RNE celebra los 400 años de la publicación de 'Historia de la vida del Buscón'

Con motivo del cuarto centenario de la publicación de una de las grandes obras de la literatura española del Siglo de Oro, ‘Historia de la vida del Buscón llamado don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños’, RNE Audio homenajea a Francisco de Quevedo en un programa especial realizado desde la Feria del Libro de Madrid.

En el espacio, dirigido y presentado por Ignacio Elguero, director de Iniciativas Culturales de RTVE, participan el editor de Reino de Cordelia, Jesús Egido; el filólogo y escritor Arturo Echavarren; Blanca Santos, doctora en Literatura e investigadora Ramón y Cajal en la Universidad Complutense de Madrid; Manuel Piqueras, profesor titular de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid; y Benigno Moreno, director de Ficciones Sonoras de RNE, quien hablará de la próxima adaptación de la obra para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

‘El Buscón’ es una de las grandes obras universales de la novela picaresca. Narra, desde el humor, la sátira y la ironía, las desventuras y fracasos del pícaro don Pablos de Segovia, así como sus fallidos intentos de ascenso social.

El programa repasa la vigencia de la obra, la vida literaria y política de Francisco de Quevedo, su compleja trayectoria vital, su relación con otros escritores del Siglo de Oro, así como el contexto histórico que le tocó vivir durante los reinados de Felipe III, Felipe IV y los últimos años de Felipe II.