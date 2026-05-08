Radio 3 celebra el Día de los Museos con una gran fiesta cultural y musical

El próximo viernes 22 de mayo, Radio 3 volverá a sumarse a la celebración del Día Internacional de los Museos con una gran fiesta cultural y musical en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

El evento, ya consolidado como una de las citas culturales más destacadas de la primavera, tendrá lugar en el Patio del Edificio Nouvel y contará con entrada libre de 09:00 a 23:00 horas.

A lo largo de toda la jornada, Radio 3 reafirmará su compromiso con la cultura, la creación contemporánea y la música en directo a través de una programación especial que reunirá a algunos de los nombres más representativos y emergentes del panorama musical nacional.

Más de veinte actuaciones pasarán por el escenario del Reina Sofía en un encuentro abierto al público que volverá a convertir el museo en un espacio de convivencia entre música, arte y ciudadanía.

La programación combinará distintos estilos y sensibilidades musicales, reflejando la diversidad creativa que caracteriza a Radio 3 y su apoyo constante tanto a artistas consolidados como a nuevas propuestas de la escena independiente y alternativa.

09:00 h

Carlangas

Conociendo Rusia

10:00 h

Fetén Fetén

Shego

11:00 h

Dear Joanne

Mala Gestión

12:00 h

Niños Bravos

Soleá Morente

13:00 h

Go Cactus

Kokoshca

14:00 h

Queralt Lahoz

La Tania

15:00 h

María José Llergo

O Kwarteto

16:00 h

La Pegatina

Sienna

17:00 h

Micky y Los Colosos del Ritmo

Pipiolas

18:00 h

Zetak

Ven’nus

19:00 h

Hnos Muñoz

Escandaloso Xpósito

20:00 h

Gara Durán

Erik Urano

21:00 h

Estrellas del Rap Nacional (Teo Lucadamo, Manu El y D.A.W.I.T.)

Ángel Stanich