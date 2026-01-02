La 1 (12,2%) tiene su mejor diciembre desde 2011 y es la generalista que más crece

La 1 (12,2%) logra ser en el mes de diciembre la cadena generalista principal que más crece respecto al mismo mes del año anterior con 1,8 puntos de mejora y obtiene su mejor mes de diciembre desde 2011, sin contabilizar 2022 (por el Mundial de Fútbol de Qatar). El bueno dato del último día del mes permite a la cadena redondear al alza también el dato anual y cerrar el ejercicio 2025 en un 11,1%.

El Grupo RTVE (18,1%) crece respecto a noviembre (+0,3) y gana (+2,4) puntos respecto al mismo mes de 2024. Es su mejor mes de diciembre desde 2022.

La 2 cierra con un 3,3%, crece 3 décimas respecto a diciembre 2024. Logra su mejor mes de la temporada y anota su mejor diciembre desde 2009.

Canal 24 horas, con un 1,2%, se mantiene frente a noviembre y gana 1 décima comparado con diciembre de 2024. Este es su mejor dato histórico en un mes de diciembre.

Teledeporte (0,6%) mejora 1 décima frente al mes anterior, y 0.2 frente al mes homónimo de 2024, y obtiene su mejor mes de diciembre desde 2015.

Clan (0,8%) mejora 2 décimas respecto a noviembre, y 0.1 frente a diciembre de 2024. Obtiene su mejor diciembre desde 2023. En el target infantil, con un 7%, logra una mejora de alrededor de 1 punto en su comparativa frente a noviembre y diciembre 2024, y su mejor diciembre desde 2023.

Récords históricos y liderazgos de La 1 en la mañana, tarde y late night La 1 lidera la banda de madrugada (8,8%) y vuelve a liderar la tira matinal (16%) con su mejor share de los últimos 17 años. Hay que remontarse a 2008 para encontrarse una cuota superior. En la mañana La 1 aventaja a sus dos principales competidores por 5.3 y 6.8 puntos de cuota. En la franja matinal laborable La 1 logra con su oferta de magacines un 18,3% de share, récord desde 2008. La 1 no lideraba esta banda laborable matinal desde 2011, donde anotó un 14,5%. La Hora de La 1, uno de los pilares de la mañana de La 1 La 1 lidera las tardes en diciembre con un 11,3%, su mejor share desde 2011, exceptuando las tardes del Mundial de Qatar en 2002. La 1 no lideraba las tardes de diciembre desde 2009, excepto el año del Mundial de Fútbol. La 1 anota en prime time un 11,7% igualando la competitividad del año anterior. La 1 lidera en late night con un 11,1%, su mejor share en 14 años en este mes.

Líder en los targets de 13 a 64 años La 1 lidera en el target juvenil 13-24 (12,0%), en el grupo 25-44 años (11,0%) y el segmento 45-64 años (12,2%). En el target juvenil crece 1,5 puntos y renueva el liderazgo del diciembre anterior. En el grupo 25-44 años es líder por primera vez en 24 años (2001), exceptuando la victoria lograda en diciembre de 2022 por el Mundial de Qatar. En el grupo 45-64 años, La 1 lidera por primera vez desde 2011, sin contar diciembre de 2022.

