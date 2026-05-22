Real Madrid vs Valencia Basket: la experiencia madridista se mide al descaro 'taronja' en la 'Final Four' de la Euroliga

El Real Madrid y el Valencia Basket vivirán este viernes un nuevo enfrentamiento en esta temporada, este con un premio bastante sobresaliente como el de convertirse en el finalista español de la Euroliga 2025-2026, cuya 'Final a Cuatro' acoge el Telekom Center de Atenas.

Una semifinal, que se jugará tras la que medirá al Olympiacos griego, señalado como el rival a batir y mejor equipo de la Fase Regular, y el Fenerbahce turco, defensor del título, que cruzará al experimentado y algo mermado conjunto madridista contra la gran revelación de la temporada, un equipo 'taronja' que acude como novato y en busca de que su descaro le haga hacer historia.

Los de Pedro Martínez, segundos de la temporada regular, se han plantado en el emblemático OAKA después de una campaña donde han sabido mantener el listón competitivo en casi todo momento y tras hacer algo poco visto en la historia de la Euroliga, como remontar un 0-2 en el 'playoff' tras perder los dos primeros choques en el Roig Arena y ante un rival de mucha entidad como el Panathinaikos griego.

El Valencia Basket emuló así lo hecho precisamente por el Real Madrid en 2023, año en el que acabó ganando su undécima Copa de Europa con el recordado tiro de Sergio Llull para batir al Olympiacos. Los 'taronja' quieren también replicar eso y para ello tendrán que dejar fuera primero a los de Sergio Scariolo, que apelan a su mayor experiencia y también a su buen momento para compensar las bajas claves que tiene para tratar de volver a cruzarse en el camino de su rival.

El líder de la Liga Endesa y el conjunto valenciano se verán las caras por séptima ocasión en esta temporada. El inicio fue 'taronja', ganador en los dos primeros choques, uno de ellos para levantar la Supercopa Endesa, pero los madridistas le dieron la vuelta a la situación y se han llevado los cuatro siguientes, entre ellos el apasionante 106-108 de las semifinales de la Copa del Rey, donde los de Pedro Martínez eran anfitriones y parecían tener ganado el billete a la final hasta la irrupción de Mario Hezonja.