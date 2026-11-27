A horas de que se cierre la campaña electoral, los de Ada Colau siguen celebrando la victoria de su candidata en el debate a cuatro de este jueves. Fuentes de la formación aseguran que llegan a estas últimas horas previas a la llamada a las urnas "con esa sensación que solo dejan las cosas bien hechas".

También lo expresaba así el portavoz de la campaña, Pablo Bustinduy, que este viernes ha hecho un llamamiento al electorado para que "se haga partícipe de esta gran remontada épica", gracias a la cual, "al resultado que parecía escrito en estas elecciones le vamos a dar la vuelta". "Frente Amplio va a ser la sorpresa de este domingo electoral", ha vaticinado.

Ada Colau "ganó por goleada"

Horas después de la intervención de Ada Colau, fuentes de la formación se mostraban optimistas: "Hizo el debate que la izquierda llevaba tiempo esperando: firme cuando tocaba, clara cuando nadie lo era, y con la alegría de quien sabe por qué está ahí". Esto, aseguran, se nota en las calles, "algo ha cambiado". "Hay una sensación que no se puede medir en encuestas, la de que todo es posible. No es euforia: es esperanza con los pies en el suelo".

También Bustinduy ha opinado que "Ada Colau ganó por goleada" el intercambio. "Se vio a una persona creíble, vehemente en la defensa de lo que es justo, que planta cara a la mentira y las injusticias" y que plantea "soluciones reales para los problemas de la ciudadanía".

En ese sentido, el también ministro de Derechos Sociales del ala de Sumar del Ejecutivo de Coalición, ha insistido en que durante un debate en el que la candidata plantó cara "a los bulos y las mentiras" de la derecha, se quedaron sin responder "preguntas esenciales sobre el programa económico que plantean la ultraderecha de Vox: "Ayer anunció 112.000 millones de euros de recortes de los servicios públicos", pero "Abascal se negó a contestar qué va a recortar y cuánto, y Fijóo miró para otro lado".

Bustinduy les acusa de querer hacer ese ajuste "con los derechos de la clase trabajadora, exactamente lo que ha hecho Milei". Pero tras la entrada en recesión de Argentina, el portavoz de campaña insiste: "La fórmula económica de la derecha y la extrema derecha va de desmantelar el estado de bienestar en España".

La violencia machista, "un escándalo nacional"

Durante el debate a cuatro de este jueves, la candidata de Frente Amplio pidió de forma insistente a los candidatos de la derecha y la extrema derecha que condenasen la violencia machista. Dedicó a este asunto, que considera prioritario, los primeros minutos de su intervención. También hoy se ha referido a ello el portavoz de campaña, que ha ofrecido su pésame a amigas y familiares de la mujer agredida ayer mientras los candidatos medían sus fuerzas en televisión. Su fallecimiento, en las últimas horas, la convertiría en la víctima número 50 de la violencia machista en España.

"Es un escándalo nacional que siga sucediendo vez tras vez la misma realidad", ha lamentado este viernes Bustinduy. Y también, ha continuado, "una verguenza que alguien que aspira a presidir el Gobierno de España, Santiago Abascal, de la ultraderecha de Vox, siga sin condenar la violencia machista". "Ayer no le vino bien en el debate, que lo haga hoy", le ha increpado el portavoz: "Que salga sin peros, sin matices, sin ambages, Abascal a condenar la violencia machista que asesina a sus compatriotas".

"Me pareció escandaloso que alguien que aspira a la presidencia sea incapaz de condenar la violencia machista", ha reconocido la candidata este viernes en una entrevista en La Sexta. "También la incomodidad del señor Feijóo cada vez que yo interpelaba a Abascal que no quería reconocer la violencia machista", ha continuado Ada Colau que asegura que, dado que "Feijóo quiere gobernar con Abascal", esto demuestra que "hay una única agenda que marca la extema derecha".

