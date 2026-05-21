Fernández descarta lawfare porque "apunta a cuestiones que son preocupantes" y pide explicaciones a Zapatero y el PSOE
- Desvincula a los exministros de Podemos, presentes en el Consejo que rescató a Plus Ultra
- Fernández sobre Rufián: "Conecta muy bien con la izquierda, hay que escucharle"
Dos días después de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el caso Plus Ultra, el portavoz de Podemos ha insistido en que al Ejecutivo "se le está poniendo muy cuesta arriba la legislatura". Pablo Fernández ha ofrecido una entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional, en la que ha afirmado que el Partido Socialista "se ve acosado por casos de corrupción clarísimos y el caso de Zapatero es moralmente cuestionable", porque el auto tiene "indicios bastantes claros".
En este sentido, a pesar de que cree que "es indiscutible que hay una guerra sucia judicial", en el caso de Zapatero "hay muchos indicios y no puede hablarse de lawfare".
Cuando se produjo el rescate de Plus Ultra, varios miembros de podemos se sentaban a la mesa del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en el Gobierno de Coalición. Entre ellos, el ex vicepresidente Pablo Iglesias o las exministras Ione Belarra (actual secretaria general de Podemos) e Irene Montero (hoy eurodiputada). Sin embargo Fernández ha desvinculado a los miembros de su partido del rescate: "no tenemos nada que ver y lo podemos acreditar", ha dicho.
"Se tendrá que probar si Zapatero ejerció influencia en los ministerios relacionados con ese rescate" que, tal como ha señalado, estaban "en manos del PSOE", como Industria, Economía o Hacienda. Por eso insiste, "el Gobierno tiene que dar explicaciones pormenorizadas porque este caso y esta presunta trama vincula directamente a las carteras socialistas"-
Podemos se desvincula y pide "explicaciones pormenorizadas"
El auto, ha insistido, "apunta a cuestiones preocupantes y Zapatero tendrá que explicar de forma muy pormenorizada", ha dicho, como también "el PSOE debería dar explicaciones".
A la "inacción por la vivienda", las "grandes cantidades que se gastan en tanques" y "casos sangrantes de corrupción, como los de Ábalos o Cerdán", ha insistido Fernández, ahora se suma la imputación de Zapatero, "que es el líder espiritual del PSOE".
Sin embargo ha criticado la estrategia de los socialistas para defenderse: "La izquierda no debería entrar en el y tú más, como hizo ayer Sánchez. La derecha estos comportamientos los acepta y jalea, pero izquierda no los tolera".
Fernández sobre Rufián: "Conecta muy bien con la izquierda, hay que escucharle"
El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández insiste en que "es necesaria una izquierda fuerte y transformadora, que dé soluciones a la gente". En ese sentido, ha señalado en Las Mañanas de RNE que "Rufián y Montero conectan muy bien con ese electorado de izquierdas, y podrían hacer buen equipo".
Así se ha referido Fernández a la última propuesta del líder de ERC, Gabriel Rufián, que este miércoles se postuló a liderar una lista de confluencias de izquierdas, a la izquierda del PSOE, pero autónoma de éste. Rufián, ha dicho, "es una persona que conecta muy bien con la izquierda, hay que escucharle con atención", pero "somos muy respetuosos con otras formaciones y queremos serlo, con él y con ERC". El portavoz de los morados considera "imprescindible" esa izquierda fuerte, "que entienda la plurinacionalidad de este país".