El 'Guernica africano' de Dumile Feni encara la obra de Picasso en el Reina Sofía

Un cuadro de formato casi cuadrado, colocado enfrente del Guernica de Picasso, pero a una distancia prudencial con una galería de por medio. Al contemplar el dibujo del sudafricano Dumil Feni en el Museo Reina Sofía, las figuras picassianas se reflejan en el cristal y se cuelan en la experiencia estética. Un efecto "inesperado y muy hermoso", según la comisaria de la exposición, Tamar Garb.

El MNCARS exhibe del 25 de marzo al 22 de septiembre La historia no se repite, pero rima. Dumile Feni: Guernica africano, una propuesta que arroja una mirada diferente sobre la historia del arte y pone a dialogar piezas de otros pintores con la obra emblemática del artista malagueño.

Garb apunta que el proyecto "cierra un círculo" porque Feni, autodidacta, sin educación artística formal, se nutrió de su tradición africana, mientras que Picasso llegó al cubismo, tras integrar la estética de las máscaras del continente negro. A su vez, en los años 60 en Johannesburgo, Feni conocía las reproducciones del Guernica y también de otros grandes nombres como Goya o El Bosco.

'Mujer y niño', Dumile Feni. © Estate Dumile Feni y Dumile Feni Family Trust

Es la primera vez que el Guernica africano sale de Sudáfrica y se expone en Europa. Por primera vez, se mostró al público en la Galería 101 de Johannesburgo, un espacio que exhibía la obra de artistas negros pese a las leyes de segregación racial vigentes. Era 1967, la ambición del dibujo, un carboncillo y lápiz sobre papel de periódico, rompía con las convenciones y lo que se esperaba de un pintor de color: artesanía, provincianismo y objetos destinados a los turistas.

La comisaria de la muestra destaca que la pobreza de los materiales es "una pesadilla para los conservadores", de hecho se aprecia que el papel de prensa ha amarilleado y el marco negro de madera presenta algunas zonas melladas.

Garb indica que Feni refleja "imágenes de fantasía" con animales con dos cabezas, figuras con máscaras y tres piernas o un inquietante bebé que es amamantado por las ubres de una vaca. Un hombre sentado a la mesa con un extraño encaje en la escena puede remitir al padre del artista, que era predicador. Matiza que el título Guernica africano no es original del artista, pudo deberse a un galerista o un crítico, pero Feni no renegó de esa denominación.

Artista en el exilio Entre las obras seleccionadas por Garb para acompañar el Guernica africano, destaca un dibujo posterior del artista. Feni salió de Sudáfrica hacia el exilio, sin billete de vuelta, primero recaló en Londres y luego cruzó el Atlántico hasta Nueva York. En la Gran Manzana, en 1987, trazó Hector Pieterson, un niño de 12 años, asesinado en Soweto cuando la policía abrió fuego contra los estudiantes que protestaban por la imposición del africaáns como lengua vehicular en los colegios. 'Hector Pieterson', 1987, Dumile Feni. ©Estate Dumile Feni y Dumile Feni Family Trust La foto de Hector Pietersen muerto en brazos de otro estudiante se convirtió en un icono global. Aquel día murieron 566 niños negros por la represión policial. Nada nuevo para el aparheid que había cometido otras matanzas. En memoria de otro pequeño asesinado, la poeta Ingrid Jonker, escribió unos versos premonitorios que Mandela leyó en 1994 en su discurso de toma de posesión ante el primer parlamento de Sudáfrica elegido democráticamente. "el niño que se volvió hombre recorre toda África el niño que se volvió gigante viaja por todo el mundo sin pase" Ingrid Jonker, 1960 Dumile fue llamado por algunos críticos de arte "el Goya de los suburbios", una denominación con la que no estaba de acuerdo, pero la elección de la monocromía, un austero blanco y negro en la mayoría de sus obras se podría asociar fácilmente con las pinturas negras del aragonés. La comisaria de La historia no se repite, pero rima. Dumile Feni: Guernica africano apunta que Feni estaba claramente en contra del régimen racista y fascista sudafricano, pero no quería que sus dibujos se utilizaran como propaganda o un instrumento político, mientras que en el caso de Picasso se trata de un arte combativo, con la intención de movilizar conciencias y un claro mensaje antibelicista.