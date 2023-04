Falangistas protagonizan momentos de tensión a la llegada de los restos de Primo de Rivera al cementerio de San Isidro

Un grupo de simpatizantes de la Falange han protagonizado este lunes momentos de tensión a la llegada del coche fúnebre con los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera al cementerio de San Isidro, donde reposarán tras haber sido exhumados del valle de Cuelgamuros, donde ha estado 64 años.

Un centenar de personas, entre ellas muchos curiosos, han esperado a las puertas del cementerio de San Isidro la llegada de los restos, en un ambiente de cierto malestar por la exhumación y la actitud de la familia de Primo de Rivera.

El coche fúnebre con los restos de Primo de Rivera ha entrado sobre las 13:30 horas en el camposanto, el más antiguo de la Madrid, escoltado por la Guardia Civil y acompañado por una larga comitiva donde viajan los familiares del fundador de la Falange. Han sido ellos quienes han decidido que los restos de José Antonio reposen a partir de ahora en San Isidro, junto a otros familiares enterrados allí.

En la acera de enfrente del camposanto, y entre gran cantidad de medios de comunicación, varias personas se han concentrado ataviadas con cinturones, camisetas y brazaletes con la bandera de España, así como de banderas de la Falange y su simbología.

Reprochan la actitud de la familia de Primo de Rivera

El jefe nacional de la Falange, Manuel Andrino, ha reprochado, en declaraciones a los medios, la actitud de la familia, que ha calificado de "cobarde y servil". Ha rechazado además la actitud "profanadora" del Gobierno mediante la Ley de Memoria Democrática.

Algunos de los concentrados acusaban a la familia de Primo de Rivera de no haber "luchado" lo suficiente para impedir la exhumación, que, además, calificaron de medida electoral a poco más de un mes para los comicios.

"Sus familiares, sobrinos-nietos, no conocieron a José Antonio, no se sienten relacionados con su doctrina y no han luchado por mantener su derecho a reposar ahí", ha denunciado Jesús Muñoz, convocante de esta concentración y que se define como falangista.

Muñoz ha asegurado que seguirán rindiendo homenaje a Primo de Rivera esté donde esté y ha lamentado que esta exhumación se haya convertido otra vez "en un circo", al igual que pasó hace cuatro años con la de Francisco Franco.