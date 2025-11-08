Cronología de la memoria democrática en España: del final de la guerra a las exhumaciones científicas
- La exhumación en Priaranza del Bierzo en 2000 marcó un hito en la lucha por la memoria
- Las leyes de 2007 y 2022 han allanado el camino pero las familias afrontan dificultades
El camino para el reconocimiento de la memoria histórica de la Guerra Civil y el franquismo en España ha sido tortuoso, y más aún el de la búsqueda y recuperación de los restos de las víctimas de la represión. Tras la guerra, el régimen impuso el discurso oficial de los vencedores e intentó relegar a los vencidos al olvido. Pero los familiares de los desaparecidos no olvidaron y muchos intentaron recuperar sus restos, incluso en plena dictadura y, ya muerto Franco, durante la Transición.
La exhumación en Priaranza del Bierzo en 2000 marcó un antes y un después. La Ley de Memoria Democrática de 2022 es el último jalón de este camino, pero previsiblemente no será el último.
Finaliza la Guerra Civil y comienza la dictadura. El régimen franquista exhuma a los caídos "por Dios y por España" e impide recuperar los restos de los republicanos para mantenerlos en el olvido.
La 'Causa General', la investigación de los asesinatos cometidos en la zona republicana durante la guerra, llevada a cabo por el franquismo con fines propagandísticos, incluyó algunas exhumaciones e identificación de cuerpos, sobre todo en Madrid y Barcelona.
Franco inaugura el Valle de los Caídos (hoy Cuelgamuros): hasta allí se trasladaron, sin permiso de sus familiares, restos de fallecidos tanto republicanos como del bando sublevado procedentes de toda España. Es la mayor fosa del país, con 33.833 personas.
En plena Transición, familiares y vecinos desentierran los restos de sus allegados con sus propias manos y sin metodología científica. Esta ola se parará en 1981, con el intento de golpe del 23-F.
En 1994 se repatria por primera vez, con colaboración del Gobierno, el cuerpo de un soldado de la División Azul muerto en Rusia, y posteriormente se repatriaron más, hasta el año 2020.
El Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local de la Diputación de Barcelona exhuma el cadáver del guerrillero anarquista Ramon Vila, muerto en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 1963. Es la primera exhumación con metodología científica y control forense de la que se tiene constancia.
Emilio Silva promueve la exhumación científica de los restos de su abuelo, Emilio Silva Faba, y de otras 12 personas junto a una cuneta en Priaranza del Bierzo, lo que supone el despegue de la memoria histórica.
La Comisión Constitucional del Congreso acuerda por unanimidad "el reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista", y el apoyo a las iniciativas de los familiares, aunque la resolución final no menciona la apertura de fosas.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condena los crímenes del franquismo, insta a investigarlos y pide reexplicar el Valle de los Caídos y levantar monumentos a las víctimas.
Entra en vigor la conocida como Ley de Memoria Histórica: reconoce a las víctimas de persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, pero no la obligación de abrir las fosas comunes, y circunscribe la recuperación de la memoria al ámbito "personal y familiar".
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón admite a trámite la denuncia de 22 asociaciones de familiares de desaparecidosen la Guerra Civil y la dictadura franquista por delitos de lesa humanidad. Las asociaciones presentaron a Garzón una lista con los nombres de más de 143.300 desaparecidos. Como responsables de crímenes que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y no afectados por la Ley de Amnistía de 1977, el magistrado apunta a 35 altos cargos del régimen franquista, entre ellos el dictador Francisco Franco. Como parte de la causa, Garzón autoriza exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España.
Finalizan los trabajos de exhumación en el antiguo cementerio de San Rafael (Málaga), la mayor fosa común del franquismo: se han hallado restos de 2.840 fusilados.
Organizaciones humanitarias y familiares de víctimas de la dictadura presentan ante la Justicia argentina una querella por el "genocidio" cometido en España entre 1936 y 1977. La denuncia queda en manos de la juez federal María Servini de Cubría.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspende cautelarmente a Garzón tras decretar el Tribunal Supremo apertura de juicio oral por prevaricación investigar los crímenes del franquismo.
Los Presupuestos Generales del Estado, aprobados en el Congreso con los votos de PP y UPN, eliminan todos los fondos para la memoria democrática, tras haberlos recortado el año anterior.
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre las despariciones en la Guerra Civil y la dictadura. Entre otras medidas, pedía incorporar la desaparición forzada como un delito autónomo e imprescriptible, no amparado por la Ley de Amnistía de 1977; que el Estado asumiera la búsqueda de los desaparecidos a través de un plan nacional; colaboración constante con los familiares y asociaciones y revisar la situación del Valle de los Caídos.
Un juez autoriza la exhumación de los hermanos Ángel y Antonio Ramiro Lapeña de Cuelgamuros (entonces Valle de los Caídos). Los hermanos Lapeña fueron asesinados por los sublevados en 1936 y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza). Sus restos fueron trasladados a Cuelgamuros en los años 50, como los de otras muchas fosas, sin permiso de la familia.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) entrega los restos de Timoteo Mendieta, recuperados de una fosa en Guadalajara, a su hija, Ascensión. La exhumación de Guadalajara fue ordenada por un juez a petición de la jueza de la "querella argentina", María Servini.
El cuerpo del dictador es exhumado y trasladado fuera de la Basílica de Cuelgamuros (antes Valle de los Caídos), en cumplimiento de la ley de memoria histórica.
Entra en vigor la Ley de Memoria Democrática, que entre otras cosas obliga al Estado a elaborar un censo y buscar a las víctimas, y anula las condenas del franquismo.
Se cierra la fosa de Pico Reja, en el cementerio de Sevilla, donde se han hallado restos de 1.786 represaliados por el franquismo.
Los restos de José Antonio Primo de Rivera salen del valle de Cuelgamuros, tras 64 años enterrados junto al altar mayor de la basílica, y son trasladados por decisión de la familia al cementerio madrileño de San Isidro.
Comienzan los trabajos forenses para exhumar a víctimas de la basílica del Valle de Cuelgamuros. Hasta octubre de 2025 se han exhumado los cuerpos de más de 300 personas.
Tres relatores de la ONU emiten un informe no vinculante en el que critican que las leyes de "concordia" impulsadas por PP y Vox en varias comunidades autónomas pueden "invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista".
La búsqueda de los restos de las víctimas de la Guerra de España continúa, al igual que la exhumación de fosas. Sin embargo, los familiares se quejan de la lentitud del proceso y de que los trabajos dependen de las subvenciones, que van y vienen según los gobiernos de turno. Los descendientes más mayores se van, y no saben quién tomará el testigo. Por eso, cada vez que una familia puede enterrar dignamente a uno de los suyos, es un paso más contra la desmemoria, para la reparación de las víctimas y para que aquellos hechos no vuelvan a repetirse.