Especiales informativos "Y usted, calladita": así ha sido el choque entre Colau y Feijóo por la gestión de la dana y el aforamiento de Mazón En el bloque de Política Social y servicios públicos, Colau y Feijóo han tenido un enfrentamiento al hablar de la crisis de la dana. Ver ahora

Bustinduy también se ha referido al momento "sumamente desafortunado que tuvo Feijóo", cuando se enzarzó con Colau por el aforamiento del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y su gestión tras la dana. "Hace falta no conocer a Ada Colau para pensar que se va a quedar calladita", ha ironizado, antes de recordar que "toda su vida ha estado luchando por el derecho a la vivienda de la clase trabajadora, los derechos de las mujeres, la comunidad LGTBI, los migrantes...". "Calladito parece que se ha quedado el señor Feijóo, que esta mañana ha dado plante a Silvia Intxaurrondo y no se ha atrevido a ir a defender su programa y a sus socios de coalición, los negacionistas de la violencia machista, Vox y Abascal".

"A votar el domingo, no vamos a estar calladitas"

También Colau se refería tras el debate a las palabras de Feijóo, que "tendrá que asumir sus actos y responder por ellos". Con el "orgullo de ser la única mujer candidata feminista", Colau llamaba a las mujeres a acudir en masa a votar el 29N: "Se ha demostrado que por mucho que tengamos que debatir con señoros machistas, las mujeres tendremos la última palabra. Vamos a ir a votar el domingo y no vamos a estar calladitas", decía en referencia al rifirrafe que tuvo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo durante el debate.

La formación aseguraba, al finalizar el programa, que Colau márcó "el ritmo del debate": "Firme, segura y contundente frente al modelo de la extema derecha, ha puesto sobre la mesa lo que de verdad se juega el 29: avanzar y consolidar derechos o retroceder con PP y Vox". También hablaba en estos términos el portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, que destacaba por la noche la "lección de buena política, educación, contundencia, firmeza y credibilidad" de su candidata. Fué, en su opinión, "un punto de inflexión para movilizar a la clase trabajadora".

Esta mañana la candidata ha confesado que, tras el choque del jueves por la noche, "me ha parado un montón de gente para decirme que no solo han cambiado el voto hacia Frente Amplio, sino que lo han hecho con ilusión". Aunque "es verdad que empezamos más tarde que otras formaciones y por tanto con desventaja", Colau ha dicho que en las últimas semanas se ha notado la implicación de su militancia. Ahora "el debate acaba de consolidar una realidad".

A esta derecha no se les gana "votando a un solo perro", sino a "la jauría"

Un perrillo vestido de rojo pasea feliz por un cuando comienza a ser acosado por una bandada de buitres. Aparece entonces una multitud de canes que corren a defender a su compañero. Es el último alarde de creatividad de Frente Amplio, un corto publicado en sus redes sociales en el que insisten en que "a esta derecha no se le gana votando a un solo perro", sino "votando a la jauría".

🐕 ¡GUAU! Dale al ▶️ https://t.co/qsuNvip3US — Frente Amplio (@Frente_Amplio_) November 27, 2026

Tras recordar varios titulares de los últimos meses como "La izquierda presiona a Sánchez con la moratoria antidesahucios" o "La izquierda del PSOE exige la prórroga automática de los alquileres", destacan otros como "Los decretos de Sánchez recogen las exigencias de la izquieda y destacan unas palabras de Ada Colau: "los decretos son solo el primer paso". Por eso, piden el "voto útil" para su formación con un tema musical que dice "No votes perro, vota chucho".

Un hit que con toda seguridad sonará esta tarde en el acto de fin de campaña de Frente Amplio en Villaverde. Acompañarán a Colau los principales líderes de la formación: Emilio Delgado, Ernest Urtasun, Toni Valero, Verónica Barbero, Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy y Mónica García. Será, ha dicho la candidata "un momento más festivo, no solo de mensaje", en el que habrá "sorpresas". Presentado por Carla Antonelli y contará con actuaciones musicales como las de Samanta Hudson, Pedro Pastor, Elio Toffana o Zahara.

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