Un total de 14 personas han fallecido en un cayuco que ha sido remolcado por una patrullera de la Guardia Civil hasta el puerto de La Restinga, en la isla canaria de El Hierro.

Seis ocupantes de la embarcación, una mujer y cinco varones, han sido evacuados en helicóptero hasta el aeropuerto de El Hierro, y desde ahí, han sido trasladados al hospital insular. También ha tenido que ser evacuado en una aeronave, en este caso a Tenerife, un guardia civil herido durante el operativo.

El resto de supervivientes, 84 personas, entre ellas tres mujeres y tres menores, han sido desembarcadas con evidentes síntomas de fatiga. Una ha sido derivada a un centro sanitario y otros ocho han requerido asistencia sanitaria, la mayoría por deshidratación e hipotermia.

Además, en medio de la crisis migratoria que vive Canarias, en esta misma jornada ha llegado al muelle de La Restinga otro cayuco con 111 personas.

Ante esta situación, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) va a reforzar las operaciones de vigilancia aérea de la ruta migratoria hacia Canarias para cubrir las aguas de Senegal, además de las de Cabo Verde, que ya vigila, en respuesta a la petición de refuerzo trasladada por el Gobierno de España. También el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, había reclamado el despliegue del Frontex.

Clavijo ve con "dolor" e "impotencia" la nueva tragedia

Según han detallado las fuentes, fue de madrugada cuando el Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife recibió el aviso de un velero que había localizado un cayuco a la deriva a 39 millas náuticas (72 kilómetros) al sur-suroeste de La Restinga. Eso llevó a movilizar a dos embarcaciones de rescate, el helicóptero Helimer 204 y las patrulleras de la Guardia Civil Río Tajo y Río Guadiato.

Ha sido a las 6.24 horas cuando la salvamar Navia ha localizado el cayuco, en una zona con oleaje de dos metros, y ha iniciado las labores de auxilio. Por un lado, el helicóptero ha trasladado a las seis personas en estado grave al aeropuerto de El Hierro para recibir atención sanitaria urgente. Posteriormente, la misma salvamar ha llevado a 84 personas, entre ellas tres mujeres y un menor, hacia el puerto de La Restinga, donde han sido recibidos por los servicios sanitarios.

Salvamento Marítimo ha destacado que, ante el "fuerte impacto emocional" de la emergencia, ha activado un servicio de apoyo psicológico especializado dirigido a sus trabajadores. En las próximas 24 a 48 horas, un psicólogo se desplazará a la isla para ofrecer atención y acompañamiento a los que lo necesiten, tanto de forma individual como en sesiones grupales.

El presidente del Gobierno de Canarias ha mostrado su "dolor" e "impotencia" ante la "nueva tragedia" migratoria en aguas próximas a El Hierro. "Mi solidaridad con las familias de las víctimas y mi agradecimiento a los equipos de salvamento y a los profesionales sanitarios que han permitido evacuar en alta mar a varias personas en estado grave. La realidad migratoria también es esta, la de las vidas perdidas en el Atlántico", ha escrito Clavijo en su perfil de la red social X.

"Esta emergencia humanitaria no comienza en El Hierro, sino en las costas de Senegal y Gambia. Y es allí donde también tenemos que actuar. Canarias seguirá cumpliendo con su responsabilidad humanitaria como siempre ha hecho esta tierra. Pero también seguirá reclamando a España y a la UE una respuesta a la altura de esta emergencia, con decisiones y recursos que permitan evitar las tragedias, no solo atender sus consecuencias. La prioridad es salvar vidas", ha concluido.

Apoyo de la Unidad Militar de Emergencias

Este jueves llegaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para apoyar en la emergencia migratoria que vive El Hierro, como había solicitado el Gobierno canario. En concreto, despliega a 120 efectivos y 25 medios para apoyar en la emergencia migratoria de El Hierro, como había solicitado el Gobierno canario, en un despliegue que se llevará a cabo durante este jueves. Una situación que se da después de que, en lo que va de mes, más de 10.000 migrantes hayan llegado en cayucos y pateras de forma irregular a la isla, que cuenta con apenas 12.000 habitantes.

Los militares van a apoyar en tareas de triaje y asistenciales de los migrantes que están llegando a la isla, que habitualmente son derivados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), aunque algunas requieren de traslado hospitalario. Posteriormente, para aliviar la presión de un CATE saturado, las personas son derivadas a centros de acogida principalmente en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

Según ha podido saber TVE, en esta jornada, en la que además de las personas de la embarcación con víctimas mortales han llegado otras 111 en otro cayuco, está previsto que se evacúe de la isla a alrededor de 600.

El primer cayuco que ha sido desembarcado este viernes en el muelle de La Restinga, en El Hierro, llevaba a bordo a 111 personasEFE/ Gelmert Finol

La hipotermia y la deshidratación son habituales

La ONG vasca Salvamento Marítimo Humanitario ha desplazado un equipo a El Hierro para colaborar con las autoridades locales en la gestión de la crisis. En una entrevista por videollamada con el Canal 24 Horas, su coordinador, Iñigo Mijangos, ha explicado que, junto a él, la oenegé ha enviado a la isla a seis voluntarios: dos médicos, dos enfermeras y dos traductores-mediadores.

"Estamos bajo la coordinación de los servicios canarios de salud y del servicio de emergencias. Aquí también tienen un equipo especial para la atención a los cayucos y estamos bajo su coordinación y supervisión", ha contado.

Telenorte - País Vasco Un equipo de la ONG vasca Salvamento Marítimo Humanitario está en la isla del Hierro SMH colabora con las autoridades locales en la gestión de la crisis ocasionada por la gran llegada de migrantes. Su coordinador Iñigo Mijangos, cuenta que en la isla están desbordados, pero ... Ver ahora

Ha indicado que los voluntarios se dividen en dos equipos y se van moviendo donde sea necesario. "En este momento estamos en el CATE con los dos equipos (a la espera de) donde nos movilicen".

Respecto al estado en el que llegan los migrantes, señala que depende de las circunstancias en las que se ha dado la travesía.

Lo más habitual, ha continuado, es que sufran lesiones cutáneas, estreñimiento, 'pie de patera' y patologías en la piel. Y algunos llegan afectados psicológicamente por la dureza de la travesía.

Pero también ha reconocido que la hipotermia y la deshidratación son habituales. "En el puerto está preparado también para esta primera atención, sobre todo en casos de hipotermia con calentadores. Y una vez que los trasladan al CATE ya están en mejores condiciones y estabilizados. A veces, también se hacen los traslados al hospital y una vez que se se les estabiliza se les traslada al CATE", ha detallado.