El 'Guernica africano' de Dumile Feni encara la obra de Picasso en el Reina Sofía
- Los trabajos del artista africano se exponen hasta el 22 de septiembre en Madrid
- Es la primera vez que el Guernica africano sale de Sudáfrica y se puede ver en Europa
Un cuadro de formato casi cuadrado, colocado enfrente del Guernica de Picasso, pero a una distancia prudencial con una galería de por medio. Al contemplar el dibujo del sudafricano Dumil Feni en el Museo Reina Sofía, las figuras picassianas se reflejan en el cristal y se cuelan en la experiencia estética. Un efecto "inesperado y muy hermoso", según la comisaria de la exposición, Tamar Garb.
El MNCARS exhibe del 25 de marzo al 22 de septiembre La historia no se repite, pero rima. Dumile Feni: Guernica africano, una propuesta que arroja una mirada diferente sobre la historia del arte y pone a dialogar piezas de otros pintores con la obra emblemática del artista malagueño.
Garb apunta que el proyecto "cierra un círculo" porque Feni, autodidacta, sin educación artística formal, se nutrió de su tradición africana, mientras que Picasso llegó al cubismo, tras integrar la estética de las máscaras del continente negro. A su vez, en los años 60 en Johannesburgo, Feni conocía las reproducciones del Guernica y también de otros grandes nombres como Goya o El Bosco.
Es la primera vez que el Guernica africano sale de Sudáfrica y se expone en Europa. Por primera vez, se mostró al público en la Galería 101 de Johannesburgo, un espacio que exhibía la obra de artistas negros pese a las leyes de segregación racial vigentes. Era 1967, la ambición del dibujo, un carboncillo y lápiz sobre papel de periódico, rompía con las convenciones y lo que se esperaba de un pintor de color: artesanía, provincianismo y objetos destinados a los turistas.
La comisaria de la muestra destaca que la pobreza de los materiales es "una pesadilla para los conservadores", de hecho se aprecia que el papel de prensa ha amarilleado y el marco negro de madera presenta algunas zonas melladas.
Garb indica que Feni refleja "imágenes de fantasía" con animales con dos cabezas, figuras con máscaras y tres piernas o un inquietante bebé que es amamantado por las ubres de una vaca. Un hombre sentado a la mesa con un extraño encaje en la escena puede remitir al padre del artista, que era predicador. Matiza que el título Guernica africano no es original del artista, pudo deberse a un galerista o un crítico, pero Feni no renegó de esa denominación.
Artista en el exilio
Entre las obras seleccionadas por Garb para acompañar el Guernica africano, destaca un dibujo posterior del artista. Feni salió de Sudáfrica hacia el exilio, sin billete de vuelta, primero recaló en Londres y luego cruzó el Atlántico hasta Nueva York. En la Gran Manzana, en 1987, trazó Hector Pieterson, un niño de 12 años, asesinado en Soweto cuando la policía abrió fuego contra los estudiantes que protestaban por la imposición del africaáns como lengua vehicular en los colegios.
La foto de Hector Pietersen muerto en brazos de otro estudiante se convirtió en un icono global. Aquel día murieron 566 niños negros por la represión policial. Nada nuevo para el aparheid que había cometido otras matanzas. En memoria de otro pequeño asesinado, la poeta Ingrid Jonker, escribió unos versos premonitorios que Mandela leyó en 1994 en su discurso de toma de posesión ante el primer parlamento de Sudáfrica elegido democráticamente.
"el niño que se volvió hombre
recorre toda África
el niño que se volvió gigante
viaja por todo el mundo
sin pase" Ingrid Jonker, 1960
Dumile fue llamado por algunos críticos de arte "el Goya de los suburbios", una denominación con la que no estaba de acuerdo, pero la elección de la monocromía, un austero blanco y negro en la mayoría de sus obras se podría asociar fácilmente con las pinturas negras del aragonés.
La comisaria de La historia no se repite, pero rima. Dumile Feni: Guernica africano apunta que Feni estaba claramente en contra del régimen racista y fascista sudafricano, pero no quería que sus dibujos se utilizaran como propaganda o un instrumento político, mientras que en el caso de Picasso se trata de un arte combativo, con la intención de movilizar conciencias y un claro mensaje antibelicista.
Persecución policial
El compromiso con la desigualdad social del sudafricano es evidente en su obra La clase, en la que algunas figuras aparecen boca abajo, al final de la escala social. Sufrió en sus carnes la persecución policial "fue encarcelado por inmoralidad por mantener relaciones sexuales con personas de otra raza. Y era un hombre perseguido políticamente. De hecho, le fue muy difícil conseguir el visado para salir de Sudáfrica. Lo logró con ayuda de amigos que vivían en Reino Unido y tenía un billete solamente de ida, nunca pudo volver", describe Garb.
Una de las piezas más singulares de Feni es No conocerías a Dios ni aunque te escupiera en un ojo, un rollo de papel de 53 metros de largo, del que se muestran unos siete metros, realizada en Londres en 1975. Se trata de una especie de diario del artista, que incluye textos y motivos que pueden recordar a los dibujos de Picasso.
El Reina Sofía organiza una charla inaugural que ofrece la comisaria de la muestra, Tamar Garb, y un concierto de música con el estreno mundial de la pieza musical Inkomo iwile, de los artistas sudafricanos Philip Miller y Tshegofatso Moeng en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel.
La composición musical de Miller y Moeng trata de establecer un diálogo paralelo entre los sonidos tradicionales sudafricanos y el repertorio clásico de cuerda, voz y viento. Para la ejecución de la pieza, se ha reunido un completo elenco de intérpretes procedentes de Sudáfrica y España, con el apoyo de la organización sudafricana Spier Arts Trust.
La exposición La historia no se repite, pero rima. Dumile Feni: Guernica africano puede verse en el Museo Reina Sofía hasta el 22 de septiembre.