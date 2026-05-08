La Fiscalía pide a la Audiencia incorporar las declaraciones de Koldo y Aldama en el TS al caso de amaño de obra pública

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que incorpore a la causa que investiga sobre la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana entre los años 2018 y 2021, así como la financiación del PSOE las declaraciones del exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama Aldama en el juicio contra ellos en el Tribunal Supremo.

Ambos han declarado en los últimos días en el alto tribunal n el juicio contra ellos y el exministro José Luis Ábalos por el presunto cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia y que ha quedado visto para sentencia este miércoles. Aldama aseguró haber llevado "mordidas" tanto al Ministerio de Transportes como a casa del exdirigente socialista.

Por su parte, Koldo García, aunque negó haber recibido dichas mordidas, sí admitió que se refería a los billetes de 500€ como "chistorras", y que los recibió del PSOE, como parte del reembolso de gastos adelantados, y de la Guardia Civil, que se los daba para que los cambiara por billetes más pequeños.