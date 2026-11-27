Los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno se han enfrentado en un debate a tres días de las elecciones generales, en un intercambio bronco y colmado de interrupciones. El último debate de la campaña, el llamado a decantar a los últimos indecisos, se centró en la vivienda y en la corrupción. Un cara a cara por parejas en el que ambos bloques, la izquierda de Sánchez y Colau, la derecha de Feijóo y Abascal, usaron más tiempo de su turno de palabra para lanzar críticas al binomio contrario que para dar a conocer sus propuestas. Hasta cuatro veces más tiempo dedicaron los políticos a censurar al otro que a proponer su programa de gobierno, según el análisis de los discursos de DatosRTVE.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido el más ofensivo de la noche, con 19 minutos de críticas y ataques a sus oponentes, esencialmente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de Frente Amplio, Ada Colau. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al igual que Colau, ha empleado en torno a la mitad de su tiempo en reproches. Aunque también han sido los más proponentes, dedicando una de cada cinco intervenciones a desgranar sus programas. Como ya hiciera en el cara a cara ante Feijóo, Pedro Sánchez ha dedicado un cuarto de su participación en el debate a ensalzar los logros de su Gobierno en las últimas legislaturas. El siguiente gráfico desgrana a qué han dedicado sus turnos de palabra los candidatos.

Vivienda, corrupción e inmigración como temas principales

Una semana después del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la vivienda, la corrupción y la inmigración han vuelto a ser los tres temas principales en el plató de la Academia de la Televisión.

Colau ha marcado el inicio de la conversación pidiendo a los candidatos una condena directa de la violencia machista en los primeros minutos del debate, y ha llevado la iniciativa en el bloque dedicado a la vivienda. Sobre las dificultades de la accesibilidad de la vivienda, los candidatos se han extendido durante más de 15 minutos. Feijóo ha destacado en las intervenciones relacionadas con la corrupción y la regeneración democrática, bloque al que se ha dedicado 14 minutos y medio. Y Abascal ha destacado en las alusiones a la inmigración, que se ha llevado casi 12 minutos del total del debate.

Con menos de diez minutos en cada caso, también han ocupado buena parte de la noche la política exterior —con alusiones a la relación de España con Marruecos o a la posición del Gobierno y la oposición respecto a la guerra en Gaza— y la violencia de género, sobre la que Pedro Sánchez ha reprochado sus acuerdos con Vox a Alberto Núñez Feijóo.

Todos contra (casi) todos

El de este jueves ha sido el debate más bronco de los tres que se han celebrado en esta campaña, y el que ha presentado más interpelaciones. Un diálogo plagado de interrupciones en el que se ha plasmado la proximidad entre los dos partidos de cada bloque, incluso con alianzas a la hora de atacar a sus adversarios políticos.

Mientras Sánchez ha intercambiado casi tantas críticas con Abascal como con Feijóo, Colau ha atacado el doble a Feijóo que a Abascal. Ha enfocado la mayoría de sus dardos en el líder de la oposición, al que ha criticado especialmente por sus propuestas sobre vivienda. Y ha confrontado con Vox acerca de inmigración e igualdad.

Feijóo y Abascal se han enfocado casi por igual en Pedro Sánchez, al que han acusado de no responder sobre la financiación de su partido y han criticado las políticas de su Gobierno. Además, el líder del PP ha acusado a Colau de ser la heredera del espacio político que ha formado parte del gobierno “más machista de la democracia”. Sin embargo, la crítica más llamativa del popular a la candidata vino cuando Feijóo faltó al respeto a Colau espetando un “y usted, calladita”. Abascal, en una respuesta a Colau, llegó a llamar “buitre” al presidente del Gobierno, situado a su izquierda. Sánchez respondió que el careo no era un reality televisivo.

