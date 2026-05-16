Día Internacional de los Museos: cómo son y quiénes los visitan en España

España es uno de los países con mayor riqueza cultural de Europa, con un patrimonio que se extiende por todo su territorio, impresionando a quien lo visite. En nuestro país, los museos son una pieza clave, ya que albergan en sus salas obras de distintas épocas, corrientes artísticas y procedencias, que reflejan la historia compartida de la humanidad.

Este 2026, se celebra la 49ª edición del Día Internacional de los Museos, promovido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), que justamente este año cumple su 80º aniversario. Bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido", buscan destacar el potencial de estas instituciones para promover que los museos pueden ser puentes entre divisiones culturales, sociales y geopolíticas. Además, durante este fin de semana tiene lugar la Noche Europea de los Museos, en la que numerosos centros abren sus puertas hasta medianoche y organizan actividades especiales, talleres y visitas temáticas para acercar el arte a nuevos públicos.

A continuación, se puede ver en datos y claves un panorama resumido para conocer un poco más los museos de España y a quienes los visitan.

España tiene más de 1.500 museos España cuenta con más de 1.500 museos y colecciones museográficas repartidos por todo el país y que están oficialmente reconocidos por las comunidades autónomas en las que se ubican. En concreto, son 1.542 espacios de estas características en nuestro país y sólo 26 de ellos están actualmente cerrados al público, según el directorio del Ministerio de Cultura. El siguiente mapa muestra todos los museos de España. La Comunidad Valenciana es la región con más museos y colecciones museográficas, con 249 espacios, cerca del 15% del total. Le siguen Castilla-La Mancha (190), Andalucía (171) y la Comunidad de Madrid. Entre las cuatro concentran prácticamente la mitad de la oferta museística del país. Por provincias, Madrid encabeza la clasificación con 140 museos, seguida de Valencia (110) y Barcelona (98). Por otro lado, desde 2022, cuando todavía se aplicaban restricciones a causa de la pandemia de COVID-19, la gran mayoría de comunidades han visto cómo el número de personas que visitan sus museos se ha duplicado, en especial en Cataluña, País Vasco y Baleares.

Los museos más visitados en España Cuando se habla de museos en España, nombres como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen aparecen de inmediato, los tres museos más visitados de Madrid, que forman el llamado Triángulo del arte madrileño, y que se encuentran también entre los más visitados del país, junto al Guggenheim de Bilbao y otros museos de Barcelona y Valencia. En cuanto a la temática, los museos de arte siguen siendo los más visitados; sin embargo, en los últimos años han experimentado un descenso, en contraste con el aumento de visitantes en los museos de Etnografía y Antropología.

Cómo son los visitantes de los museos El auge de las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de ocio han transformado también la forma en la que los jóvenes consumen cultura. Aun así, los museos siguen manteniendo capacidad de atracción. Según el Anuario de Estadísticas Culturales, más de 20 millones de personas visitaron algún museo entre 2024 y 2025. Los datos muestran, además, un perfil predominantemente entre los visitantes habituales: mujeres jóvenes, estudiantes con educación superior o equivalente.

Por qué no se visitan los museos Aunque la accesibilidad a los museos también se mide en otras variables, muchos museos nacionales cuentan con amplias franjas horarias gratuitas y descuentos para distintos colectivos. Estudiantes, personas con discapacidad, familias numerosas o jóvenes pueden acceder a tarifas reducidas o incluso gratuitas en gran parte de los grandes museos españoles. El precio es uno de los motivos que más influyen a personas de todas las edades para justificar por qué no acuden a ellos más a menudo (lo señala el 13,9%), pero los principales son la falta de tiempo (27,9%), de interés (18,9%) o la ausencia de oferta cerca de donde viven (17,8%).