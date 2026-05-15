Asturias celebra el Día de los Museos con el foco puesto en fomentar el diálogo y la cultura

La cultura asturiana se suma este fin de semana a la celebración del Día Internacional de los Museos con una treintena de actividades repartidas por todo el territorio. La programación, impulsada por la Consejería de Cultura, combina talleres, visitas guiadas, conciertos, experiencias inmersivas y jornadas de puertas abiertas. Bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, la iniciativa busca reivindicar el papel de estos espacios como lugares de encuentro cultural y cohesión social.

Una programación para viajar al pasado La propuesta diseñada por la Consejería de Cultura pone el foco en actividades participativas y familiares, adaptadas a públicos de todas las edades. Entre ellas destacan las experiencias de realidad virtual en el Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano, que permitirán viajar al siglo IX y descubrir este patrimonio desde una perspectiva innovadora. En esa misma línea de acercamiento a culturas del pasado, el Museo Arqueológico inaugurará este viernes, 15 de mayo, la exposición Del Mediterráneo al Pacífico: el legado arqueológico de Manuel Bayón. La muestra reúne más de doscientas piezas arqueológicas procedentes de distintas culturas del Mediterráneo antiguo y del mundo precolombino. El azabache jurásico de Asturias, un mineral escaso y único