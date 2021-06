Impresiona el recorrido que nos dirige al lugar donde se llevan a cabo las excavaciones arqueológicas. Estamos dentro del recinto del Valle de los Caídos, pero lejos de la cruz. Una carretera, viaducto incluido, que fue construida fundamentalmente por presos políticos dentro de un sistema de redención de penas en el que el estado totalitario alquilaba la mano de obra a empresas como, en este caso, Banús.

Nos reciben en el lugar los responsables de Patrimonio Nacional, entidad encargada de la gestión del lugar. También el director del proyecto, el arqueólogo del CSIC, Alfredo González-Ruibal, especializado en investigaciones sobre conflictos bélicos, colonialismo y dictadura. En la primera década del siglo estudió el periodo fascista en el oeste de Etiopía y el colonialismo en Guinea Ecuatorial, y ha realizado trabajos de campo sobre la Guerra Civil y los primeros años del régimen dictatorial de Franco. Allí, nos aclara la envergadura del proyecto y nos dice que estamos ante "un proyecto de historia social, e historia social hecha por arqueólogos... Es conocer las condiciones de vida de los obreros de los años 40, cómo vivían estas personas que construyeron en concreto el Valle de los Caídos".

Y en Carballino, Ourense, Carmen y Pilar Barros Barco explican a este equipo de Informe Semanal los recuerdos de su padre. Su padre redimió condena en Cuelgamuros y su madre estuvo viviendo allí junto a su hermano José, entonces de 5 años y hoy emigrado en Brasil. Carmen nos enseña su partida de nacimiento. En ella consta que nació en Cuelgamuros en 1948 . Pero lo que no dice la partida es cómo nació. Ella misma rememora las palabras de su madre: "Cuando llegó el día que me alumbró, estaba sola. Venía el médico (la interrumpe Pilar, para recordar que lo hizo tres días después). Entonces ella cuando sintió que se aproximaba el momento cogió una tinaja con unos paños y le dijo mi hermano, estate aquí cerca, y se puso una tijera al lado. Ella me alumbró y le cogió el cordón umbilical y le dijo a mi hermano, córtalo. Y mi hermano cogió la tijera y cortó. Y allí ató el cordón como sabía, porque claro, no era experta en medicina".

Las grabaciones de Sueiro

En Madrid, nos encontramos con Susana Sueiro, historiadora e hija del periodista y escritor Daniel Sueiro. En su poder están las grabaciones de las entrevistas que realizó su padre para escribir uno de los libros de referencia sobre la construcción del Valle de los Caídos. "Es un trabajo extraordinario que hizo en una época complicada, porque eran los inicios de la transición. Se publicó en el año 76 la primera edición, y eso quiere decir que empezó su trabajo antes de la muerte de Franco. Es un libro en ese sentido valiente. A mí me parece que tiene mucho sentido todavía hoy porque hacer hablar a sus personajes, a todos los que intervinieron de los que pudo localizar, en las obras del Valle pues es que salen a relucir muchísimas cuestiones de cómo vivían y, en fin, cómo era la vida entonces".

“No había electricidad y él se tuvo que alumbrar con una tea, no podía ponerse de pie, tenía que estar de rodillas porque el techo de la choza era muy bajo“

Con ella escuchamos fragmentos de las entrevistas, como aquel en el que Jesús Cantelar Canales, soldado republicano que estuvo preso en Cuelgamuros, cuenta cómo les dieron facilidades en el mismo destacamento para llevar a la familia: "Yo tenía a mi madre, hermana y un hermano y fueron allí, hice una chabola, estuvieron conmigo hasta que me dieron la libertad". Y nos recuerda el testimonio del practicante, Luis Orejas, también preso político, que tuvo que asistir a una parturienta de 16 años: "No se explica como no murió, porque no había electricidad y él se tuvo que alumbrar con una tea, no podía ponerse de pie, tenía que estar de rodillas porque el techo de la choza era muy bajo, y le tuvo que practicar una cesárea en estas condiciones tremendas".