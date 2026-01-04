RTVE, referente indiscutible y líder en la cobertura de la intervención de EE.UU. en Venezuela

RTVE fue este sábado referente informativo indiscutible para el seguimiento de la intervención de EE.UU. en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro. La 1 lográ un 14,7% en el día, a más de 4 puntos de distancia sobre la segunda opción, y lidera las franjas de madrugada (7,1%), mañana (26,5%), tarde (14,5%) y prime time (11,1%). El Canal 24 horas creció hasta el 2,7%.

La 1 y el Canal 24 Horas ofrecieron una intensa cobertura continua de 16 horas, la segunda más larga de su historia tras el 11M y por encima de otros momentos históricos como el apagón del pasado 28 de abril o el 11S, con especiales, análisis, la última hora de los corresponsales y la ayuda de expertos.

01.44 min Así han sido las primeras horas del ataque de EE.UU. a Venezuela

Servicio público: todos los canales, volcados con la información Los Servicios Informativos de RTVE se volcaron este sábado con la información relativa a Venezuela. Destacó el gran despliegue de RNE, de 09:00 a 00:00, un total de 15 horas de cobertura continuada. También en Canarias, donde reside una de las colonias de venezolanos más grandes de España, el seguimiento fue referencia informativa. Telecanarias 1 lideró su franja con un 21,3%, que creció hasta el 27,1% entre el público de 45 a 64 años. Récord también en RTVE noticias