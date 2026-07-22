Feijóo en su balance del curso político promete "devolver la decencia" a España porque todo en el Gobierno "es cloaca"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace balance del año político este miércoles con una rueda de prensa sobre una "legislatura que nunca debió empezar", apuntan fuentes del PP. Y lo hace un día después de que declarase el socio de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, Julio Martínez, e implicase al expresidente del Gobierno en el rescate de Plus Ultra.

Fuentes de Génova también han asegurado que eligen esta fecha para valorar el curso porque justo este jueves se cumplirán tres años de las elecciones del 23-J que llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa. "El mandato de Pedro Sánchez arrancó con cesiones a sus socios para sacar adelante la investidura después de perder las elecciones, y prosiguió entre escándalos de corrupción, parálisis ejecutiva, parlamentaria y degradación institucional", han añadido.

"El momento para comparecer no puede estar mejor elegido. El acto se celebra tres años después de las elecciones generales de aquel 23J de 2023", han señalado los 'populares'.

En su comparecencia Feijóo no solo pondrá el foco en los tres años que se cumplen de legislatura, "sino también en los doce meses (o menos) que restan para un cambio muy necesario", expresan con deseo desde el PP. Por eso, el líder del PP volverá a incidir en la idea de que se activa "una cuenta atrás" para intentar llegar a Moncloa.

Durante su discurso, Feijóo pondrá el foco en lo que el Gobierno "ha hecho mal", pero también en las propuestas que ha venido lanzando en las últimas semanas. Todo ello a partir de las 12.00 en la sede del PP en la calle Génova de Madrid.

(EN AMPLIACIÓN)