Los informativos, mayor crecimiento en diciembre de su historia Los Telediarios viven un diciembre histórico Los informativos de RTVE se mantienen como segunda opción, tras anotar 1.463.000 espectadores y un 14,4% de cuota. Mejoran 2 puntos respecto a diciembre de 2024 y logran su mejor dato en diciembre desde 2017. Esa mejora de 2 puntos respecto a diciembre de 2024 es la mayor de un mes de diciembre de toda su historia. El Telediario 1 (1.396.000 y 15,5%) logra el mayor crecimiento de su historia en diciembre tras sumar 2.9 puntos respecto a diciembre de 2024 y su mejor dato este mes desde 2017. El Telediario 2 (1.562.000 y 13,7%) consigue su mayor crecimiento de los últimos 28 años tras sumar 1.8 puntos respecto a diciembre 2024, logrando con ello su mejor diciembre desde 2017. El TD Fin de Semana 1 (1.351.000 y 14,7%) obtiene su mayor crecimiento de un diciembre de los últimos 24 años tras sumar 1.6 puntos y logra su mejor noviembre desde 2018. El TD Fin de Semana 2 (1.510.000 y 13,4%) mantiene su liderazgo con su mejor registro de los últimos 3 años al sumar 1.4 puntos. El Telediario Matinal se mantiene como líder absoluto en su franja con un 19,9% de cuota y suma 7 décimas respecto a su anterior diciembre. El Telediario Matinal es imbatible cada día ‘Informe semanal’ alcanza un 10,4% y 1.106.000 espectadores y marca su mejor diciembre de los últimos 15 años. ‘Audiencia abierta’ obtiene su mejor cuota de diciembre de su historia con un 10,2% y 258.000 espectadores. ‘La noche en 24 horas’ alcanza un 2,3%, crece y logra también su mejor cuota de un diciembre de su historia. La primera edición de los ‘Informativos Territoriales’ consigue un 13,5% y 1.296.000 contactos. Es su mejor cuota en diciembre desde 2010. Crece 7,1 puntos respecto a su anterior diciembre y logra su mayor crecimiento en este mes de su historia. La segunda edición (12,1%) registra su mejor cuota en diciembre desde 2018, con un crecimiento de 2.4 puntos respecto al mismo mes de 2024. Es el mayor crecimiento en diciembre de su historia. RTVE continua otro diciembre más como referente informativo. Así lo demuestran los más de 2.443.000 espectadores de media que eligieron alguna cadena de RTVE para informarse sobre el mensaje de S.M. El Rey. Logra ser la oferta televisiva más vista del miércoles 24, y con un 27,1% lidera con su mejor registro de cuota de los últimos 5 años. También lo fue con el aniversario del Día de la Constitución en el que La 1 y Canal 24 horas lideran la franja de emisión con un 14% y 2.052.000 espectadores únicos.

