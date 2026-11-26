Los detalles más allá de las palabras marcan la diferencia en un debate electoral. En este enfrentamiento a cuatro entre Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) los gestos, las miradas, los silencios y la ropa elegida por los candidatos también han determinado el tono de la comunicación ante los espectadores. De hecho, son muchos los mensajes lanzados, planificados e involuntarios, en este último debate antes del 29N, según analizan los expertos consultados por RTVE Noticias.

La ropa de los candidatos: dominio del azul y la corbata roja de Sánchez

La llegada de los candidatos al plató de la Academia de Televisión ya sentó una declaración de intenciones. El líder de Vox, Santiago Abascal, el primero de los candidatos en aparecer ante las cámaras, se ha mostrado "relajado, sacando pecho y con las manos pegadas al cuerpo para darse fortaleza", explica el analista de expresión gestual y verbal, Julio García Gómez, "con una pose de foto a lo John Wayne".

Abascal se ha decantado por los tonos azules "que rompen con los verdes y el beige de los mítines" en una concesión que, según García Gómez, le sirve "para destacar el rostro o el pelo" en el estudio de televisión en el que predominaba el blanco.

El segundo aspirante que ha posado ante las cámaras ha sido el popular Alberto Núñez Feijóo. "El traje azul marino de corte impecable le da un aire de orden y estabilidad institucional", ha apreciado el socio experto de Asociación Española de Comunicación No Verbal (Asenove), Néstor Pradilla, "mientras que la corbata en un tono azul oscuro contrasta a la perfección con la camisa clara: un truco infalible en televisión para que los focos no saturen la imagen y el rostro gane luz".

Tras Feijóo, ha sido el turno de la candidata del Frente Amplio, Ada Colau. Ataviada con una chaqueta azul marino de cuello mao y un pantalón gris oscuro, ha optado por un "estilismo cuidado, informal y elegante", según Julio García Gómez. Según Néstor Pradilla, "quiere proyectar una imagen fuerte de poder femenino, de liderazgo y empoderamiento, pero con calidez en la sonrisa". En la solapa, Colau ha lucido un pin de la bandera arcoíris del orgullo LGBTQIA+.

También en la solapa de su traje azul, Pedro Sánchez repetía el pin de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, "claramente, un símbolo europeísta que abraza los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha precisado la profesora de Comunicación Política de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, María Hernández. Minutos después, ha trascendido que la corbata roja fue un regalo del presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, otro guiño internacionalista. "Ha llegado sonriente y tranquilo, con un traje azul Prusia que es un tono habitual en él en cumbres internacionales y que lo distingue del marino clásico", ha destacado Hernández: "suele transmitir confianza, profesionalismo, orden y calma".

La llegada de los candidatos y el saludo de Abascal a Feijóo

El azul ha dominado el fondo del plató de la Academia de la Televisión. "Transmitía serenidad y sencillez", ha afirmado Julio García Gómez: "en muchas partes del mundo el color azul representa libertad, lealtad, armonía, verdad y seriedad". A García Gómez también le ha llamado la atención los "atriles opacos" que considera le "han restado visibilidad a la imagen de los candidatos".

En los minutos previos a que arrancase el debate, Sánchez y Feijóo han ocupado el centro del escenario. El líder de Vox, Santiago Abascal, solo ha saludado al popular Feijóo. "Con esa selección, ha señalado a su aliado y a quiénes son sus adversarios antes de que se diga una palabra", ha destacado María Hernández. Para esta experta, en esos instantes, "Feijóo ha parecido más inquieto: se mueve y da pasitos cortos, que es una forma de descargar tensión. A la vez, cruza las manos a la espalda en una postura de autoridad, en un intento de controlar esos nervios. Sánchez, con las manos en los bolsillos, transmite más templanza y comodidad".

Néstor Pradilla recuerda que "el apretón de manos es una muestra de respeto hacia el interlocutor" y añade que "un líder de una nación lo mínimo que debe tener por la oposición es respeto", pero se muestra cauto sobre la intención de Abascal porque "no sabemos con seguridad si es algo estratégico".

