La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 6 de abril con los jueces de MasterChef 14 como invitados

La Revuelta regresa después de las vacaciones de Semana Santa y lo hace por todo lo alto, nada más y nada menos que con Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja, jueces de MasterChef 14, como invitados de David Broncano. Puedes seguir el programa de hoy lunes 6 de abril en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Javier Gurruchaga carga contra Trump El popular y polivalente actor y cantante donostiarra visitó La Revuelta para presentar la gira del 50º aniversario de la Orquesta Mondragón, y no dudó en expresarse de forma franca y contundente en contra del presidente estadounidense, Donald Trump: “Somos sus vasallos, si hacemos algo que no le gusta, nos desprecia. Espero que este país responda con dos cojones, hay que pararle los pies”, declaró Javier Gurruchaga en su primera entrevista con Broncano. Javier Gurruchaga reclama una respuesta contundente contra Trump: "Hay que pararle los pies" | La Revuelta CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta) Por su parte, Russian Red puso la nota musical al programa presentando el nuevo concepto de su directo, una residencia íntima en Madrid en la que “se trata de que sucedan cosas” entre canción y canción para conectar con su público. En su paso por La Revuelta, la cantante y compositora madrileña interpretó una “apropiación” del clásico “Si tú me dices ven”, de Los Panchos. 03.39 min La Revuelta | Russian Red - "Si tú me dices ven"