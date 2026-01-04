RTVE, referente indiscutible y líder en la cobertura de la intervención de EE.UU. en Venezuela
- La 1 (14,7%) lidera el sábado con más de 4 puntos de ventaja sobre la siguiente opción. El Canal 24 horas crece hasta el 2,7%
- La 1 y Canal 24 Horas alcanzan un 33,8% de cuota en la mañana con la primera hora del ataque y superan los 4,5 millones de contactos
- El especial informativo de 13 a 15 horas, líder con un 23,1% y 4.841.000 contactos
- Por la tarde lideran el especial informativo, con un 14,5% y 7.410.000 contactos, y la conexión de RTVE con la comparecencia de Trump, con un 19,7% y 3.838.000 contactos
- El TD 1 crece hasta el 21,1% y el TD 2 es líder con un 15,3%
- En prime time y hasta medianoche, el último especial informativo también lidera con un 12,3% y hasta 6.793.000 espectadores únicos
- El minuto más visto de La 1 se registra a las 15:42 horas, con una media de 2.167.000 espectadores y un 21,3% de cuota
- Con 16 horas de información continua, TVE realizó ayer la segunda cobertura más larga de su historia tras el 11M
- RNE y Radio 5 Todo Noticias informaron desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche
- Récord de seguimiento en RTVE Noticias y sus redes sociales: más de 7,5 millones de usuarios siguieron este sábado el Canal 24 horas en TikTok
- RTVE sigue atenta a la última hora en los Telediarios, Canal 24 horas, informativos de RNE, RTVE Noticias y redes sociales
RTVE fue este sábado referente informativo indiscutible para el seguimiento de la intervención de EE.UU. en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro. La 1 lográ un 14,7% en el día, a más de 4 puntos de distancia sobre la segunda opción, y lidera las franjas de madrugada (7,1%), mañana (26,5%), tarde (14,5%) y prime time (11,1%). El Canal 24 horas creció hasta el 2,7%.
La 1 y el Canal 24 Horas ofrecieron una intensa cobertura continua de 16 horas, la segunda más larga de su historia tras el 11M y por encima de otros momentos históricos como el apagón del pasado 28 de abril o el 11S, con especiales, análisis, la última hora de los corresponsales y la ayuda de expertos.
Especiales informativos y Telediarios
Gran dato en la mañana con Igor Gómez y Olga Lambea, que se dispara hasta el 33,8% y más de 4,5 millones de contactos en La 1 y el Canal 24 Horas, con las primeras noticias de los ataques en Caracas y la captura de Nicolás Maduro.
Les sigue en la parrilla un especial informativo previo al Telediario 1, desde las 13 horas, conducido por Marc Sala y Lourdes Maldonado, que es líder con un 23,1% y 4.841.000 contactos.
El TD 1 crece con más de 2 millones de seguidores, 21,1% y hasta 3.784.000 espectadores únicos. A continuación, otro especial informativo líder de audiencia con 1.414.000 (14,5%), también con Marc Sala y Lourdes Maldonado al frente y con más de 7,4 millones de espectadores únicos. En él se pudo seguir la comparecencia del presidente de EEUU, Donald Trump, conexión líder en TVE que atendieron 1.918.000 personas (19,7%) y fue contactada por hasta 3.838.000.
Y el TD 2, que amplía su duración, lidera su franja: reúne a una media de 1.695.000 espectadores (15,3%) y es contactado por más de 4,1 millones de personas.
Y tras el Telediario 2, el último especial informativo del día, presentado por Pepa Bueno y Javier Gutiérrez, en La 1 y Canal 24 horas, también líder: es contactado por 6.793.000 espectadores y congregó a una media de 1.365.000 seguidores (12,3%) pendientes hasta la medianoche de la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York.
Servicio público: todos los canales, volcados con la información
Los Servicios Informativos de RTVE se volcaron este sábado con la información relativa a Venezuela. Destacó el gran despliegue de RNE, de 09:00 a 00:00, un total de 15 horas de cobertura continuada.
También en Canarias, donde reside una de las colonias de venezolanos más grandes de España, el seguimiento fue referencia informativa. Telecanarias 1 lideró su franja con un 21,3%, que creció hasta el 27,1% entre el público de 45 a 64 años.
Récord de seguimiento informativo en RTVE Noticias y sus redes sociales
RTVE Noticias y todas sus redes sociales fueron referencia para seguir la información sobre la intervención militar en Venezuela.
Las noticias, los análisis y el seguimiento minuto a minuto de la última hora atrajeron a más un millón de visitantes únicos a RTVE Noticias a lo largo de la jornada.
El seguimiento en redes sociales también fue espectacular, récord absoluto: más de 7,5 millones de usuarios se informaron este sábado en el Canal 24 horas a través del TikTok de RTVE Noticias. En YouTube el seguimiento fue de 3,7 millones de visualizaciones en un día, en un canal que ya suma 2,56 millones de seguidores.
Durante 2025, RTVE Noticias ha incrementado un 18,5% la media de usuarios mensuales respecto a 2024, superando los 6,92 millones de visitantes únicos al mes y logrando su mejor año postpandemia. RTVE Noticias ha batido en diciembre su récord mensual histórico con más de 15,3 millones de visitantes únicos. Estos resultados confirman la fortaleza del proyecto informativo digital de RTVE y su conexión con la ciudadanía en los grandes momentos informativos.