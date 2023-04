El Gobierno enmarca la exhumación de Primo de Rivera en la "normalidad" y en la "dignificación de la democracia"

El Gobierno enmarca la exhumación del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, del Valle de Cuelgamuros este lunes en el marco de la "normalidad" del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Deja claro, además, que se trata de un paso más hacia la "dignificación de la democracia".

Los restos de Primo de Rivera han sido trasladados este lunes al cementerio de San Isidro de Madrid tras un acuerdo entre su familia y el Ejecutivo.

Preguntada en una entrevista en Antena 3 al respecto, la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha asegurado que la exhumación se realiza con "absoluta normalidad" y en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, como corresponde a un Estado de Derecho. Ha puesto en valor el trabajo con "rigor técnico" y legal del Gobierno y ha trasladado que la exhumación se ha llevado a cabo con "absoluto respeto y acompañamiento" a la familia del fundador de Falange.

Por su parte, la ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva socialista, Pilar Alegría, ha destacado igualmente desde la sede del PSOE en Ferraz la "normalidad" del cumplimiento de la ley con el fin de que Cuelgamuros se convierta "en un espacio de recuerdo a las víctimas" de la Guerra Civil y la dictadura y para que no se pueda "enaltecer ninguna figura" que evoque a la misma. "Hoy damos un paso más hacia la dignificación de nuestra democracia", ha añadido.

Y ha proseguido diciendo que el Gobierno seguirá trabajando para devolver los restos humanos a los familiares que así lo deseen para poder darles "una sepultura digna".

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dicho que con la exhumación de los restos del fundador de Falange se cumple "con la legalidad" y se cierra "una anomalía histórica" que "no pasaría probablemente en ningún país europeo". "Estamos cumpliendo la ley", ha insistido.

Podemos pide entregar los restos de "represaliados" a sus familiares

“La exhumación de Primo de Rivera es una buena noticia para la democracia, pero hay que aplicar con más eficacia la ley de memoria democrática para que los familiares de las víctimas del fascismo tengan reparación.



Hay que sacar a los fascistas de los mausoleos y de las calles.“ — Ione Belarra (@ionebelarra) April 24, 2023

En un tuit, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha indicado que "hay que aplicar con más eficacia la ley de memoria democrática para que los familiares de las víctimas del fascismo tengan reparación". "Hay que sacar a los fascistas de los mausoleos y de las calles", ha zanjado.

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha considerado "una buena noticia" la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera pero ha considerado que "vamos muy tarde en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática".

"La familia de Primo de Rivera no es más que nadie y no debe tener más derechos que los represaliados que todavía están en Cuelgamuros, no puede ser que haya mucha gente que se muera sin recuperar los restos de sus familiares", ha señalado Fernández.

En la misma línea, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha escrito en Twitter: "A Primo de Rivera que le entierre su familia donde considere. Cientos de miles de familiares de luchadores por la libertad ni siquiera tienen esa suerte".