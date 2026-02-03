Banksy, Hering y SUSO33 velan armas y traen el mejor arte urbano a Madrid
- Arte urbano. De los orígenes a Banksy se expone del 4 de febrero al 3 de mayo
- La sala de Mateo Inurria de la Fundación Canal acoge más de 60 obras de los mejores grafiteros
De grito en un muro a obra bendecida por el mercado en una galería o un museo, el arte urbano ha hecho un recorrido vertiginoso desde las calles de Nueva York en los años 60 a consagrarse en las casas de subastas del siglo XXI. El artista más seguido en redes sociales es un grafitero, Banksy, mientras que sus predecesores Keith Hering y Jean Michel Basquiat siguen entre los artistas más cotizados del planeta.
En Arte urbano. De los orígenes a Banksy, la Fundación Canal ofrece más de 60 piezas de técnicas diversas de los grafiteros más relevantes del mundo, desde el pionero TAKI 183 a los españoles PichiAvo, el Xupet negre o SUSO33, cuya obra i-Legal cierra la muestra. El madrileño ha escogido un "poema visual", aunque su madre le ha echado la bronca, diciéndole que dibuja "mucho mejor que eso".
SUSO33 ha explicado que, del limbo legal del grafiti en su ubicación original, lienzo en un solar invisible desde el exterior, cuando los paneles se trasladan a la sala devienen legales y en el muro queda una "i" solitaria. Ha añadido que algunos galeristas engañaron a los primeros grafiteros y se quedaron con su obra sin remunerarla y "eran ellos los ilegales".
El recorrido se articula en cinco etapas históricas: desde las primeras prácticas de autoafirmación vinculadas al grafiti hasta la progresiva sofisticación de lenguajes, técnicas y discursos que lo han llevado a ocupar un lugar central en el marco del arte contemporáneo. A estas secciones se suma un apartado monográfico dedicado a Banksy, figura clave para comprender la dimensión mediática y simbólica del arte urbano en la actualidad.
Arte o vandalismo
El espacio abovedado de la galería de ladrillo visto sirve para reflexionar sobre los límites entre el arte y el vandalismo. La comisaria de la exposición Patrizia Cattaneo lo tiene claro y pone como ejemplo Tuttomondo, el mural que Keith Haring realizó en Pisa en 1989 y acaba de ser restaurado. La experta señala que "aporta valor añadido, belleza, con las clasicas figuras de colores del artista. No es el autor el que se autoproclama, sino que tiene un reconocimiento global".
Unas fotos con firmas en urinarios públicos, vagones de metro o puentes de autopista degradan los lugares públicos "algo que no es arte", según Cattaneo, que va un paso más allá y ha seleccionado atentados contra el patrimonio histórico como trazos de spray en una estatua de la catedral de Santiago de Compostela, una firma en un fresco de Herculano o pintadas en una escultura de Chillida. En este último caso, el Supremo determinó que es delito vandalizar una obra contempóranea.
El grafiti nació como acto de afirmación y apropiación del espacio urbano con el tag, una firma rápida ejecutada con rotulador o pintura en aerosol. El primer grafitero trabajaba de mensajero en la gran manzana, era de origen griego, se llamaba Demetraki y vivía en la calle 183 al norte de Manhattan. TAKI 183 es el precursor del grafiti neoyorkino, en la sala se muestra su firma sobre un plano de metro.
El reconocimiento llegó en los años 80 con estrellas emergentes como Hering y Basquiat, que transformaron los códigos de la cultura underground en lenguajes personales, reconocidos por el arte contempóraneo. El grafiti cruzó a Europa con polos de interés en París y en Berlín, cuyo muro se convirtió en un lienzo monumental y político.
En España, la Movida madrileña generó un contexto de efervescencia cultural en el que el grafiti se alejó de la agresividad estadounidense para buscar una relación más armónica con la ciudad.
Iconos españoles
SUSO33 presenta dos piezas en la exposición, además del cierre, ha realizado una instalación site specific en la que amplía las líneas de fuga de una foto que plasma su intervención en una esquina cerca de la Puerta del Ángel en Madrid. El grafitero ha explicado que las siluetas humanas de sus trabajos, son sombras que le representan, porque cuando se va, lo último que queda es su sombra sobre el muro.
Tanto SUSO33 como el Txupet negre evolucionaron de la mera firma caligrafiada a un icono reconocible, la mancha de pintura para el madrileño y el chupete negro para el barcelonés.
Banksy, la estrella global
Amparado en el anonimato, el británico Banksy es el artista contempóraneo más influyente, cualquiera de sus obras, autentificada a través de sus redes sociales logra un impacto global en los medios de comunicación. A través del esténcil, una técnica que le permite rapidez, precisión y reproducción serial, Banksy usa un lenguaje visual que "lo entiende un niño" y supone "un puñetazo en el estómago", según la comisaria de la muestra.
Banksy desplaza el foco hacia el mensaje, permitiéndose una crítica frontal y sin concesiones al consumismo, la guerra, los derechos humanos y las contradicciones de la sociedad actual, combinando compromiso y sarcasmo de forma eficaz. Cattaneo le define como "un pacifista y un activista, que se ha convertido en artivista, es decir, que usa el arte para concienciar al público".
La Fundación Canal dedica una sala entera el diálogo de Banksy con la historia del arte moderno y contemporáneo. Sus imágenes funcionan como relecturas críticas de iconos reconocibles. En Choose Your Weapon (Elige tu arma), 2010, Banksy rinde homenaje a Keith Haring reinterpretando su famoso Barking Dog, una pieza que la comisaria considera un autorretrato, el joven aparece enmascarado como buen grafitero para no ser reconocido por la policía.
En la serie Tesco Soup Cans (Latas de sopa Tesco), 2005, Banksy retoma la icónica sopa Campbell de Andy Warhol para denunciar la estandarización extrema de la cadena de marca blanca como lo barato, repetible y omnipresente. Algo con lo que incide en Very Little Helps (Con muy poco se ayuda), 2008, un grupo de niños jura lealtad a una bolsa de plástico del supermercado Tesco convertida en bandera, las marcas sustituyen a los valores colectivos.
La denuncia de la violencia es una constante en la obra de Banksy en Pulp Fiction (ver arriba), los personajes de Tarantino portan plátanos en vez de pistolas ridiculizando el imaginario violento mediante el humor y el absurdo. El universo de Banksy está habitado por animales antropomorfizados que funcionan como alegorías sociales. Las ratas —rat, anagrama de art— son su emblema conceptual: criaturas perseguidas pero persistentes, al margen del sistema.
Los visitantes podrán disfrutar de Girl with Balloon (Chica con globo), que apareció como mural en Londres en 2002 acompañada de la frase “There is Always Hope” (“Siempre hay esperanza”). La imagen de la niña y el globo rojo en forma de corazón se ha convertido en un símbolo universal de fragilidad y resiliencia y también fue un hito cuando una versión en estampa se autodestruyó después de venderse por más de un millón de euros.
Arte urbano. De los orígenes a Banksy puede verse en la sala de Mateo Inurria de la Fundación Canal del 4 de febrero al 3 de mayo.