También se han lanzado acusaciones entre los candidatos más próximos por ideología, especialmente de los partidos más pequeños hacia los grandes. Colau ha considerado “insuficiente” la política de contención de precios del PSOE en Barcelona y le ha afeado a Sánchez “casos graves de corrupción recientes de personas de su máxima confianza en el Partido Socialista”. Abascal también ha marcado distancias con Feijóo sobre la final del Mundial de fútbol de 2030. El ‘popular’ ha defendido que se celebre en nuestro país, pero el líder de Vox le ha respondido que “España no puede coorganizar ningún tipo de Mundial con Ceuta invadida”.

Sánchez, Colau y también Feijóo han criticado a Abascal por la propuesta que ha hecho este jueves el portavoz económico de su partido. José María Figaredo ha planteado recortar unos 112.000 millones de euros en el gasto público español en una entrevista con el medio económico Bloomberg.

Un centenar de interrupciones

Si algo ha caracterizado a este debate respecto a los dos anteriores es que los candidatos se han interrumpido. Mucho. El socialista ha sido el candidato que más interrupciones ha padecido. Han sido 28 cortes, casi todos provocados por el 'popular'. No obstante, el presidente del Gobierno también ha recibido un ataque de la líder del Frente Amplio. Colau ha criticado que el PSOE haya propuesto imponer una tasa a los más ricos, pero la ha valorado como insuficiente para ensalzar la propuesta en el mismo sentido del programa de su partido: "Nos parece muy bien. Lo que pasa es que en el caso del Partido Socialista se plantea para recaudar 2.000 millones. Aplicándolo solo a ricos a partir de 100 millones".

Alberto Núñez Feijóo, con otras 28 interrupciones, también ha sufrido el “fuego amigo” con una crítica de Santiago Abascal.

Todas las interrupciones a Santiago Abascal han venido de los candidatos a su izquierda. Destaca especialmente la alianza entre Sánchez y Colau para criticar que el candidato de Vox cobra un bono social térmico para familias numerosas. La candidata del Frente Amplio ha recibido las mismas interrupciones que Abascal y solo ha tenido una pausa provocada por el líder del PSOE, aunque ha sido para sumarse a las críticas contra Abascal.

Propuestas

Los candidatos que más tiempo han dedicado de sus intervenciones a plantear propuestas han sido Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo. La primera ha dedicado el 23% de su tiempo a plantear políticas, mientras que el segundo ha empleado uno de cada cinco minutos de los que ha hablado. En total, seis y cinco minutos, aproximadamente cada uno. El candidato de Vox, Santiago Abascal, ha dedicado a sus propuestas el 13% de sus minutos y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tan solo el 4%.

Colau ha propuesto a Sánchez —si logran reeditar un gobierno progresista— bajar los alquileres y expropiar las viviendas de los fondos buitre. En materia de corrupción y regeneración política, propone acabar con las puertas giratorias, prohibir que las empresas condenadas por corrupción no puedan volver a contratar con las administraciones públicas en 20 años y protección a los que denuncien estos casos.

Feijóo se ha comprometido a actualizar el IPC con las pensiones y a aplicar un IVA cero en la cesta básica de alimentos. Ha planteado, nuevamente, el millón de viviendas y ha prometido una vicepresidencia que se ocupe de este problema, el principal para los españoles. Ha prometido además una auditoría “palmo a palmo” del corredor de Alta Velocidad.

Abascal ha propuesto que el salario mínimo interprofesional sea solo para españoles y que la prioridad en la adquisición de vivienda protegida sea también de nacionales. En vivienda ha propuesto también menos burocracia e impuestos cero para los jóvenes que adquieran su primera casa.

Sánchez, el que menos tiempo ha dedicado a nuevas propuestas, ha prometido aumentar salarios, invertir más en infraestructuras y destinar a la sanidad pública el 7% del PIB. En vivienda ha hablado de construir más, rehabilitar y proteger mejor tanto a inquilinos como a propietarios.

Para concluir, el siguiente gráfico desglosa los temas predilectos de cada uno de los cuatro candidatos, y permite acceder a sus intervenciones concretas en RTVE. Una clasificación que define la agenda política con la que sus partidos se presentan ante el electorado en este debate, el último de la campaña electoral.

Todos los temas y mensajes en el debate a cuatro