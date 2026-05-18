Día Mundial de los Museos: estrellas invitadas, espacios desconocidos, visitas guiadas y entradas gratis

El Día Internacional de los Museos que tiene lugar este lunes es una ocasión perfecta para acercarse a uno de los grandes museos o a otro más pequeño siempre en la lista de visitas pendientes. La mayoría celebran la fecha con una jornada de puertas abiertas.

Este 18 de mayo las visitas guiadas llegan a lugares que normalmente no se muestran al público como los almacenes o los archivos fotográficos, repasamos la oferta de actividades que han organizado algunos museos.

Museo del Prado El museo más visitado de España tiene como estrella invitada La Visitación de Jacopo Carucci, Pontormo, pintada hacia 1528. Un préstamo excepcional de la iglesia parroquial de San Michele Arcangelo de Carmignano en Prato, que podrá verse en la sala 49 del edificio Villanueva, hasta el 18 de junio. Este cuadro manierista sale de Italia en contadas ocasiones. Llega ahora como un intercambio, ya que el Museo del Prado prestará La Visitación de Rafael a L’Aquila, Capital Italiana de la Cultura, en 2026. A la tradicional jornada de puertas abiertas se suma una iniciativa para que el público elija el diseño de las entradas del museo con motivos ecuestres, la III Editatona 'El Prado en femenino', organizada junto a Wikimedia España y un encuentro institucional con el Museo Reina Sofía.

Museo Reina Sofía Los directores del Museo Reina Sofía y del Prado, Manuel Segade y Miguel Falomir, conversan este lunes a las 19h en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel para conmemorar el Día Internacional de los Museos, bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido", en una charla moderada por el poeta Antonio Lucas. La jornada arranca a las 9:50 horas, con un breve diálogo de ambos directores que ocupará los espacios que los dos museos dedican a sus seguidores digitales. Se podrá visitar el Museo de forma gratuita tanto el 18 de mayo, como el día 22. El viernes, el maratón de conciertos de Radio 3 empieza a las 9 de la mañana hasta las 23 de la noche, con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E) y el patrocinio de Estrella Damm.

Museo Thyssen-Bornemisza El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza permite visitar gratuitamente la colección permanente y Carmen Thyssen y las exposiciones temporales Hammershøi. El ojo que escucha, Roman Khimei y Yarema Malashchuk. Pedagogías de guerra y Guercino y sus heroínas bíblicas. Guercino, el bizco más famoso, convierte a Dalila en una heroína en el Thyssen Cristina Pérez Además, se pueden ver los montajes especiales Gaza, donde la vida resiste y Rauschenberg: Express. En movimiento y atender explicaciones en las salas de la colección permanente, participar en visitas guiadas a las exposiciones o asistir a un concierto de la Coral del Real Casino de Madrid a las 13:00 horas. Para evitar aglomeraciones en esta fecha señalada, se recomienda la reserva online de entradas del museo.

La Galería de las Colecciones Reales Las entradas gratis se distribuyen exclusivamente en las taquillas de la Galería de las Colecciones Reales. En este 18 de mayo, la entrada al Palacio Real también es gratuita. El resto de los palacios y monasterios de Patrimonio Nacional están cerrados por ser lunes. Entre las 11 y las 14 horas, conservadores y técnicos comparten las claves históricas, artísticas y simbólicas de piezas destacadas como la armadura de Mühlberg de Carlos V, el tapiz La lapidación de San Esteban, el Calvario, de Rogier van der Weyden o la colección de relojes del siglo XIX. Los visitantes podrán descubrir cómo se organizan los almacenes y cuáles son las principales medidas de conservación, en dos pases, a las 12 y a las 17 horas. Los grupos están limitados a un máximo de 15 personas y se necesita reserva previa a través de la página web de la Galería.

Museo de América El Museo de América exhibe en torno a un 10% de sus fondos de forma permanente, para dar a conocer su rico patrimonio este lunes el público podrá acceder a sus almacenes, donde se conserva la mayor parte de sus colecciones. Para celebrarlo por todo lo alto, esta institución invita a descubrir las fiestas populares del continente americano con la visita taller De fiesta por América. La jarana continuará en la Noche de los Museos, ya que el 23 de mayo el acceso al Museo de América será gratuito. Imagen de 'Nación Trans' en el Museo de América. FOTO: Antonio López Díaz Además de la colección permanente, se podrá disfrutar de las exposiciones Cama adentro de la artista argentina Eulogia Merle sobre las mujeres invisibles que trabajan 24 horas al día, seis días a la semana y Nación Trans con fotos de Antonio López Díaz sobre la discriminación de las mujeres trans indígenas.

Museo Arqueológico Nacional En el Día internacional de los Museos, el Museo Arqueológico Nacional (MAN) propone una actividad en torno a las téseras de hospitalidad, utilizadas en la Península Ibérica hace más de 2.500 años para sellar pactos de amistad. En este lunes, el MAN permite visitar sus fondos fotográficos y también organiza para los más pequeños el concurso de dibujo Piezas que conectan el mundo. Dentro de su programa de conferencias, propone mirar la historia a través de la numismática con De la Dracma al Euro. España y Europa a través de las monedas.