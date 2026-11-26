Los candidatos de los cuatro principales partidos se miden este jueves en el último debate electoral de la campaña, en el que confrontarán posiciones y esbozarán sus propuestas para tratar de captar el voto de cara a las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, vuelven a cruzarse así en un debate tras el cara a cara de la semana pasada, en el que protagonizaron reproches cruzados y críticas sobre corrupción, vivienda o gestión ferroviaria. Ahora a ellos se suman el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau.

Este debate volverá a estar moderado por la presidenta de la Academia de la Televisión, María Casado, y se desarrollará en el plató A de Madrid Content City, de Secuoya Content Group.

Podrá verse a partir de las 22.00 horas en La 1 y el Canal 24 horas, así como en streaming a través de RTVE Play. También podrá seguirse minuto a minuto en RTVE.es y a través de RNE. Además, se analizará el debate antes y después en un especial informativo, La gran decisión, conducido por Pepa Buena, que podrá seguirse a partir de las 20.00 horas.

Feijóo volverá a hacer "un examen exigente" a la gestión de Sánchez

Desde el PP indican que afrontan con "tranquilidad" el debate tras lo que consideran una "aplastante victoria" en el cara a cara, aunque aseguran que lo hacen "sin caer en la autocomplacencia" porque "cuanto más herida está la izquierda, más peligrosa es". Por ello, avanzan que Feijóo no saldrá a empatar, sino a convencer haciendo un "examen crítico y exigente" a la gestión de Sánchez, en línea con el debate de la semana pasada.

De este modo, en sus intervenciones está previsto que el candidato popular vuelva a plantearle preguntas a Sánchez sobre la financiación de las primarias del PSOE o sobre otras cuestiones "que no contestó entonces".

Por otro lado, consideran que es la "extrema izquierda" quien "se la juega para salvar los muebles" en este encuentro. A su juicio, el Frente Amplio "está siendo fagocitado" y su candidata, "rescatada de la jubilación forzosa", tendrá que elegir entre ser "los pagafantas del PSOE" o desmarcarse de un "partido corrompido".

Sánchez mantendrá la estrategia del cara a cara

En el equipo de campaña del presidente del Gobierno continúan defendiendo su estrategia durante el cara a cara, a pesar de las críticas, y apuntan a que seguirá una línea similar, sin entrar en el choque directo con los candidatos de la derecha y manteniendo la "buena educación", un guiño al eslogan del que se ha abanderado durante la campaña: "Buena política o mala educación".

Fuentes de Moncloa han asegurado que seguirán la línea de defender su proyecto, sus ideas y esperan que el PP y Vox pongan sus cartas sobre la mesa, que por otro lado ven difíciles de esconder. Los debates permiten dirigirse a una audiencia muy transversal, recuerdan. En Ferraz, creen que Sánchez buscará un equilibrio entre la contención del cara a cara y la dureza dialéctica cuando lo requiera el momento pero sin perder la mala educación, mientras en los territorios apuestan porque apriete más, pero sin entrar en la bronca.

Previsiblemente, Sánchez volverá a apostar por un perfil "presidencialista" en el debate porque cree que los ciudadanos entendieron que rehuyera la bronca con su oponente y así lo reflejan las encuestas, que indican una ligera subida para el PSOE desde el jueves. Los socialistas consideran que el votante de izquierda ya está suficientemente movilizado y dedican los últimos días de campaña a convencer a los indecisos, en el centro del espectro ideológico. Por tanto, Sánchez intentará trasladar que ha sido "un buen presidente" y confrontar con el modelo de PP y Vox.

Abascal llega al debate "con tranquilidad"

De su lado, Abascal afronta el debate "con tranquilidad". El candidato avanzó el lunes desde Segovia que se prepara "estudiando" sobre las materias que surgirán en la contienda y "escuchando" a los españoles, puesto que la idea del dirigente de Vox es "llevar" al plató "las preocupaciones" de la ciudadanía.

Además, Vox ha anunciado que abrirá su sede nacional en Madrid para que los medios interesados puedan seguir el debate organizado por la Academia de Televisión desde allí.

Esta será la primera vez en la que el líder de Vox se enfrenta en un debate electoral televisado a Feijóo y Colau, mientras que con Sánchez será su tercer encuentro desde 2019.

Colau rebatirá las tesis de la derecha con datos

En Frente Amplio, mientras tanto, llegan al debate a cuatro con el objetivo de rebatir las tesis de PP y Vox con datos, además de mostrar sus propuestas en materias de vivienda, fiscalidad o feminismo. De esta forma, consideran que este debate será el escenario idóneo para presentarse como el revulsivo para el bloque progresista y responder con la contundencia que, a su juicio, le faltó a Sánchez en el cara a cara ante el bloque de la derecha.

Colau está inmersa en la preparación de la estrategia para este debate junto a su equipo y los expertos de Frente Amplio para analizar propuestas y revisar los debates de otras legislaturas. Según avanzan desde el partido, una de sus prioridades será la vivienda y el alquiler, temas que han vertebrado su campaña electoral.

Cinco bloques temáticos de 20 minutos

La señal institucional comenzará a las 20 horas para poder seguir la llegada de los candidatos. El primero en hacerlo será Abascal, que está citado a las 20.20 horas. A continuación, lo harán Feijóo, Colau y Sánchez por diferencia de diez minutos. Todos serán recibidos por los representantes de la Academia de TV y posarán ante las cámaras antes de dirigirse a sus camerinos.

A las 22.00 horas comenzará el debate a cuatro, que será bastante similar al cara a cara. Contará con los mismos cinco bloques temáticos de 20 minutos cada uno, cinco por participante: vivienda, fiscalidad y economía, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática y migración y política exterior. Adicionalmente, habrá dos cortes de publicidad de tres minutos, después del segundo y el cuarto bloque.

El plató cambiará la mesa rectangular del cara a cara por cuatro atriles en los que se situarán, de izquierda a derecha, Vox, PSOE, PP y Frente Amplio. La encargada de abrir el encuentro con una intervención inicial será Ada Colau, y, a continuación, tomarán la palabra Sánchez, Feijóo y Abascal.

Al término, habrá un minuto de oro para que los candidatos puedan pedir el voto, que será en el siguiente orden: Sánchez, Abascal, Colau y Feijóo. Una vez concluido el debate, un portavoz de cada partido dispondrá también de un minuto y medio para hacer una valoración ante los medios de comunicación, sin preguntas de los periodistas.