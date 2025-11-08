Cronología de la memoria democrática en España: del final de la guerra a las exhumaciones científicas

El camino para el reconocimiento de la memoria histórica de la Guerra Civil y el franquismo en España ha sido tortuoso, y más aún el de la búsqueda y recuperación de los restos de las víctimas de la represión. Tras la guerra, el régimen impuso el discurso oficial de los vencedores e intentó relegar a los vencidos al olvido. Pero los familiares de los desaparecidos no olvidaron y muchos intentaron recuperar sus restos, incluso en plena dictadura y, ya muerto Franco, durante la Transición.

La exhumación en Priaranza del Bierzo en 2000 marcó un antes y un después. La Ley de Memoria Democrática de 2022 es el último jalón de este camino, pero previsiblemente no será el último.

La búsqueda de los restos de las víctimas de la Guerra de España continúa, al igual que la exhumación de fosas. Sin embargo, los familiares se quejan de la lentitud del proceso y de que los trabajos dependen de las subvenciones, que van y vienen según los gobiernos de turno. Los descendientes más mayores se van, y no saben quién tomará el testigo. Por eso, cada vez que una familia puede enterrar dignamente a uno de los suyos, es un paso más contra la desmemoria, para la reparación de las víctimas y para que aquellos hechos no vuelvan a repetirse.