El Museo Reina Sofía suma más de 400 obras por valor de 10,6 millones de euros

El Museo Reina Sofía sigue completando sus fondos y en 2025 ha incorporado 404 obras de 130 artistas por un importe de 10,6 millones de euros, con la vista puesta en la inauguración este año de la nueva planta, que cubrirá el periodo que abarca desde la Transición española hasta la actualidad.

El Ministerio de Cultura y el MNCARS han invertido casi tres millones de euros en adquisiciones y el 58,6% de esta cifra se ha destinado a comprar obras de mujeres. También se han recibido donaciones con un valor de más de tres millones de euros y la Fundación Museo Reina Sofía ha depositado piezas por valor de 4,6 millones.

Entre los artistas españoles destacan Maruja Mallo, Soledad Sevilla, Juan Genovés, Isidoro Valcárcel Medina, Delhy Tejero, Isaac Díaz Pardo, Esther Boix, Salvador Dalí, Joan Fontcuberta, Victoria Civera, Darío Villalba, Manuela Ballester, Pablo Gargallo o Ángela de la Cruz. Las colecciones también suman a artistas extranjeros como Judy Chicago, Giuseppe Campuzano, Marta Minujín o la artista emergente palestina Lara Salous.

'Around their hands (En torno a sus manos)', de Lara Salous. MNCARS

Creadores contemporáneos De cara a la apertura de la planta cuarta del edificio Sabatini, dedicada al arte desde la Transición hasta la época actual, se ha incorporado el trabajo de autoras y autores que siguen creando en la actualidad más reciente, nacidos en la década de los 1990, 1980 o 1970. También se han buscado piezas de creadores que no estaban representados o lo estaban de manera insuficiente, además de visibilizar a artistas que luchan por la igualdad de género, racial o cultural. Su director, Manuel Segade, declara que "la colección continúa creciendo a buen ritmo gracias al apoyo clave del Ministerio de Cultura, pero también de la sociedad civil, los herederos de artistas y los coleccionistas que siguen contribuyendo con sus donaciones a la salud de nuestros fondos. Es un verdadero regalo de Navidad poder celebrar todavía durante los próximos meses en la exposición de Maruja Mallo que esa Verbena de Pascua por fin está de vuelta en casa tras un largo exilio". En concreto, el MNCARS ha comprado 81 obras de 36 artistas por un importe total de 2,4 millones de euros. Estas adquisiciones han sido realizadas en su mayor parte gracias a una aportación extraordinaria del Ministerio de Cultura de 2.206.389,11 euros. El Museo ha incorporado artistas vinculadas a la segunda ola del feminismo en los años 60, como Esther Boix, Carmen Pagés, Amèlia Riera o Judy Chicago, de Estados Unidos. Fotograma de 'Women and smoke' de Judy Chicago, 1971-1972, pieza remasterizada en 2016. MNCARS

La compra del año La compra más importante del año del Reina Sofía es la Verbena de Pascua de Maruja Mallo (ver arriba), un cuadro que la artista vendió durante su exilio argentino y también Perfil de joven, una pieza clave de su serie sobre la humanidad entendida como un genérico femenino. De la Generación del 27, entran tres obras de Delhy Tejero: Autorretrato y María Dolores, uno de sus retratos más interesantes, y el dibujo Amanecer de su etapa de madurez. Como institución, el Museo Reina Sofía puede pujar en las subastas por piezas relevantes. Así, ha adquirido un retrato de José de Togores; un bodegón de Celso Lagar, ejemplo del planismo, uno de los pocos ismos de vanguardia españoles; tres obras de Alexandre de Riquer del modernismo catalán, Indolencia del también catalán Ramón Jou Senabré y un biombo con reminiscencias asiáticas que Salvador Dalí realizó con 19 años por encargo de su hermana. Un biombo de Salvador Dalí de 1923. MNCARS En la feria ARCO, se compran dibujos de la artista clave en la generación del 27 y el exilio, Victorina Durán, la artista canaria redescubierta y pionera en la representación de la erótica en femenino Maribel Nazco y la pionera del arte contemporáneo argentino Marta Minujín. La pintora Ángela de la Cruz es recuperada para las colecciones con una de sus obras fundamentales, y se añade también obra escultórica de Elena Blasco, así como cinco obras de María Luisa Fernández. A través de las subastas, el MNCARS se hace con una pintura de Amalia Avia, representante del realismo madrileño, que viene a enriquecer la presencia de mujeres creadoras españolas de los años 60 y 70; y destaca Recuerdo de Valencia, de 1939, la primera pintura que posee la institución de la valenciana Manuela Ballester, con la que se mejora la presencia de mujeres en el exilio latinoamericano, especialmente mexicano. 'Recuerdo de Valencia' de Manuela Ballester, 1939. MNCARS De la época de la Segunda República pasan a formar parte de la colección dos obras que muestran a una mujer atlética, poderosa, que comenzó a representarse en la década de 1930: la pintura La arquera de Rafael Pellicer y el cartel Las Arenas. Balneario. Piscina luminosa. Valencia de Josep Renau. En fotografía, se cuenta con la serie completa Herbarium de Joan Fontcuberta, una pieza clave de la crítica de la representación en los años 80, y una selección de Documentos básicos de Darío Villalba. En el mismo soporte, Playa de Maider López amplía los fondos de arte relacional español.

Gargallo modela a Picasso De Pablo Gargallo se incorpora una escultura de terracota L'Aragonais ou Jeune homme à la marguerite (El aragonés o Joven hombre con una margarita) de 1927, que se considera que reproduce la fisonomía de Pablo Picasso. 'L’Aragonais ou Jeune homme à la marguerite' de Pablo Gargallo, 1927. Joaquin Cortes FOTO: Joaquín Cortés El Museo integra esculturas realizadas desde los años 70 hasta la actualidad por Salomé Cuesta, Joan Rom o Juan Bordes. Desde el trabajo objetual de Victoria Civera a una videoinstalación de Jon Mikel Euba. También se añade la instalación El sabor del recuerdo de Begoña Montalbán.