Mejoras históricas de los magacines en diciembre ‘La Hora de La 1’ mantiene el liderazgo de la banda en el mes de diciembre en sus emisiones en día laborables (se excluye el dato del programa especial Lotería de Navidad por emitirse en otra franja horaria) con una cuota del 18,3% y 354.000 espectadores en La 1 y un 20,6% y 398.000 espectadores en simulcast. Estos son sus mejores datos en un mes de diciembre desde su estreno en 2020. El programa mejora su cuota respecto al dato de diciembre de 2024 en 5.7 puntos y respecto al dato de la temporada anterior en 4.5 puntos en La 1. En simultáneo mejora su dato respecto a diciembre de 2024 en 5,5 puntos y respecto a la temporada 24-25 en 4.4. ‘Mañaneros 360 (I)’ se mantiene con buenos datos en sus emisiones en días laborables de diciembre liderando la banda de emisión con una cuota del 15,9% y 480.000 espectadores. No conseguía una cuota tan alta La 1 en esta franja laborable en un mes de diciembre desde 2008. El programa mejora respecto al dato de la misma franja en diciembre de 2024 en 7.3 puntos y respecto al dato conseguido en la temporada 2024-25, en 4 puntos. 'Mañaneros 360', otra de las claves de la mañana de La 1 ‘Mañaneros 360 (II)’ continúa con sus buenos datos en el mes de diciembre, al registrar un 11,3% y 874.000 espectadores, manteniéndose como segunda opción entre las cadenas generalistas. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja laborable en diciembre desde 2016. El programa crece con respecto al dato de la misma franja en diciembre de 2024 en 5 puntos y respecto al dato conseguido en la temporada anterior, 3.5 puntos. ‘Directo al grano’ promedia en el mes de diciembre una cuota del 10,6% y 884.000 espectadores, se mantiene como segunda opción en la banda. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja laborable en un mes de diciembre desde 2017. El programa mejora 1.3 puntos respecto al dato conseguido en esta banda laborable en diciembre de 2024 y 1.5 puntos respecto al promedio que tenía la cadena en esa franja en los días laborables en la temporada anterior. En su tramo final, a partir de las 17:00 horas, La 1 lidera con un 11,2%, con 8 décimas de ventaja sobre la segunda opción. ‘Malas lenguas’ en La 1 consigue en el mes de diciembre un gran dato: 11,8% de cuota y 1.044.000 espectadores, siendo su segundo mejor dato desde su estreno. No conseguía una cuota tan alta en esta franja laborable La 1 en un mes de diciembre desde 2010 (excluyendo diciembre de 2022 por el Mundial de Fútbol de Qatar). El programa mejora la cuota registrada en esa misma franja laborable en diciembre de 2024 en 4.5 puntos y respecto a la misma banda laborable en la temporada 2024-25 en 4.5 puntos de cuota. ‘Aquí la Tierra’ registra un 12,9% y 1.315.000 espectadores, consolidándose como segunda opción en la banda. Obtiene su mejor cuota histórica en un mes de diciembre desde su estreno en 2014 y mejora respecto al dato de diciembre de 2024 2.2 puntos y respecto al dato de la temporada anterior 2.6 puntos. El programa en su edición de los domingos se mantiene líder de la banda con una cuota del 10,8% y 1.186.000 espectadores. Once años después de su estreno, 'Aquí la Tierra' sigue en plena forma ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA ‘D Corazón’ anota en sus emisiones del mes de diciembre un 9,4% y 559.000 espectadores, manteniéndose como segunda opción entre las cadenas generalistas. El programa consigue su tercera mejor cuota histórica y crece con respecto al dato de diciembre de 2024 2.2 puntos de cuota y respecto al dato de la temporada anterior 1.9 puntos.

Grandes registros para el entretenimiento de La 1 ‘La Revuelta’ promedia un 11,6%, con cerca de 1,5 millones de seguidores en lineal y casi 4 millones de espectadores únicos cada noche. El programa de David Broncano se mantiene en segunda posición en su franja y es líder indiscutible en los jóvenes de 25 a 44 años (18,7%). 'La Revuelta' sigue triunfando entre los jóvenes Sandra Casado Sandra Casado ‘Ária, locos por la ópera’ consigue en sus dos primeras emisiones un 9,1% de cuota, 1.089.000 seguidores y cerca de 3,7 millones de espectadores únicos (3.695.000). El nuevo talent show de La 1 logra situarse como la opción líder de su franja en las grandes ciudades con un 13,6%. Marc Giró reedita el liderazgo en el prime time de los martes con su ‘Late Xou’, en esta ocasión con pleno de victorias en el mes. Logra un 11,2% de cuota, 837.000 seguidores y cerca de 2,7 millones de espectadores únicos cada noche. En esta segunda temporada en La 1, eleva sus registros hasta el 11,6%, mejorando en 1.7 puntos el promedio de su primera tanda. ‘Hasta el fin del mundo’ promedia un 11,2% de cuota, 719.000 televidentes en lineal + 145.000 en diferido (864.000 en total) y casi 3 millones de espectadores únicos por noche (2.990.000). Es líder en los targets de 25 a 64 años: con un 15,2% en 25 a 44 años y con un 11,3% en 45 a 64. La ‘Dra. Fabiola Jones’ debuta como líder de la noche del jueves 4. En sus cuatro primeras entregas, promedia un 9,6% de cuota, 840.000 seguidores y más de 2,8 millones de espectadores únicos por programa. El programa es líder en adultos jóvenes de 25 a 44 años (11,5%).

