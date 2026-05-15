Melilla adelanta al fin de semana los actos por el Día de los Museos

Bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido", Melilla adelanta a este fin de semana las actividades relacionadas con el Día Internacional de los Museos, una efeméride que oficialmente se celebra el próximo 18 de mayo. Desde la Consejería de Cultura, han reivindicado los museos como un lugar de encuentro, paz y cohesión social donde el diálogo y el entendimiento den paso a la participación ciudadana.

Los melillenses podrán disfrutar de citas culturales para este viernes y sábado. En concreto, visitas guiadas y gratuitas al Museo de Arqueología e Historia, y al Museo de Etnografía. Estas visitas están programadas para este viernes a las 20:00 horas y este sábado a las 12:30 horas.

Igualmente, se iluminarán los espacios culturales de Melilla La Vieja durante el fin de semana. La Plaza de los Aljibes será testigo de una actuación "a la luz de las velas" de los 'Zíngaros del Rif', en colaboración con el Alumnado del Conservatorio de Música de Melilla.

Programación por el Día Internacional de los Museos. Ciudad Autónoma de Melilla

También hay una actividad orientada para niños de cinco a nueve años en el Museo de Etnografía para fomentar la creatividad de los más pequeños en un taller que tiene por título 'Creamos nuestro museo' este sábado a las 10:30 horas. Las citas dedicadas al Día Internacional de los Museos se clausurarán con un homenaje a Guillermo Gómez Rivera en el Salón de Actos de la Consejería de Cultura.