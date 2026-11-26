La Unidad Militar de Emergencias (UME) está movilizando un equipo sanitario integrado por un total de 120 efectivos y 25 medios para apoyar en la emergencia migratoria de El Hierro, como había solicitado el Gobierno canario, en un despliegue que se llevará a cabo durante este jueves. Una situación que se da después de que, en lo que va de mes, más de 10.000 migrantes hayan llegado en cayucos y pateras de forma irregular a la isla, que cuenta con apenas 12.000 habitantes.

Los militares van a apoyar en tareas de triaje y asistenciales de los migrantes que están llegando a la isla, en relación a la estabilización de patologías agudas, ha informado el Ministerio de Defensa. El equipo procede de los destacamentos de la UME en las Islas Canarias y se refuerza con personal y capacidades procedentes de la península, que vuelan desde las bases aéreas de Torrejón de Ardoz, en Madrid y Morón de la Frontera, en Sevilla.

Una misión "eminentemente sanitaria"

El coronel médico Fernando Moro, jefe de Sanidad de la UME, ha explicado en un vídeo que se trata de una misión "eminentemente sanitaria", pero con el apoyo de otras capacidades, con unos "objetivos claros" de apoyar a la comunidad autónoma con un criterio de "complementariedad".

"Vamos a desplegar un personal facultativo, tanto médicos como enfermeros de las diferentes unidades de la UME, también técnicos sanitarios, equipos completos, multidisciplinares que nos van a permitir abordar las diferentes patologías, los diferentes problemas de salud que se nos puedan presentar en esta misión", ha explicado en un video el coronel médico Fernando Moro, jefe de sanidad de la UME.

En concreto, el dispositivo está integrado por un total de 120 militares y 25 medios, entre los que se incluyen dos ambulancias. Dentro del contingente, el equipo sanitario cuenta con tres médicos, ocho enfermeros y 15 técnicos sanitarios. Se prevé también la instalación de dos puestos sanitarios avanzados sobre el terreno, para coordinar y dirigir el desarrollo de las actuaciones médicas.

El despliegue podrá ampliarse con personal y medios adicionales si la evolución de la situación lo requiere.

Un despliegue solicitado por el presidente canario

Este miércoles, el Ejecutivo canario declaró la "emergencia" de nivel 2 (en la que cabe solicitar apoyo del Estado) de carácter sanitario, social y de seguridad en El Hierro y pidió el despliegue de la UME para enfrentar la crisis por el fuerte aumento de la llegada de cayucos a la isla en las últimas semanas, que el martes registró una cifra récord con el arribo de 15 embarcaciones con más de 2.000 migrantes a bordo, con lo que supone para una isla cuyo censo de población es de 12.000 habitantes.

Ya el miércoles y hasta ahora, el ritmo de llegadas ha bajado sensiblemente. Según los últimos balances ofrecidos por Salvamento Marítimo, a las 13 hora peninsular, en lo que va de jueves ha llegado al muelle de La Restinga un cayuco con 109 personas, que atracó a las 2.45 hora local, después de que, pocos minutos antes de la medianoche, arribara otro con 49 personas.

El propio presidente canario, Fernando Clavijo le trasladó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la "necesidad de movilizar los recursos de las Fuerzas Armadas para atender la emergencia sanitaria y social que vive la isla". "Desde el Gobierno de Canarias seguimos movilizando todos los recursos a nuestro alcance pero es necesario la activación de recursos del Estado", escribió en redes.

Defensa aceptó la solicitud. "La situación es complicada. Ayer el presidente Clavijo pidió la asistencia de la UME inmediatamente que a mí me llamó, hablamos con la UME y nos pusimos de marcha", ha indicado este jueves Robles en declaraciones a la prensa en Ávila. Según ha precisado la ministra, a las 9 de la mañana han salido de Torrejón aviones con todos los equipos necesarios para instalar en El Hierro los puestos de mando avanzado para la ayuda sanitaria para poder hacer los triajes. Y miembros de la UME que estaban en otras islas se están dirigiendo allí.

La hora de La 1 Canarias pide que se mantenga la UME hasta que se frene la llegada de migrantes: "La situación es crítica" Canarias ha declarado la emergencia en El Hierro y solicita a Defensa el despliegue de la UME Ver ahora

En declaraciones a La Hora de la 1, Clavijo ha instado al Gobierno a mantener la presencia de la UME hasta que se logre contener la intensa llegada de migrantes. En la entrevista en el programa conducido por Silvia Intxaurrondo, el jefe del Ejecutivo del archipiélago ha hecho hincapié en las carencias del trabajo preventivo en las costas africanas y la urgencia de frenar las salidas en los puntos de origen. Como viene remarcando en los últimos días, Clavijo ha lamentado la escasa efectividad obtenida hasta la fecha.

"Hemos solicitado la acción diplomática en los países de origen. Esa gestión no ha sido fructuosa, porque siguen saliendo de manera masiva y, en tanto no se pare, la UME tendrá que estar", ha subrayado.

Además, ha insistido en la necesidad de un compromiso firme de la Unión Europea y ha vuelto a reclamar el despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en Gambia y Senegal, principales lugares de origen de las embarcaciones, para reforzar la vigilancia costera.

Clavijo ha aseverado que "la situación es crítica", tanto por la presión asistencial en los muelles como por la infraestructura sanitaria de la isla, donde el Gobierno regional ha tenido que instalar un hospital de campaña para abordar la atención médica.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el presidente canario ha detallado que, con la colaboración de la UME en las tareas de cribado y atención sanitaria a pie de muelle, el objetivo es determinar qué personas pueden ser derivadas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), cuáles necesitan traslado hospitalario y cuáles pueden recibir asistencia en el propio dispositivo. Para aliviar la presión ante la llegada de tantas miles de personas, con el CATE saturado, gran parte de ellas son posteriormente derivadas a centros de acogida de las islas de Tenerife y Gran Canaria.

Rego viaja a El Hierro para abordar la situación de los menores migrantes

Este jueves, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha viajado a la isla para abordar la situación de los menores llegados a la isla en la última oleada migratoria.

Allí Rego ha asegurado a la prensa que el Gobierno central hará y está haciendo "el desembolso y el acompañamiento económico, como ha ocurrido hasta la fecha, también producto de la reforma del artículo 35" de la Ley de Extranjería, el que regula la acogida y redistribución menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.

De las casi 2.000 personas llegadas el martes, más de 120 son menores. El pasado martes, Clavijo cifró en 3.325 los menores migrantes tutelados actualmente por el Gobierno canario, que es el que tiene la competencia de los niños y niñas que llegan sin la compañía de un adulto responsable.