La 1 revalida su liderazgo con la programación navideña Un año más, La 1 destaca por su oferta de programación navideña. El sorteo de Lotería de Navidad logra con un 43,4% de cuota y 1,74 millones de espectadores, su dato más alto en cuota desde 2018, superando en 2.5 puntos el dato de 2024. Logra con más de 6,7 millones de contactos ser la emisión de lotería de un día laborable más contactada de los últimos 5 años. El Telepasión 2025: Mi gran Noche logra ser líder con un 23,6% de cuota y más de 2 millones de espectadores. Lidera su franja y supera en 8 décimas el rendimiento del programa en 2024. Con ese dato logra su mejor registro desde 2008. Los especiales musicales ‘Me has invitado a bailar: Dani Fernández’ (20,3% y 1,71 millones de espectadores), ‘20 Conmigo. Abraham Mateo’ (19,2% y 1,34 millones de espectadores) y ‘Noche Ochentera’ (18,6% y 881.000 espectadores) contribuyen a otorgarle a La 1 el liderazgo del día de Nochebuena (14,9%) con su dato más alto ese día desde 2011. La Gala Inocente(15% y 1,1 millones de espectadores) registra su mejor cuota desde 2017 y la gala más vista desde 2022. El último día de año se salda con un 20,5% en La1, una ventaja de 5,8 puntos respecto de la segunda opción y el mejor dato de la cadena desde 2011. El programa de las Campanadas es lo más visto del día con un 40,6% y 5.965.000 en su dato simulcast (34% y 4.993.000 en La 1), su mejor dato desde 2015. RTVE lidera también el minuto de las uvas, logrando un 43,4% y 6.962.000 entre todas las cadenas (36,3% y 5.823.000 en La1), mejor dato desde 2018, con casi 13 puntos de ventaja respecto de la segunda opción. Chenoa y Estopa, protagonistas de una Nochevieja histórica en La 1 El resto de la programación de Nochevieja también tiene datos muy destacables. ‘El resumen del año’ tras los Telediarios, dirigido por Carlos del Amor, llegó a alcanzar un dato global entre sus 2 emisiones de un 18,3% y 1.691.000 espectadores. Alcanza un contacto de 5.940.000 espectadores únicos, y logra el mejor registro de su historia. El especial de José Mota ‘2025: El Juego del Camelar’ obtiene 3.583.000 espectadores (segundo mejor dato de los últimos 5 años), un 34,6% (récord desde 2018) y 6.070.000 contactos. ‘¡Feliz 2026!’, presentado por Eva Soriano y Egoitz Txurruka, logra 3.584.000 (máximo desde 2021), un 32% (máximo desde 2019) y 12.314.000 espectadores únicos, máximo desde 2023. ‘La Casa de la Música’ hace un 39% y 4.564.000 espectadores. Alcanza un total de 7.479.000 contactos únicos. El balance navideño (del 22 al 31 de diciembre) otorga a La 1 un 13,5%, dato con el que la cadena revalida su liderazgo de este periodo y logra su mejor Navidad desde 2011, creciendo 1.5 puntos respecto a 2024.

