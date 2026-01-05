El Real Madrid-Maccabi Tel Aviv de Euroliga del jueves se disputará a puerta cerrada

El partido de la Euroliga de baloncesto que enfrentará a Real Madrid y Maccabi Tel Aviv en el Movistar Arena el jueves 8 de enero se disputará a puerta cerrada "por motivos de seguridad" y siguiendo la recomendación de la Policía Nacional.

Así lo ha anunciado este lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras mantener una reunión a la que han acudido responsables de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Brigada Provincial de Información, la UIP, la Policía Municipal de Madrid, el SAMUR, Bomberos y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y seguridad del Real Madrid y del Movistar Arena.

Martín ha confirmado asimismo que se han comunicado "diversas concentraciones" de rechazo a Israel y apoyo a Palestina en el entorno del Movistar Arena en la tarde del jueves y que, para garantizar tanto el desarrollo del partido como el "derecho a manifestación", habrá un "importante despliegue" por parte de la Policía Nacional, equivalente al de un partido de fútbol de alto riesgo.