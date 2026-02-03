Banksy, Hering y SUSO33 velan armas y traen el mejor arte urbano a Madrid

De grito en un muro a obra bendecida por el mercado en una galería o un museo, el arte urbano ha hecho un recorrido vertiginoso desde las calles de Nueva York en los años 60 a consagrarse en las casas de subastas del siglo XXI. El artista más seguido en redes sociales es un grafitero, Banksy, mientras que sus predecesores Keith Hering y Jean Michel Basquiat siguen entre los artistas más cotizados del planeta.

En Arte urbano. De los orígenes a Banksy, la Fundación Canal ofrece más de 60 piezas de técnicas diversas de los grafiteros más relevantes del mundo, desde el pionero TAKI 183 a los españoles PichiAvo, el Xupet negre o SUSO33, cuya obra i-Legal cierra la muestra. El madrileño ha escogido un "poema visual", aunque su madre le ha echado la bronca, diciéndole que dibuja "mucho mejor que eso".

SUSO33 ha explicado que, del limbo legal del grafiti en su ubicación original, lienzo en un solar invisible desde el exterior, cuando los paneles se trasladan a la sala devienen legales y en el muro queda una "i" solitaria. Ha añadido que algunos galeristas engañaron a los primeros grafiteros y se quedaron con su obra sin remunerarla y "eran ellos los ilegales".

'i-Legal', 2004. © SUSO33, VEGAP, Madrid, 2026

El recorrido se articula en cinco etapas históricas: desde las primeras prácticas de autoafirmación vinculadas al grafiti hasta la progresiva sofisticación de lenguajes, técnicas y discursos que lo han llevado a ocupar un lugar central en el marco del arte contemporáneo. A estas secciones se suma un apartado monográfico dedicado a Banksy, figura clave para comprender la dimensión mediática y simbólica del arte urbano en la actualidad.

Arte o vandalismo El espacio abovedado de la galería de ladrillo visto sirve para reflexionar sobre los límites entre el arte y el vandalismo. La comisaria de la exposición Patrizia Cattaneo lo tiene claro y pone como ejemplo Tuttomondo, el mural que Keith Haring realizó en Pisa en 1989 y acaba de ser restaurado. La experta señala que "aporta valor añadido, belleza, con las clasicas figuras de colores del artista. No es el autor el que se autoproclama, sino que tiene un reconocimiento global". Unas fotos con firmas en urinarios públicos, vagones de metro o puentes de autopista degradan los lugares públicos "algo que no es arte", según Cattaneo, que va un paso más allá y ha seleccionado atentados contra el patrimonio histórico como trazos de spray en una estatua de la catedral de Santiago de Compostela, una firma en un fresco de Herculano o pintadas en una escultura de Chillida. En este último caso, el Supremo determinó que es delito vandalizar una obra contempóranea. 'Matrix', 2021. Técnica mixta sobre lienzo. Artrush.Ch © Poem One El grafiti nació como acto de afirmación y apropiación del espacio urbano con el tag, una firma rápida ejecutada con rotulador o pintura en aerosol. El primer grafitero trabajaba de mensajero en la gran manzana, era de origen griego, se llamaba Demetraki y vivía en la calle 183 al norte de Manhattan. TAKI 183 es el precursor del grafiti neoyorkino, en la sala se muestra su firma sobre un plano de metro. El reconocimiento llegó en los años 80 con estrellas emergentes como Hering y Basquiat, que transformaron los códigos de la cultura underground en lenguajes personales, reconocidos por el arte contempóraneo. El grafiti cruzó a Europa con polos de interés en París y en Berlín, cuyo muro se convirtió en un lienzo monumental y político. 'Anatomía de Asto', 2011, acrílico sobre lienzo, de Rudy Dougbe. © Pro176 En España, la Movida madrileña generó un contexto de efervescencia cultural en el que el grafiti se alejó de la agresividad estadounidense para buscar una relación más armónica con la ciudad.

Iconos españoles SUSO33 presenta dos piezas en la exposición, además del cierre, ha realizado una instalación site specific en la que amplía las líneas de fuga de una foto que plasma su intervención en una esquina cerca de la Puerta del Ángel en Madrid. El grafitero ha explicado que las siluetas humanas de sus trabajos, son sombras que le representan, porque cuando se va, lo último que queda es su sombra sobre el muro. Tanto SUSO33 como el Txupet negre evolucionaron de la mera firma caligrafiada a un icono reconocible, la mancha de pintura para el madrileño y el chupete negro para el barcelonés. 'Arte para el pueblo', acrílico, collage y aerosol sobre lienzo. Artrust.Ch. © El Txupet Negre