Sánchez: "Controlado, seguro y con buena mirada a cámara"

La profesora de Comunicación Política de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, María Hernández, ha destacado que Sánchez "ha dado la vuelta a su propio cara a cara del día 19" ya que ese día "se descolocaba al hablar, se refugiaba en los papeles y se apagó en corrupción". Para la experta, ha arrancado "templado y risueño" y "ha aprovechado su atril central para ejercer de hombre de Estado".

Asegura la experta que "la voz fue su mejor baza: modulada, con curvas de entonación que retienen la atención y un tuteo a la audiencia que transmite cercanía".

Además, durante la intervención, ha marcado "las alianzas con el gesto y el tratamiento: ha tuteado a Colau" mientras que "ha tratado de usted a Feijóo y Abascal, a los que presentó como un bloque".

El experto de Asenove, Néstor Pradilla, ha destacado que Sánchez "se ha manejado con un tono de voz adecuado" y "ha manejado sus gestos ilustradores de manera brillante, sin dejarse provocar ni dejar en evidencia sus emociones". Algo que, a su juicio, le ha dado ventaja.

El "calladita" de Feijóo a Colau: interrupciones y sin apoyo de Abascal

Néstor Pradilla ha observado una "evolución desde el último debate" en el popular Alberto Núñez Feijóo. "Se ha entrenado para el uso de gestos ilustradores y eso se notó al expresarse durante el debate", aunque "continúa interrumpiendo la palabra" y "ha usado términos no adecuados para dirigirse a sus opositores esporádicamente".

Además, ha destacado Pradilla que "la mirada de Feijóo ha reflejado expresiones faciales de desprecio" a Pedro Sánchez. El experto recuerda que "el desprecio" puede interpretarse como "una forma de no necesitar algo" o "de sentirse superior a alguien".

El "y usted calladita" que Feijóo ha proferido contra Colau ha resultado "autoritario e hiriente", según Julio García. La doctora en comunicación y docente, Ami Bondía, lo ha considerado "un gesto poco apropiado" que ha llegado en un momento en el que "estaba manejando con destreza el debate y le ha hecho perder fuerza. Además, Sánchez ha estado rápido en reforzar el fallo machista de Feijóo".

Feijóo ha marcado también los bloques progresista-conservador durante su intervención. "Se ha resistido a mirar a Colau", ha apreciado María Hernández y, además, "le ha negado la mirada, como antes a Sánchez: es un patrón con los dos rivales de izquierda". El objetivo: "convertir la complicidad que se ve entre ambos en un argumento contra ellos".

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Colau, del inicio titubeante a la remontada

Ada Colau ha arrancado el primer minuto con "la boca seca, nerviosa y asfixiada por la tensión", según el analista de expresión gestual y verbal, Julio García Gómez.

No obstante, conforme ha avanzado el encuentro, "ha impuesto la agenda", ha señalado Hernández y la que "más coherente se ha mostrado en el gesto: palmas abiertas, gestos de precisión y de aplomo, manos sincronizadas con la palabra: transmite autenticidad". Además, ha destacado que "miraba a cámara cuando lanzaba propuestas" mientras "Feijóo la ignoraba y Abascal la atacaba".

La doctora en comunicación y docente, Ami Bondía, ha coincidido con Hernández en señalar que Colau "ha mantenido una línea ascendente" y ha señalado que "el fallo de Feijóo con el "calladita" le ha dado poder y ella lo ha aprovechado para darle fuerza a su mensaje de igualdad y de apoyo a las minorías y a las mujeres".

Abascal: de "silencios magistrales" al abuso de dedo señalador

Julio García Gómez ha destacado que "Abascal ha manejado los silencios con maestría" para "remarcar frases" y, a su juicio, ha mostrado un estilo "retador" y "muy determinante". Además, ha usado "el dedo señalador de manera repetitiva, con gestos muy rudos y vinculados a la autoridad que impone".

Para María Hernández, "Abascal va por libre". Ha leído "cifras para dar apariencia de rigor, pero le ata al papel". Además, señala que ha hablado de "pucherazo" y ha puesto "en duda el resultado electoral", por lo que el mensaje va más allá de sus rivales y alcanza la confianza en el propio sistema.

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