. La aprobación llega casi dos meses después de que el Consell presentara el proyecto y solo cinco meses antes del final del ejercicio. Ascienden a un total de 33.305 millones de euros, un 3,1% más que los de 2025.

Al finalizar la votación, que ha salido como estaba previsto con el sí' de PP y Vox, se han puesto de pie el 'president' y los consellers y todos los diputados del PP, mientras los de Vox se han quedado sentados. Seguidamente, Llorca se ha acercado al escaño del síndic de Vox, José Mª Llanos, para saludarlo.

PP y Vox han exhibido una sintonía total durante el debate parlamentario de los presupuestos tanto en comisión como en el pleno, salvo en la enmienda en la que el grupo minoritario de la oposición pedía recortar casi un millón de euros los fondos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Esta propuesta se ha tumbado con el voto en contra de los 'populares', aunque Vox ya avanzó que esto no iba a hacer que retiraran su apoyo a las cuentas. La 'prioridad nacional', que defiende Vox para anteponer a los españoles en el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales, queda incluida en los presupuestos gracias al apoyo del PP a enmiendas como establecer una "asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable" en la Comunitat Valenciana o garantizar el acceso a la vivienda en base a este principio, "adecuado a la legalidad vigente".

Así, mientras el PP ha aceptado la práctica totalidad de las más de cien enmiendas de Vox a los presupuestos salvo la relativa a la AVL, no ha querido aprobar ni transaccionar las 4.057 y 1.008 propuestas de PSPV y Compromís, respectivamente.