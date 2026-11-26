Pólvora y carbón. La minería forma parte de la identidad de Asturias, donde durante décadas, miles de obreros, se han encomendado a Santa Bárbara, dejándose la piel y los pulmones a muchos metros bajo tierra para sacar a sus familias adelante. Este oficio de singular dureza ha sido mucho más que una actividad económica. Recoge la cultura y el sentir de pueblos enteros y forma parte de la historia de la lucha obrera con multitud de episodios de conflicto laboral.

El enfrentamiento entre mineros y propietarios de la mina se reproduce ahora en la épica electoral con la liza por los últimos escaños al Congreso por la circunscripción asturiana. De los siete diputados que elige Asturias, según indicaba el modelo de Datos RTVE el pasado 23 de noviembre, último día en el que se podían publicar encuestas, cinco estaban prácticamente decididos: dos para el PP, dos para el PSOE y uno para Vox, que lo obtiene en el 99,5% de las simulaciones.

La pugna está en los dos últimos, que podrían ir a PP y PSOE. Es el escenario más probable, pero hay otro más llamativo: el cuerpo a cuerpo entre Vox y Frente Amplio, que podrían entrar en la disputa como aspirantes a este último asiento. Ninguno de ellos es favorito, pero los dos podrían arrebatar el sillón en el hemiciclo a uno de los dos grandes partidos.

Según señalaron fuentes de Frente Amplio hace una semana, en Asturias la formación estaría a 0,2 puntos (entre 1.200 y 1.500 votos) de quitarle al PP el último escaño.

La gesta parlamentaria que se enaltece cuando nos fijamos en los nombres, apellidos e historias de quienes componen las listas de esas formaciones al Congreso de los Diputados. Los cabezas de lista de Vox y Frente Amplio, José María Figaredo y Juan Ponte tienen un pasado familiar común que tiene mucho que ver con la lucha de clases.

El nieto del patrón y el nieto del obrero

Nos remontamos a 1978 en Minas de Figaredo, Mieres. La exitosa empresa carbonífera otorgó grandes gratificaciones para los patronos, mientras el trabajo de los mineros se seguía desarrollando a la antigua usanza. Cuando llegó la amenaza de cierre patronal, los obreros comenzaron una batalla para cambiar la política empresarial.

Entre sus acciones de protesta hubo una que acaparó portadas: el secuestro, durante nueve horas, de uno de los propietarios, el ingeniero-director de la mina José María Figaredo Sela, que fue llevado por tres trabajadores al interior del castillete del pozo.

El empresario no es otro que el abuelo de José María Figaredo Álvarez-Sala, candidato de Vox por Asturias al Congreso de los Diputados. Abogado y economista especializado en litigios y arbitraje, su escaño está prácticamente asegurado. Si el otro en cuestión se lo llevase Frente Amplio, arrebatando el asiento a la derecha, Figaredo tendría que viajar a Madrid acompañado por un nieto de minero: Juan Ponte, candidato de la coalición que encabeza Ada Colau.

Filósofo, profesor, militante de IU y exconcejal de Mieres, Ponte está vinculado familiar y políticamente a las cuencas mineras asturianas. Sus dos abuelos fueron mineros, y uno de ellos trabajó, precisamente, en el Pozo Figaredo. Por ese motivo, la historia familiar que reivindica con orgullo, ha adquirido un significado especial en esta campaña.

"Democracia es que el nieto de un minero pueda disputarle el escaño a un Figaredo", decía Ponte hace unos días para pedir el apoyo de los asturianos. "El voto de la gente humilde vale exactamente lo mismo que el voto de los que más tienen", continuaba, "nada de lo que tenemos nos ha llegado sin luchar". Como explican fuentes de Frente Amplio, creció "con la memoria de quienes tuvieron que ganarse la vida bajo tierra y luchar para que sus hijos y nietos pudieran tener un futuro mejor".

Democracia es que el nieto de un minero pueda disputarle el escaño a un Figaredo. El voto de la gente humilde vale lo mismo que el de los poderosos. 🗣 @JuanGPonte https://t.co/KfZomHTrHs — Frente Amplio (@Frente_Amplio_) November 15, 2026

Ponte encabeza la lista de Frente Amplio en Asturias, una de las 17 provincias que la formación considera prioritarias este 29N. Las otras son A Coruña, Alicante, Asturias, Baleares, Barcelona, Córdoba, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Navarra, Bizkaia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona y Zaragoza.

Este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido desde Asturias el voto para el candidato de Frente Amplio, para reeditar la gesta de 2023, en que Sumar consiguió suficientes votos para revalidar el Gobierno de coalición progresista: "Juan Ponte tiene que llegar a ser diputado", ha insistido, porque quiere candidatos como él, "gente sana, digna, que defiende los derechos de la clase trabajadora, a las mujeres, a la gente LGTBI".

En el mismo acto, Ponte ha apelado al voto progresista "para frenar a la extrema derecha" que, casualidades de la vida, en estas elecciones y en esta circunscripción, está representada por el nieto del patrón de sus antepasados.

Las otras candidatas

La trayectoria de la cabeza de lista del Partido Socialista en Asturias es de sobra conocida. Adriana Lastra fue vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria. En 2022 dimitió de ese cargo por una baja laboral que dijo, iba a "prolongarse en el tiempo". Volvió a la política regional, revalidando su escaño un año después. Mujer cercana al presidente del Gobierno, en 2024 asumió el cargo de Delegada del Gobierno en Asturias. Desempeñó ese puesto hasta el pasado mes de octubre.

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón y ex regatista olímpica, Ángela Pumariega Menéndez encabeza la lista del PP al Congreso. Economista de formación, y máster en Coaching y Liderazgo Deportivo, participó en la competición de vela de los Juegos Olímpicos de Londres. Allí su equipo obtuvo una medalla de oro junto a Támara Echegoyen y Sofía Toro. Pumariega cuenta en su haber con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.

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