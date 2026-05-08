Radio 3 celebra el Día de los Museos con una gran fiesta cultural y musical
- Radio 3 celebra el Día Internacional de los Museos 2026 con doce horas de música y cultura en el Museo Reina Sofía
- Síguela a través de la emisión habitual de Radio 3 y en streaming en la web, la app de Radio 3 y RTVE Play
- De 9.00 a 23.00h, con entrada libre hasta completar aforo
El próximo viernes 22 de mayo, Radio 3 volverá a sumarse a la celebración del Día Internacional de los Museos con una gran fiesta cultural y musical en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.
El evento, ya consolidado como una de las citas culturales más destacadas de la primavera, tendrá lugar en el Patio del Edificio Nouvel y contará con entrada libre de 09:00 a 23:00 horas.
A lo largo de toda la jornada, Radio 3 reafirmará su compromiso con la cultura, la creación contemporánea y la música en directo a través de una programación especial que reunirá a algunos de los nombres más representativos y emergentes del panorama musical nacional.
Más de veinte actuaciones pasarán por el escenario del Reina Sofía en un encuentro abierto al público que volverá a convertir el museo en un espacio de convivencia entre música, arte y ciudadanía.
La programación combinará distintos estilos y sensibilidades musicales, reflejando la diversidad creativa que caracteriza a Radio 3 y su apoyo constante tanto a artistas consolidados como a nuevas propuestas de la escena independiente y alternativa.
09:00 h
Carlangas
Conociendo Rusia
10:00 h
Fetén Fetén
Shego
11:00 h
Dear Joanne
Mala Gestión
12:00 h
Niños Bravos
Soleá Morente
13:00 h
Go Cactus
Kokoshca
14:00 h
Queralt Lahoz
La Tania
15:00 h
María José Llergo
O Kwarteto
16:00 h
La Pegatina
Sienna
17:00 h
Micky y Los Colosos del Ritmo
Pipiolas
18:00 h
Zetak
Ven’nus
19:00 h
Hnos Muñoz
Escandaloso Xpósito
20:00 h
Gara Durán
Erik Urano
21:00 h
Estrellas del Rap Nacional (Teo Lucadamo, Manu El y D.A.W.I.T.)
Ángel Stanich
22:00 h
Triángulo de Amor Bizarro
Zahara
Con esta iniciativa, Radio 3 y el Museo Reina Sofía renuevan una colaboración que, año tras año, convierte el Día Internacional de los Museos en una gran celebración pública de la cultura contemporánea y del acceso libre a la creación artística, con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E).
El evento podrá seguirse en directo en Radio 3, así como en videostreaming a través de la web, la app de Radio 3 y RTVE Play.
Día: Viernes 22 de mayo de 2026
Horario: De 09:00 a 23:00 horas
Lugar: Patio del Edificio Nouvel — Museo Reina Sofía (Madrid)
Entrada: Libre hasta completar aforo