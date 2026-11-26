Andalucía es para los partidos un campo de batalla electoral en el que pueden conseguir el impulso justo y necesario para articular mayorías y ser determinantes en la nueva legislatura. Esta comunidad autónoma, tan diversa como su propia orografía, cuenta con 60 escaños del Congreso, lo que la erige como la más representada de todas y en un territorio donde incluso las formaciones no mayoritarias pueden rascar un asiento en Madrid.

En los últimos años, el mapa electoral andaluz ha pasado de teñirse del rojo socialista al azul popular. El líder del PP-A, Juanma Moreno, se ha mantenido por ahora al frente de la Junta de Andalucía durante siete años seguidos, con y sin socios de coalición. A nivel estatal, en 2023, el PP fue la fuerza más votada, con 25 diputados. Le siguieron el PSOE, con 21; Vox, con nueve, y Sumar, con seis diputados.

Ahora todo apunta a que esta tendencia se mantendrá y que habrá una nueva mayoría del bloque de PP y Vox. El conocido como 'CIS andaluz' —elaborado por la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra)— habla de la victoria de los populares en Andalucía con una horquilla de entre 24 y 26 diputados, mientras que el PSOE no lograría mejorar su resultado, con entre 18 y 20 parlamentarios.

Sin embargo, los expertos advierten de que no puede asumirse esto como una 'foto finish' ante la polarización que está marcando la campaña tanto a nivel nacional como autonómico. El profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pablo de Olavide, José Manuel Trujillo, explica a RTVE que la encuesta de Centra es la "más específica" y detallada de Andalucía, pero su estudio de campo se cerró antes del comienzo de la campaña, por lo que los constantes vaivenes electorales podrían dejar un poco de "desfase" entre la encuesta y el resultado final.

A esta situación de "volatilidad" en el voto del 29N también hace referencia el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga, Ángel Valencia, que insiste en que no todos los ciudadanos llegan a las urnas con su voto decidido. "No es como hace 20 años, cuando las campañas electorales tenían una dimensión muy secundaria, porque la gente tenía una posición de centroizquierda o centroderecha muy fijada".

El PP se consolida, pero dependerá de Vox

Teniendo esto en cuenta, ambos expertos se muestran convencidos de que el PP consolidará sus resultados, si bien será dependiente del resultado de Vox, al que el 'CIS andaluz' pronostica un crecimiento hasta los 11 y 14 diputados. "La victoria del Partido Popular está condicionada por la transferencia de votos a Vox", afirma Valencia, que describe al votante del partido de extrema derecha como un ciudadano "decepcionado" con los populares y que "exige una respuesta más firme".

De hecho, Trujillo dice observar "un cierto desgaste" del PP en Andalucía en relación con anteriores citas electorales, lo que podría llevar a que parte del voto que recibió en mayo recale ahora en Vox o incluso en el PSOE. A su juicio, la marca del PP-A y el liderazgo de Moreno Bonilla levantan "más pasiones" y tienen "más tirón a nivel regional", aunque justo eso podría "repercutirle en positivo" a la figura de Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, el politólogo y director de investigación de opinión pública en Ipsos, Paco Camas, también afirma que los de Santiago Abascal "se nutren" de sus votantes para crecer, lo que puede suponer un impedimento para que el PP sea la primera fuerza de forma clara, especialmente en las provincias más pequeñas, donde Vox logrará "rascar" más escaños a los grandes partidos. A pesar de ello, lo importante "no es tanto la penalización partidista, sino la suma de bloques". En ese sentido, "Vox contribuye a que el bloque de la derecha mejore su representación en el Congreso", explica Camas, para quien el principal duelo del PP será con el PSOE en Sevilla, en Málaga y en Cádiz, donde se disputan más escaños en estos momentos.

Allí se han volcado figuras de peso de ambos partidos, como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que lidera la lista por Cádiz; o el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, que es 'número 1' por Málaga.

El bastión del PSOE

Los expertos consultados coinciden en señalar que la relevancia de Andalucía reside también en su carga simbólica a nivel político. Trujillo, por ejemplo, destaca el peso que ha ganado el PP en Málaga o Almería, especialmente en las ciudades del litoral. Para el PSOE, en cambio, su gran bastión es Sevilla, donde este 29N "se juega muchísimo", añade Camas.

El foco en esta provincia no es nuevo. La capital hispalense suele ser parada indispensable para los candidatos cada vez que hay elecciones generales. Pedro Sánchez eligió la ciudad para abrir la campaña del 29N y Alberto Núñez Feijóo para su clausura. Para el primero es un 'talismán' donde el PSOE no ha perdido nunca en unas generales y la cuna de los primeros gobiernos socialistas. Para el segundo, implica regresar al lugar donde el PP ratificó su liderazgo tras la crisis interna de 2022.

