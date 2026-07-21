El Gobierno vuelve a defender a Zapatero y cree en "la presunción de inocencia" pese a la declaración de 'Julito'

A pesar de que el socio de José Luis Rodríguez Zapatero en la empresa Análisis Relevante e imputado junto a él en el caso Plus Ultra haya confesado en sede judicial que el expresidente medió en el rescate de la aerolínea venezolana, el Gobierno vuelve a hacer una defensa férrea de Zapatero.

"Seguimos defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero", ha proclamado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha asegurado que no iba a calificar las "diferentes estrategias de defensa", en alusión a la confesión del amigo íntimo de Zapatero, Julio Martínez.

Además, ha vuelto a defender la legalidad en el rescate de Plus Ultra. "Es bueno recordar que fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de la SEPI, revisado por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fiscalizado por el Tribunal de Cuentas y fue objeto de seguimiento de la propia Comisión Europea. La actuación del Gobierno de España en ese expediente fue la correcta", ha dicho en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desde el Palacio de La Moncloa.

Desde el Gobierno, Saiz ha insistido en "no valorar las distintas versiones, declaraciones o estrategias de defensa" y se ha limitado a volver a repetir el mantra que enarbola el Ejecutivo con todos los casos de corrupción que rodean al entorno del Gobierno: "Total colaboración con la Justicia".

"Es el tiempo de la Justicia. Lo mejor que podemos hacer es dejar trabajar con serenidad a la Justicia, que es ante quien tiene que pronunciarse a quien llamen", ha dicho paralelamente el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en un acto en Santander. "Insisto, lo mejor que podemos hacer todos es confiar en la Justicia. Zapatero dejó claro que se iba a explicar y la Justicia tiene sus tiempos", ha insistido.

Montero achaca las acusaciones de 'Julito' a estrategias de defensa Al mismo tiempo, la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha defendido la inocencia de Zapatero y ha achacado que las acusaciones de 'Julito' son parte de su estrategia de defensa. "Mantengo mi confianza porque las personas que declaran han cambiado su versión siguiendo la estela de Aldama. Soy especialmente expresiva con lo que digo porque estos señores empresarios han cambiado su versión respecto a lo que en su momento declararon, llevándoselo al ámbito que marca la sentencia de Ábalos y lo que se le pide a Aldama de prisión. Ya dije que se abría un camino complicado respecto a los beneficios penitenciarios", ha expresado Montero haciendo alusión a la sentencia contra el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, que se ha visto rebajada por colaborar con la Justicia y le ha permitido evitar la entrada en prisión. La líder de los socialistas andaluces ha considerado que esta es "una línea peligrosa porque se ampara en mentiras" y ha advertido de que "otros van a seguirla porque su defensa espera recibir beneficios penitenciarios por señalar a presuntos implicados con cuestiones que no tienen por qué corresponderse con la verdad".