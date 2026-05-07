Nuevos Módulos Xtra

La sexta temporada de Módulo xTRA, el espacio temático de Radio 3 Extra, regresa con nuevas entregas dedicadas a explorar algunos de los universos musicales más apasionantes y especializados de la cultura sonora contemporánea.

Radio 3 Extra presenta nuevos capítulos de Módulo xTRA, la sexta colección de estas cápsulas sonoras repletas de música, estilos diversos y propuestas profundamente personales. Firmados por algunos de los mejores especialistas musicales del país —el equipo de Radio 3—, estos contenidos reivindican la escucha, el criterio y la pasión por la música por encima de todo. Una apuesta decidida frente a las máquinas y la dictadura de los algoritmos.

A través de recorridos monográficos y selecciones cuidadas por voces expertas de Radio 3, esta nueva temporada vuelve a reivindicar la divulgación musical y la capacidad de la música para contar historias, crear atmósferas y conectar generaciones.

Entre los nuevos contenidos destacan:

Lo mejor de las bandas sonoras de cine, con Anna Hidalgo, un viaje por las composiciones que han marcado la historia del séptimo arte.

Lo mejor del flamenco, con Teo Sánchez, dedicado a las figuras esenciales, los sonidos y las nuevas corrientes del arte jondo.

Lo mejor del folk, con Libertad Martínez, explora raíces, tradiciones y músicas populares de distintos lugares del mundo.

Lo mejor de la música y el deporte, con Ramón Martínez, ofrece una mirada al vínculo entre competición, emoción y banda sonora vital.

Lo mejor del heavy, con Juanma Corona, repasa himnos, leyendas y nuevas referencias del rock más contundente.

Lo mejor del country, con Marta Iraeta, viaja desde los clásicos de Nashville hasta las nuevas fronteras del género americano.

Lo mejor del calypso, con Nacho Álvaro, recorre la historia y el espíritu festivo de uno de los sonidos más influyentes y carismáticos del Caribe.

Lo mejor de la era espacial, también con Marta Iraeta, propone una inmersión sonora en músicas futuristas, electrónicas y de evocación cósmica.

Lo mejor de la música para leer, con Irene Rivas, reúne una selección de sonidos pensados para acompañar la lectura, la imaginación y el tiempo pausado.

Con esta sexta temporada, Módulo xTRA consolida su apuesta por los contenidos especializados y la música de calidad, ampliando la oferta sonora digital de la emisora con criterio y sin algoritmos.

Explora todos los Módulos xTRA: seis colecciones con el ritmo y las melodías de nuestras vidas. Compártelas. Llevan la marca de Radio 3 Extra.