Camas remarca que en la provincia "ahora mismo está la cosa bastante empatada" entre PSOE y PP en torno a cuatro diputados para cada uno, aunque las percepciones con las que trabaja desvelan "una ligera ventaja en el porcentaje de votos" para los socialistas. "Lo que está realmente en disputa son los escaños de Adelante Andalucía, que han emergido de forma muy fuerte", continúa Camas, que vaticina una pelea de Adelante con el PP por su segundo escaño en Sevilla.

Valencia también ve un retroceso de un PSOE "en horas bajas" y en línea con el registrado en las elecciones andaluzas, en las que vivió "una derrota muy amarga", pero no cree que su liderazgo en Sevilla esté "amenazado", ya que la provincia mantiene "una tradición" socialista "muy sólida a día de hoy" y que una elevada movilización podría ayudarle a "aglutinar el voto útil" de la izquierda.

Adelante Andalucía camino a Madrid

Pero la gran sorpresa de la noche electoral podría llegar de la mano de Adelante Andalucía, que todo apunta a que irrumpirá en el Congreso con al menos dos escaños por Sevilla y Cádiz, aunque en el mejor de los casos podría conseguir grupo parlamentario propio con cinco escaños, sumando representación por Málaga. "Eso es un hito para el andalucismo," afirma Camas.

Adelante Andalucía, con José Ignacio García o 'El Gafa' -como le apodan en redes- a la cabeza, llega como una formación heredera de este movimiento político, que no tiene voz en Madrid desde hace más de dos décadas, cuando el Partido Andalucista tuvo representación en la Cámara Baja.

El partido nació en 2018 en el seno de una coalición junto a Podemos, IU y otras formaciones, pero tras diferencias internas optó por tomar caminos separados. No fue hasta este año cuando dio el verdadero salto adelante. "Parece que es la fuerza prometedora", dice Valencia, quien señala que la formación logró hacerse un hueco en las elecciones autonómicas con un "perfil de izquierda andaluza" que es capaz de transmitir "el sentir" de los andaluces y que "se preocupa por los problemas de la gente, por la vivienda". "Usa un lenguaje cercano, como una especie de nacionalismo accesible, simpático", explica. "Yo creo que comunicativamente tienen una capacidad de llegar a un electorado más joven, más movilizado, que es muy amplio", corrobora Trujillo, aunque advierte que llegar a los jóvenes no siempre garantiza después su voto.

García, que se ha volcado en la campaña aunque no lidera ninguna lista al Congreso o el Senado, ha presentado a Adelante Andalucía como la fuerza que puede frenar a la extrema derecha. Para ello, trata de captar el "voto de los cabreados" para canalizarlos "a través de más derechos" y menos "odio", según ha señalado en varias apariciones públicas y en una entrevista a elDiario.es. "Aunque parezca una locura, en Adelante Andalucía le disputamos votos a Vox", ha dicho en más de una ocasión.

Preguntado por esta afirmación, Camas señala que la mayor parte del electorado de Adelante proviene de la izquierda y atribuye estas declaraciones a una mera "estrategia retórica", ya que de momento no se deduce una transferencia clara de votos desde la derecha: "Su principal fuente de votos es el PSOE y, en segundo lugar, Frente Amplio o Sumar".

Trujillo cree que está concentrando el voto de la izquierda alternativa yel de quienes se sitúan en la abstención, pero no descarta que haya también detrás un poco de "voto protesta", aunque pueda resultar "paradójico". "Adelante Andalucía no está en el gobierno y defiende un postulado de izquierdas, pero también una ruptura mayor con el statu quo. Eso también puede atraer a cierto votante menos ideologizado", razona.

Mientras tanto, Frente Amplio afronta el 29N con el riesgo de que el espacio desaparezca en Andalucía o que solo saque un diputado. Las elecciones autonómicas ya sirvieron de presagio: con ocho escaños, Adelante logró sorpasar a Sumar (cinco diputados), aun yendo en solitario. Tras esta debacle podrían encontrarse los habituales cambios de nombre, que dificultan "la fidelidad del votante". Así, Trujillo argumenta que esta estrategia ha influido en que el peso político del espacio en Andalucía, que recae en Izquierda Unida por su gran penetración territorial, "no se haya visualizado tanto para el votante más andaluz".

Las esperanzas de Frente Amplio están puestas ahora en Sevilla, donde, según Paco Camas, necesitarían entre un 6 y un 7% de los votos para conseguir un parlamentario. "Y evidentemente en esas condiciones lo tienen complicado", añade el experto. Sin embargo, conseguir ese escaño será clave para la izquierda porque a quien "penalizará" será al bloque de la derecha.

Con todo, habrá que esperar al 29 de noviembre para ver la ansiada 'foto finish' tras una intensa campaña. "Al final, un escaño puede cambiar el gobierno y eso va a ser lo más relevante en toda España, pero también en Andalucía, porque, insisto, repartimos mucha caña", concluye Trujillo.