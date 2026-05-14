Koldo García se niega a declarar ante la Audiencia Nacional por los contratos de mascarillas de Baleares y Canarias

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha vuelto a sentarse este jueves ante un juez, pero se ha acogido a su derecho a no declarar. El que fuera chico para todo del ministro de Transportes estaba citado a declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga los contratos adjudicados para la compra de mascarillas por los gobiernos de Baleares y Canarias a Soluciones de Gestión S. L., la empresa vinculada a Víctor de Aldama.

García, que permanece ingresado en la cárcel de Soto del Real, había sido llamado a declarar en calidad de imputado a raíz del informe que elaboró la UCO sobre los contratos adjudicados por el Gobierno de Baleares en la pandemia, liderado entonces por la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

El informe de la Guardia Civil concluyó que los contratos sanitarios eran "parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo". Esa relación entre el exasesor y el comisionista era la que garantizaba, según la UCO, que Aldama tuviese "acceso" a José Luis Ábalos.

La defensa de Koldo ha intentado en varias ocasiones que el juez Moreno archivase el caso. De hecho, esta misma semana, el magistrado rechazó una de las solicitudes de la letrada, que argumenta que su cliente ya ha sido juzgado por estos hechos en el Tribunal Supremo, donde Ábalos, Koldo y Aldama esperan la sentencia por los presuntos amaños de los contratos de mascarillas que suscribieron dos órganos dependientes del Ministerio de Transportes.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN