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Nuevos Módulos Xtra

  • La sexta temporada de Módulo Xtra, el espacio temático de Radio 3 Extra, regresa con nuevas entregas
  • Exploramos algunos de los universos musicales más apasionantes y especializados de la cultura sonora contemporánea
Diseño promocional de "MÓDULO XTRA" en Radio 3 Extra. Fondo degradado morado-fucsia con círculos. Icono circular negro con degradado rojo-azul y arcos azules.
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La sexta temporada de Módulo xTRA, el espacio temático de Radio 3 Extra, regresa con nuevas entregas dedicadas a explorar algunos de los universos musicales más apasionantes y especializados de la cultura sonora contemporánea.

Radio 3 Extra presenta nuevos capítulos de Módulo xTRA, la sexta colección de estas cápsulas sonoras repletas de música, estilos diversos y propuestas profundamente personales. Firmados por algunos de los mejores especialistas musicales del país —el equipo de Radio 3—, estos contenidos reivindican la escucha, el criterio y la pasión por la música por encima de todo. Una apuesta decidida frente a las máquinas y la dictadura de los algoritmos.

A través de recorridos monográficos y selecciones cuidadas por voces expertas de Radio 3, esta nueva temporada vuelve a reivindicar la divulgación musical y la capacidad de la música para contar historias, crear atmósferas y conectar generaciones.

Entre los nuevos contenidos destacan:

Lo mejor de las bandas sonoras de cine, con Anna Hidalgo, un viaje por las composiciones que han marcado la historia del séptimo arte.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor de las bandas sonoras de cine - 07/05/26
Módulo Xtra - Módulo Xtra - Lo mejor de las bandas sonoras de cine - 07/05/26 - Escuchar ahora
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Lo mejor del flamenco, con Teo Sánchez, dedicado a las figuras esenciales, los sonidos y las nuevas corrientes del arte jondo.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor del Flamenco - 07/05/26
Módulo Xtra - Módulo Xtra - Lo mejor del Flamenco - 07/05/26 - Escuchar ahora
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Lo mejor del folk, con Libertad Martínez, explora raíces, tradiciones y músicas populares de distintos lugares del mundo.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor del Folk - 07/05/26
Módulo Xtra - Módulo Xtra - Lo mejor del Folk - 07/05/26 - Escuchar ahora
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Lo mejor de la música y el deporte, con Ramón Martínez, ofrece una mirada al vínculo entre competición, emoción y banda sonora vital.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor de la música y deporte - 07/05/26
Módulo Xtra - Módulo Xtra - Lo mejor de la música y deporte - 07/05/26 - Escuchar ahora
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Lo mejor del heavy, con Juanma Corona, repasa himnos, leyendas y nuevas referencias del rock más contundente.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor del Heavy Metal - 07/05/26
Módulo Xtra - Módulo Xtra - Lo mejor del Heavy Metal - 07/05/26 - Escuchar ahora
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Lo mejor del country, con Marta Iraeta, viaja desde los clásicos de Nashville hasta las nuevas fronteras del género americano.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor del Country - 07/05/26
Módulo Xtra - Módulo Xtra - Lo mejor del Country - 07/05/26 - Escuchar ahora
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Lo mejor del calypso, con Nacho Álvaro, recorre la historia y el espíritu festivo de uno de los sonidos más influyentes y carismáticos del Caribe.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor del Calypso - 07/05/26
Módulo Xtra - Módulo Xtra - Lo mejor del Calypso - 07/05/26 - Escuchar ahora
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Lo mejor de la era espacial, también con Marta Iraeta, propone una inmersión sonora en músicas futuristas, electrónicas y de evocación cósmica.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor de la era espacial - 07/05/26
Módulo Xtra - Módulo Xtra - Lo mejor del Space Age - 07/05/26 - Escuchar ahora
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Lo mejor de la música para leer, con Irene Rivas, reúne una selección de sonidos pensados para acompañar la lectura, la imaginación y el tiempo pausado.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor de la música para leer - 07/05/26
Módulo Xtra - Módulo Xtra - Lo mejor de la música para leer - 07/05/26 - Escuchar ahora
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Con esta sexta temporada, Módulo xTRA consolida su apuesta por los contenidos especializados y la música de calidad, ampliando la oferta sonora digital de la emisora con criterio y sin algoritmos.

Explora todos los Módulos xTRA: seis colecciones con el ritmo y las melodías de nuestras vidas. Compártelas. Llevan la marca de Radio 3 Extra.

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