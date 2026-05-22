Radio 3 muestra que la música en vivo no entiende de horarios: saltos y manteos antes de las 12 de la mañana

Madrid, viernes a las 9:15, medio centenar de personas bailan al ritmo de Carlangas en el patio del Museo Reina Sofía. No, no es un after ni una rave, es la celebración de Radio 3 del Día Internacional de los Museos.

Una iniciativa que se mantiene ya por una década y que artistas y público disfrutan ilusionados. "Al principio era raro profanar un sitio como el Museo Reina Sofía, pero con el éxito que ha tenido, incluso otros museos han ido incentivando este tipo de eventos", señala desde el backstage el director de Radio 3, Tomás Fernando Flores.

Una jornada maratoniana de 14 horas con 28 grupos o artistas tocando su repertorio, además de varias entrevistas in situ que promueven la cultura en los museos como un espacio vivo, abierto al público sin necesidad de adquirir entrada.

"Es un poco friki, recién levantados" Ya las 8:30, antes de entrar al recinto, los ensayos llegan hasta la Ronda de Atocha, amenizando el transcurso al trabajo de los viandantes. En la puerta para las personas autorizadas, Toñi y Julia se cercioran de que no pase nadie sin acreditación, como era mi caso... Tampoco dos "invitados de palabra" que eran de los primeros en ser entrevistados y no tenían autorización. Nada que Fede de producción no pudiera solucionar. Minutos antes de la primera actuación, la sensación en el backstage es de tranquilidad tanto en periodistas y operarios como en los artistas. Carlangas prepara junto a sus músicos las voces de los coros y buscan objetos como botellas en la cafetería para usarlos en la actuación. Reconocen que actuar a las 9 de la mañana "es un poco friki", porque están "recién levantados". Una situación que a Carlos Pereiro le recuerda a su propia etapa en Radio 3, en la que tenía que madrugar a las 7 de la mañana. Pero como dice la primera canción de su actuación, Podría ser peor, ¿qué hay de malo en escuchar música en directo de buena mañana? En torno a 50 personas disfrutan en el Patio del Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía. Entre ellos, una pareja que viene de Puertollano para estar toda la jornada, aprovechando que el día anterior fue festivo en su ciudad. Son fans incondicionales de Radio 3 y es la primera vez que vienen al evento tras planteárselo muchos años. Carlangas actúa en el Día Internacional de los Museos de Radio 3 DIEGO ÁLVAREZ PATILLA "Pa' qué queréis dinero si el Reina Sofía es gratis de siete a nueve todos los días", dice con humor Carlos Pereiro, aprovechando el entorno para presentar su canción Los Dineros. Luego toca el single de su nuevo álbum, Universo Paralelo, que es el sitio en el que están ya el centenar de personas que han llegado al museo. Mientras al otro lado de la acera otros trabajan, ellos están cantando y saltando a las nueve y media de la mañana. Especiales Radio 3 VÍDEO: Día de los Museos - Carlangas y Conociendo Rusia Ver ahora

"Es un lujo tener el Reina Sofía de oficina" También están trabajando los compañeros de Radio 3, como Alicia de los Llanos. Mientras el cantante argentino Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia encandila al público, Alicia destaca que "es un lujo tener el Reina Sofía de oficina", y aunque solo lleva poco más de un mes en la redacción, señala que son un verdadero equipo, que por suerte trabajan con un producto "alegre" entre manos, y eso facilita todo. Detrás del escenario se puede ver ya a Diego Galán saludando a sus compañeros de Radio 3, pero a él le toca interpretar en breve como parte de Fetén Fetén. Como contraste, las chicas de la banda madrileña Shego intentan poner todos los instrumentos a punto para cuando les toque subir al escenario. Tienen muchas ganas de tocar, "como si fueran las diez de la noche". Vienen con la adrenalina de haber presentado la noche anterior su nuevo EP MIAU y ahora afrontan el que puede ser su "mejor concierto" hasta el momento, reconocen. Para ellas Radio 3 es "la emisora de referencia" de la música en España, y aunque todavía tienen disparidad de opiniones si prefieren grandes escenarios o salas más pequeñas, tienen claro que van a darlo todo. El backstage del Día Internacional de los Museos de Radio 3 DIEGO ÁLVAREZ PATILLA De nuevo en el patio, entre el público hay de todo, como un chico que vino a la biblioteca del museo y, al acercarse a ver qué sucedía, se ha dado cuenta de que "es mejor irse a otro sitio a estudiar". Otras personas han decidido venir temprano para ver unos grupos en concreto y, tras hacer sus deberes, volverán por la tarde para disfrutar de lo que consideran "una iniciativa fantástica". El ambiente se anima con el folclore de Fetén Fetén, a los sones del violín y el acordeón, que desde el escenario destacan con humor que "¿cómo que la gente joven no madruga"'. Actuación de Fetén Fetén en el Patio del Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía DIEGO ÁLVAREZ PATILLA

"El año que no se haga será raro" Los periodistas de Radio 3 reconocen que esta iniciativa "el año que no se haga será raro", más allá del año de la pandemia, porque ya es un evento que, junto al de La Radio Encendida, "la gente espera". Destacan que el verdadero curro es de producción. "Nosotros nos preparamos alguna entrevista y damos apoyo, alguna idea, pero lo difícil es organizarlo". La logística de coordinar 28 actuaciones entrelazadas con entrevistas en el escenario durante 14 horas es todo un reto. Y a la hora de seleccionar el cartel, el director de Radio 3 precisa que "se intenta representar la diversidad propia de la emisora", en hombres, mujeres, estilos de música y el público al que se dirige. Mientras los primeros grupos en tocar vuelven del desayuno para disfrutar del resto de actuaciones, a las 10:20 la gente que entra al patio ya se tiene que ir quedando en un lateral. No son ni las 11 de la mañana y Shego consigue hacer vibrar al público, con un grupo de jóvenes saltando en corro al ritmo de las guitarras, el bajo y la batería. “pic.twitter.com/N5xBZP0dTI“ — Diego Álvarez (@diegoalvpat97) May 22, 2026 Un grupo que lo ha dado todo con la actuación de Shego reconoce que vinieron específicamente a verlas a ellas, pero que con el subidón seguirán viendo más grupos, al menos hasta Mala Gestión, que no es lo que hacen ellos, ya que por la tarde aprovecharán para estudiar. El ritmo no para porque las siguientes en actuar son Dear Joanne, premio Rock Villa de Madrid de este año, y que empiezan con todo. “pic.twitter.com/BorktcdeWy“ — Diego Álvarez (@diegoalvpat97) May 22, 2026