‘ENA,’ ficción más vista del año en lineal + diferido ‘Historias que hacen historia’, bloque de ficción que conforman ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’, anota en diciembre un 11,7%. El contenedor se sitúa como líder un mes más y de forma consecutiva en su franja durante todo 2025. ‘Valle Salvaje’ continúa liderando su franja en el mes de diciembre y bate récord de espectadores considerando su audiencia global (lineal + diferido). La serie de La 1 alcanza este mes un 11% de share, cuarta mejor cuota mensual de su historia y consigue su record histórico en número de espectadores con una media de 851.000. En contactos tiene una media diaria de 1.564.000. La serie lidera su franja el 90% de los días, y aventaja a sus principales competidores en 1.3 y 2.1 puntos respectivamente. En rangos de edad, lidera entre los jóvenes de 13 a 24 años y en los adultos de 45 a 74 años. Su audiencia global (lineal + diferido) es de 1.021.000 espectadores: es la primera vez que supera el millón de espectadores y el promedio mensual más alto de su historia. ‘La Promesa’ continúa imbatible y amplia la ventaja frente a sus competidores. En diciembre promedia un 12,2% de share, 986.000 espectadores y 1.566.000 contactos diarios, lo que supone una subida respecto a noviembre de 0.3 puntos y 32.000 espectadores. Ha liderado todos los días del mes con una ventaja en su franja global de 2.5 y 3.1 puntos puntos respecto a sus directos competidores. Los dobles episodios emitidos el 24 y 31 de diciembre logran récord de contactos, con 2.328.000 el 24 y 2.320.000 el día 31. Es la oferta líder entre los jóvenes de 13 a 24 años y los adultos de 45 años en adelante. Su audiencia global (lineal + diferido) se eleva a 1.233.000 espectadores. 'ENA' es la ficción más vista del año ‘ENA: la reina Victoria Eugenia’se alza como serie más vista del año al acumular una audiencia global (lineal + diferido) de 1.598.000 espectadores. En lineal tiene un promedio de 1.191.000 espectadores, un 13,2% de cuota de pantalla y 2.640.000 contactos. Su estreno fue el más visto de ficción de La 1 este año y el mejor de una serie histórica en La 1 desde 2013. La serie lidera en mayores de 65 (16,4%) y es segunda opción en todos los demás targets a partir de los 13 años. ‘La frontera’ ha promediado un 8,2% de share, 787.000 espectadores y 2.997.000 contactos. Fue la oferta líder entre los jóvenes de 13 a 24 (8%) y adultos de 65 a 74 (12,3%). La serie ha tenido un notable consumo en diferido que ha elevado el número total de espectadores a una cifra cercana al millón de espectadores (950.000), convirtiéndose en la décima serie más vista del año.

El fútbol de Copa, lo más visto del mes en diciembre En el mes de diciembre se disputó la vuelta de final de la UEFA Nations League femenina, que registró 1.930.000 espectadores, un 20,9% de cuota y 4.447.000 contactos en La 1, convirtiéndose en el partido más visto de la historia de la competición. El promedio total entre la ida y la vuelta de la final de 2025 fue de 1.744.000 espectadores y un 17,4% de cuota. De los dos partidos de la Copa del Rey emitidos en diciembre, destaca el encuentro entre el Talavera – Real Madrid, que fue seguido por 2.492.000 espectadores, con 19,1% de cuota y 6,5 millones de contactos. Es el encuentro más visto en diciembre en toda la oferta televisiva.

La 1 sigue liderando con sus emisiones de cine La película de la semana cierra el mes con 3 emisiones, con una media de 1.153.000 espectadores, 11% de cuota y 4.080.000 contactos. Destaca ‘Sin tiempo para morir’, con 1.393.000, 13,7% y 4.862.000, la película más vista del mes entre todas las cadenas generalistas. Sesión de tarde cuenta también con 3 emisiones, que obtiene 909.000 espectadores medios, un 10,5% de cuota y 2.667.000 contactos. La película más vista es ‘Un buen partido’, con 984.000 espectadores, 11,3% de cuota y 2.907.000 contactos. Este mes ha habido 7 ciclos temáticos. Entre ellos, destaca ‘Superestrellas: Richard Gere’ que, con 3 emisiones, registra 1.109.000 espectadores, 11,5% de cuota y 3.182.000 contactos. De los especiales de navidad, se corona ‘Sesión de navidad’ con 12 emisiones, siendo el más visto del mes con 1.036.000 espectadores, 11,2% de cuota y 3.146.000 contactos, y el sexto ciclo temático más visto del año. La película con mayor audiencia de sesión de navidad es ‘Sonrisas y lágrimas’, con 1.172.000 espectadores, 12,3% de cuota y 4.642.000 contactos, que logra otorgarle a La 1 su mejor tarde navideña desde 2011.

