La Fiscalía pide a la Audiencia incorporar las declaraciones de Koldo y Aldama en el TS al caso de amaño de obra pública
- Ambos han declarado en el Supremo por el caso mascarillas que quedó este miércoles visto para sentencia
- Para el fiscal anticorrupción, las declaraciones en el Supremo "guardan relación" con el caso en la Audiencia
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que incorpore a la causa que investiga sobre la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana entre los años 2018 y 2021, así como la financiación del PSOE las declaraciones del exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama Aldama en el juicio contra ellos en el Tribunal Supremo.
Ambos han declarado en los últimos días en el alto tribunal n el juicio contra ellos y el exministro José Luis Ábalos por el presunto cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia y que ha quedado visto para sentencia este miércoles. Aldama aseguró haber llevado "mordidas" tanto al Ministerio de Transportes como a casa del exdirigente socialista.
Por su parte, Koldo García, aunque negó haber recibido dichas mordidas, sí admitió que se refería a los billetes de 500€ como "chistorras", y que los recibió del PSOE, como parte del reembolso de gastos adelantados, y de la Guardia Civil, que se los daba para que los cambiara por billetes más pequeños.
"Guardan relación"
Según un escrito al que ha tenido acceso RTVE.es, la Fiscalía Anticorrupción hace esta solicitud al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, al considerar que las manifestaciones de los dos acusados en el juicio, que también están investigados en la Audiencia Nacional, "guardan relación" con la pieza sobre el presunto amaño de obra pública y la presunta financiación irregular del PSOE, y en la que están investigados además Ábalos y su sucesor en el PSOE Santos Cerdán.
Se trata de una de las ramificaciones del llamado caso Koldo. La pieza separada referente a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas se abrió el pasado mes de septiembre.
Además, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno indaga también los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes. En concreto, por la sospecha de que el exministro socialista y Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el partido a la hora de devolver gastos anticipados con el fin de blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.