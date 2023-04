Tras 64 años enterrados junto al altar mayor de la basílica del valle de Cuelgamuros, los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera van a ser trasladados este lunes al cementerio de San Isidro (Madrid), donde serán depositados junto a varios de sus familiares.

Para ello, la exhumación del fundador de la Falange han comenzado a primera hora de este lunes en la basílica del Valle de los Caídos a puerta cerrada y sin presencia de autoridades ni de prensa.

El templo permanece cerrado al público desde este sábado para preservar la intimidad y evitar la enorme expectación mediática que en 2019 acompañó el traslado del dictador Francisco Franco, y con la prensa lejos de la zona de trabajo.

La operación se lleva a cabo con la máxima discreción desde las seis de la mañana y se centra en la retirada de la lápida de granito de 3.500 kilos que cubre la fosa donde descansan sus restos desde 1959, coincidiendo con la inauguración del recinto ordenado construir por Francisco Franco.

En el rebautizado Valle de Cuelgamuros se encuentran ya dos coches fúnebres para el traslado del fundador de la Falange al cementerio de San Isidro, el lugar elegido por la familia y donde están enterrados otros familiares del fundador de la Falange, como su hermanos Miguel, ministro de Franco, y Pilar.

Sin representación del Gobierno

Durante el acto solo están presentes los familiares del fundador de la Falange y no ha asisitido ningún representante del Gobierno, aunque sí de Patrimonio, al que pertenece el mausoleo. No ha asistido, por tanto, la ministra de Justicia como notaria mayor del reino -como sucedió en el caso de Franco-, ya que Primo de Rivera no fue jefe de Estado.

Tras la extracción del féretro, está previsto que el prior de la abadía benedictina, Santiago Cantera, rezará un responso junto a los descendientes de Primo de Rivera, que son quienes han solicitado la exhumación de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática aprobada el año pasado, que impide la presencia de restos mortales en ningún lugar "preeminente" del Valle de Cuelgamuros.

Desde este viernes, el cementerio ha estado realizando pequeñas obras de reacondicionamiento para preparar la llegada los restos del fundador de la Falange. El costeo para la retirada de la lápida de granito de 3.500 kilos que cubre la fosa en la basílica del Valle y su reposición por seis losas de mármol negro ascenderá a 8.630 euros.

Este será el cuarto traslado de los restos del fundador de la Falange, sacados en 1938 de una fosa común de la sacramental de Florida Alta (Alicante) para ser depositados en un nicho del cementerio alicantino de Nuestra Señora de los Remedios. Un año después fueron trasladados al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y, desde 1959, ocupaban un lugar preeminente en la basílica del Valle de Cuelgamuros.

01.31 min Mola, Sanjurjo, Franco o Queipo de Llano: las otras exhumaciones en España

La Fundación Francisco Franco ha mostrado su "más enérgica repulsa" por la exhumación de este lunes, la cual ha catalogado como "profanación" y "una nueva acción ruin y guerracivilista" del Gobierno. Por ello, se ha conjurado para mantener "viva y presente" su memoria y su obra.