La 2 cierra con su mejor diciembre en 16 años La 2 cierra diciembre en un 3,3%, su dato más alto del año y 3 décimas más que en diciembre de 2024. Este dato es su mejor diciembre de los últimos 16 años, desde el 2009. En la madrugada (2,4%) iguala su mejor dato de la temporada; en la mañana (2,2%) anota su cuota más alta de este mismo período; y en la tarde (4,1%) no obtenía una cuota tan alta en diciembre desde 2007. Las emisiones originales de ‘Saber y Ganar’ en la sobremesa de lunes a viernes anotan en diciembre 527.000 espectadores y un 5,8% de cuota. ‘Malas Lenguas’, en las tardes de La 2, registra un 6,8% de cuota y 532.000 espectadores, sus segundos mejores registros desde el inicio de las emisiones en abril de 2025. Las emisiones originales de ‘Cifras y letras’ logran un 5,8% y 719.000 espectadores. El número de espectadores únicos ha sido de 1.245.000, su 2º mejor registro mensual histórico. Comparado con diciembre de 2024 crece en 118.000 y un punto de cuota. Es su 3ª mejor cuota mensual de su historia. 'Cifras y letras' es uno de los pilares de La 2 Ruben Gamez Ruben Gamez ‘Historia de nuestro cine’ anota en el mes 340.000 espectadores y un 3,8% de cuota, con un incremento de 34.000 y 4 décimas sobre el mes de noviembre, y de 3 décimas comparado con el mes homónimo de 2024. Logra sus segundos mejores registros del año y consigue el mejor dato en número de espectadores de lo que va de temporada. ‘Cachitos de hierro y cromo’ sube hasta un 6,9% y 725.000 espectadores, su mejor registro del año, impulsado por su especial de Nochevieja (13,2% y 1.355.000) que se posiciona como la emisión más vista de La2 en todo el año. ‘Al cielo con ella’ registra en diciembre 369.000 espectadores y un 3,1 de cuota, con un incremento de 11.000 espectadores respecto a noviembre. Logra su mejor registro mensual en número de espectadores e iguala la segunda mejor cuota desde el inicio de sus emisiones. Destacan en diciembre asimismo las emisiones de ‘¡Cómo nos reímos!’ del día 24, que consiguen en conjunto 453.000 espectadores y un 6,4% de cuota.

RTVE Play tiene su mejor diciembre de los últimos 3 años y RTVE.es, de los últimos 5 RTVE.es en global registra su mejor diciembre histórico y su mejor dato mensual de los últimos 5 años (post-pandemia) con 27.730.633 visitantes únicos totales según datos de Adobe Analytics, un crecimiento del 35,7% respecto al año anterior y una mejora del 2,7% respecto al récord anterior, registrado en diciembre 2022 gracias al Mundial de fútbol de Qatar. RTVE Play registra su mejor diciembre de los últimos 3 años al superar 10,3 millones de visitantes únicos (10.313.447), solo superado por diciembre 2022 con los directos del Mundial de fútbol de Qatar. ‘La promesa’ se mantiene como contenido más visto de la plataforma con 719.000 visitantes únicos, seguido de ‘ENA, la reina Victoria Eugenia’, que supera el medio millón de espectadores en la plataforma, y el cine internacional. Cine Club Play entra en el top10 de contenidos más vistos del mes en tan solo dos semanas de recorrido. RTVE Noticias bate su récord mensual histórico con más de 15,3M de visitantes únicos, mejorando las cifras alcanzadas en los primeros meses del COVID en los que obtuvo sus récords anteriores. Con 15.304.701 visitantes únicos suma un 135,7% de usuarios respecto al pasado año. La Lotería de Navidad le regala su mejor dato diario de los últimos años al conseguir cerca de 6,8 millones de visitantes únicos el día 22 de diciembre, lo que, unido al crecimiento general del consumo de noticias de texto (+150% respecto al año anterior) disparan el tráfico de Informativos a su dato más alto.