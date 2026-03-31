Junqueras, sobre el frente de izquierdas de Rufián: "Fui a la cárcel por Cataluña, no para que Colau sea diputada de ERC"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha vuelto a cerrar la puerta a la vía planteada por Gabriel Rufián para articular un frente de izquierdas: "Fui a la cárcel por Cataluña, no para que Ada Colau sea diputada en una lista de Esquerra", ha aseverado.

Junqueras ha participado junto al presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, en la presentación del libro El franquisme en temps de Trump, del diputado republicano en el Congreso Francesc-Marc Álvaro, celebrada en Barcelona.

El líder de ERC ha coincidido con Rull en la necesidad de que haya una "voluntad explícita de entendimiento" entre todas las formaciones que se consideran "de tradición democrática" para "salvar los valores" de una Cataluña modernista. Aun así, Junqueras ha afirmado que este "entendimiento" no pasa "por una coalición electoral", y, en este sentido, ha dejado claro que él "no fue a la cárcel" para que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau "sea diputada en una lista de ERC", una idea que encajaría con el frente de izquierdas que defiende Rufián.

Actualizar el "sentido de pertenencia" a Cataluña Tanto Junqueras como Rull han defendido la necesidad de "actualizar" el "sentido de pertenencia" a la catalanidad, ya que no hacerlo "hipotecaría y cuestionaría la viabilidad de la nación catalana de cara al futuro", en palabras del presidente del Parlament. Esta "actualización" del sentido de pertenencia, ha dicho Rull, pasa por tener en cuenta "a los nuevos catalanes que vienen de procedencias distintas y diferentes concepciones religiosas", porque, de no hacerlo, "se dejaría el terreno absolutamente abonado" para la extrema derecha. Junqueras rechaza negociar los presupuestos de Illa al no tener "garantías" con el IRPF tras su reunión con Sánchez Y ha agregado que, en lo relacionado con la gestión de la migración, Cataluña debe apostar por la "lengua, el trabajo y los espacios compartidos de convivencia", y no por crear "cajones estancos" a nivel poblacional, lo que requiere "consensos muy amplios a nivel político". Junqueras ha advertido sobre cómo las formaciones de extrema derecha se encuentran con un terreno abonado para su crecimiento ante la desaparición de la vida en comunidad.